Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.
Hồ Ngọc Hà khoe cách ăn để "độ" body, giữ dáng.
Ảnh, clip: FBNV
Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàngGiảm cân - 6 ngày trước
GĐXH - Diễm My 9X - cô nàng diễn viên tuổi Ngọ sau 1 năm sinh con có sự "lột xác" ngoạn mục về vóc dáng. Người đẹp giảm cân thành công và trở lại đường đua nhan sắc.
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'Giảm cân - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.
Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.
Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảoGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Shin Min Ah là cô dâu tháng 12 được toàn châu Á quan tâm, ngoài những bộ phim do cô đóng thì khán giả còn mê mẩn cả sắc vóc mảnh mai mà vẫn sexy của người đẹp.
Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóaGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.
Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹpGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gáiGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.
Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?Giảm cân - 1 tháng trước
Nhảy bật cóc và chạy bộ là hai hình thức vận động kinh điển. Cả hai đều đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến những lợi ích và hạn chế rất khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn tối ưu cho mục tiêu của bạn?
Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịnGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.
Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡGiảm cân - 2 tháng trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.
Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'Giảm cân
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.