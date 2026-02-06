Mới nhất
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Thứ sáu, 13:17 06/02/2026 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê ThúyVợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy

GĐXH - Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mới đây đã đến dự lễ kỉ niệm 11 năm ngày cưới của siêu mẫu Lê Thúy. Dàn nhan sắc trong bữa tiệc này đã gây chú ý với khán giả.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà thời gian gần đây đã quyết định dành cho mình 21 ngày để tập luyện siết cân, giữ dáng. Cô nghiêm túc thực hiện cả tập luyện lẫn ăn uống một cách khoa học.

Hồ Ngọc Hà khoe cách ăn để "độ" body, giữ dáng.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 4.

Cô thoải mái chia sẻ bí quyết trên trang cá nhân của mình bằng những bài tập từ gym đến yoga.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 5.

Ngoài ra, người đẹp tiết lộ với mọi người cách ăn uống sao cho ăn ngon, đủ dưỡng chất mà người vẫn mi nhon, dáng đẹp.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 6.

Theo dõi những clip của Hồ Ngọc Hà thì khán giả có thể thấy cô cắt giảm tinh bột, ăn nhiều rau củ quả.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 7.

Để đảm bảo dưỡng chất, Hồ Ngọc Hà ăn bánh mì đen và ức gà để tăng đạm cho cơ thể mà không bị cảm giác đói.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 8.

Tuân thủ nghiêm túc chế độ ăn uống đến tập luyện trong suốt thời gian qua đã giúp Hồ Ngọc Hà giữ được một dáng đẹp.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 9.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hồ Ngọc Hà đều tỏ sáng với làn da cùng body đẹp.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 10.

Chính vì vậy để chuẩn bị cho Tết nguyên đán, cô càng nâng cao tinh thần "chống mỡ" bằng 3 tuần ăn uống, tập luyện kỹ càng.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ với lịch trình tập luyện và ăn uống - Ảnh 11.

Đó chính là bí quyết để Hồ Ngọc Hà có được vóc dáng đẹp "gợi cảm" dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Ảnh, clip: FBNV

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bốLisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây khoe con gái Lisa đáng yêu bên bố Kim Lý. Điều đáng chú ý là đôi chân dài của cô bé.

