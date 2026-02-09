BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Đặc biệt trong chương trình Hoa xuân ca, BTV Thụy Vân đã xuất hiện với nhiều trang phục được đầu tư công phu, trong đó nổi bật là những mẫu áo dài nằm trong bộ sưu tập “Thanh Xuân” của NTK Ngọc Lan. Ít ai biết rằng, chính nữ BTV nhà đài là nguồn cảm hứng sáng tạo để NTK Ngọc Lan thực hiện nhiều thiết kế áo dài dành riêng cho cô. Ở Thụy Vân hội tụ vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại: Trí tuệ, bản lĩnh, sự dịu dàng của người mẹ và nét đằm thắm rất riêng của một MC truyền hình lâu năm. Những tà áo dài vì thế không chỉ tôn dáng, tôn thần thái mà còn kể câu chuyện về “thanh xuân” – đúng như tên gọi của bộ sưu tập. Được biết, NTK Ngọc Lan dành riêng bộ sưu tập “Thanh xuân” cho Á hậu Thụy Vân.