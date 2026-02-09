Mới nhất
BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Thứ hai, 08:15 09/02/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - BTV Thụy Vân mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đều đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Những lần gần đây, người đẹp lựa chọn trang phục của NTK Ngọc Lan để lên hình thật rạng rỡ.

BTV Thụy Vân gây sốc với khán giả trong diện mạo mớiBTV Thụy Vân gây sốc với khán giả trong diện mạo mới

GĐXH - Khác với hình ảnh một BTV có style dịu dàng nền nã, Thụy Vân mới đây xuất hiện với hình ảnh cá tính và thể hiện sự sắc sảo đúng tuổi.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 2.

Năm 2025 – đầu 2026 có thể xem là một giai đoạn đặc biệt viên mãn trong cuộc đời BTV Thụy Vân. Cô chào đón con gái xinh xắn, hoàn thiện tổ ấm nhỏ ngập tràn yêu thương, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở lại đầy năng lượng với vai trò người dẫn chương trình của hàng loạt sự kiện và chương trình lớn, uy tín.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 3.

Chỉ 6 tháng sau sinh, BTV Thụy Vân đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, phong thái rạng rỡ và thần thái chuyên nghiệp quen thuộc. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình quy mô như Vinfuture 2025, và đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, khán giả cả nước tiếp tục được gặp lại nữ BTV qua 3 chương trình truyền hình quen thuộc: Hoa xuân ca (28 Tết) và Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Gala việc tử tế (mồng 2 Tết).

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 4.

Xuất thân là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, gắn bó với VTV gần hai thập kỷ, nhưng điều đáng trân trọng là tên tuổi Thụy Vân chưa bao giờ “hạ nhiệt”. Trái lại, cô ngày càng khẳng định vị trí bền vững trong lòng công chúng bằng tri thức, bản lĩnh nghề nghiệp và sự chỉn chu hiếm có.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 5.

Chia sẻ về danh xưng được khán giả ưu ái gọi là “Người đẹp tri thức”, Thụy Vân từng thẳng thắn cho biết: Để xây dựng được hình ảnh ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. “Là Á hậu Việt Nam, tôi hiểu mình phải luôn chỉn chu, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi đứng ở vị trí người dẫn chương trình, tôi cần biết lùi lại, học hỏi, cầu toàn và đặt nhân vật, khách mời ở vị trí trung tâm để họ tỏa sáng trọn vẹn nhất”, cô chia sẻ.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 6.

Không chỉ đầu tư về nội dung, kiến thức và cảm xúc dẫn dắt, BTV Thụy Vân còn được biết đến là một trong những MC truyền hình chỉn chu bậc nhất về hình ảnh. Cô từng hài hước thừa nhận, điều khiến mình “đau ví” nhất chính là việc trang phục dẫn chương trình gần như không lặp lại. Với Thụy Vân, đó không phải sự phô trương mà là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả, tôn trọng không gian văn hóa của từng chương trình.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 7.

Đặc biệt trong chương trình Hoa xuân ca, BTV Thụy Vân đã xuất hiện với nhiều trang phục được đầu tư công phu, trong đó nổi bật là những mẫu áo dài nằm trong bộ sưu tập “Thanh Xuân” của NTK Ngọc Lan. Ít ai biết rằng, chính nữ BTV nhà đài là nguồn cảm hứng sáng tạo để NTK Ngọc Lan thực hiện nhiều thiết kế áo dài dành riêng cho cô. Ở Thụy Vân hội tụ vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại: Trí tuệ, bản lĩnh, sự dịu dàng của người mẹ và nét đằm thắm rất riêng của một MC truyền hình lâu năm. Những tà áo dài vì thế không chỉ tôn dáng, tôn thần thái mà còn kể câu chuyện về “thanh xuân” – đúng như tên gọi của bộ sưu tập. Được biết, NTK Ngọc Lan dành riêng bộ sưu tập “Thanh xuân” cho Á hậu Thụy Vân.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 8.

Với NTK Ngọc Lan, BTV Thụy Vân không chỉ là nàng thơ về ngoại hình, mà còn là nguồn cảm hứng mang chiều sâu nội tâm. Ở nữ BTV nhà đài hội tụ vẻ đẹp rất “đàn bà”: trí tuệ được tôi luyện qua năm tháng nghề nghiệp, sự điềm đạm của một MC lâu năm, cùng nét dịu dàng, tròn đầy của người phụ nữ vừa bước vào hành trình làm mẹ. Chính những lớp cảm xúc ấy đã thôi thúc NTK Ngọc Lan tạo nên những thiết kế áo dài “đo ni đóng giày”, không chạy theo xu hướng phô trương mà hướng tới vẻ đẹp bền bỉ, tinh tế và có câu chuyện.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan - Ảnh 9.

Bộ sưu tập “Thanh Xuân” được NTK Ngọc Lan dành riêng cho BTV Thụy Vân như một cách lưu giữ những lát cắt đẹp nhất của đời người phụ nữ. “Thanh xuân” trong cảm nhận của Ngọc Lan không phải là tuổi trẻ rực rỡ, mà là giai đoạn người phụ nữ đủ chín để hiểu mình là ai, đẹp theo cách nào và cần gìn giữ điều gì. Vì thế, các thiết kế áo dài đều được tiết chế tối đa, tập trung vào phom dáng chuẩn mực, tôn vóc dáng mềm mại nhưng không phô diễn, màu sắc trang nhã, dễ gợi cảm xúc hoài niệm. Ảnh: BTV Thụy Vân chụp hình kỉ niệm cùng bố đẻ

Ảnh: NVCC

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhBTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.

