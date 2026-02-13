Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ
GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.
Dù hơn ông xã 5 tuổi nhưng doanh nhân Anh Thơ được nhận xét ngày càng nhuận sắc, tươi trẻ. Cô hài hước cho biết mỗi lần chụp ảnh với ông xã và hai con gái luôn "áp lực nhẹ" vì chiều cao gần 1m6 có phần "lệch đội hình" gia đình (ông xã Bình Minh cao 1,85 m; con gái lớn 1,76 và con út 1,66m).
Tuy nhiên, Bình Minh nói con gái không bị thu hút bởi hào quang của sự nổi tiếng. Cô bé hiện chăm chỉ học hành, ước mơ sau này trở thành kiến trúc sư.
Con gái thứ hai là An Như được nhận xét như 'bản sao' của diễn viên. An Như năm nay 14 tuổi, vóc dáng cao, gầy, làn da nâu khỏe khoắn. Cô bé đam mê nhiều môn thể thao như bóng rổ, điền kinh, bơi lội.
