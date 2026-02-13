Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Thứ sáu, 12:34 13/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 1.Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

GĐXH - Từng là "nam thần", "người trong mộng" của biết bao khán giả nữ, mới đây diễn viên Bình Minh xuất hiện với diện mạo tuổi 44: mặt nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng,... khiến fan bất ngờ.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 2.

Mới đây, Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh gây chú ý khi khoe bộ ảnh gia đình diện áo dài thực hiện bộ ảnh kỷ niệm Tết Bính Ngọ.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 3.

Bình Minh cho biết, thời điểm cuối năm dù bận rộn nhiều việc anh và bà xã vẫn sắp xếp cùng hai con đi chơi, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, tình cảm của gia đình.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 4.

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ tình tứ tạo dáng giữa khung cảnh Tết rực rỡ. Qua bộ ảnh, nhiều fan nhận xét Bình Minh đã nhuộm tóc, lấy lại phong độ sau một số lần xuất hiện có phần tiều tụy.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 5.
Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 6.

Dù hơn ông xã 5 tuổi nhưng doanh nhân Anh Thơ được nhận xét ngày càng nhuận sắc, tươi trẻ. Cô hài hước cho biết mỗi lần chụp ảnh với ông xã và hai con gái luôn "áp lực nhẹ" vì chiều cao gần 1m6 có phần "lệch đội hình" gia đình (ông xã Bình Minh cao 1,85 m; con gái lớn 1,76 và con út 1,66m).

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 7.

Trước đó, vợ và 2 con gái của Bình Minh cũng gây chú ý khi diện áo dài xuất hiện tại một sự kiện.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 8.

Con đầu của Bình Minh là An Nhiên có gương mặt giống mẹ và bà ngoại, chiều cao thừa hưởng từ bố.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 9.

An Nhiên với ngoại hình xinh xắn, chiều cao 1,76m được nhiều khán giả kỳ vọng tham gia các cuộc thi nhan sắc hoặc người mẫu, nối nghiệp bố gia nhập showbiz Việt.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 10.
Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 11.

Tuy nhiên, Bình Minh nói con gái không bị thu hút bởi hào quang của sự nổi tiếng. Cô bé hiện chăm chỉ học hành, ước mơ sau này trở thành kiến trúc sư.

Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 12.
Vợ và hai con gái Bình Minh gây chú ý với bộ ảnh Tết 2026 - Ảnh 13.

Con gái thứ hai là An Như được nhận xét như 'bản sao' của diễn viên. An Như năm nay 14 tuổi, vóc dáng cao, gầy, làn da nâu khỏe khoắn. Cô bé đam mê nhiều môn thể thao như bóng rổ, điền kinh, bơi lội.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Vợ 'đại gia' khoe thú vui kỳ lạ của MC Bình Minh trong cơ ngơi hoành tráng

Vợ 'đại gia' khoe thú vui kỳ lạ của MC Bình Minh trong cơ ngơi hoành tráng

Con gái Bình Minh: 15 tuổi thừa hưởng chiều cao của bố, học giỏi khiến bố mẹ tự hào

Con gái Bình Minh: 15 tuổi thừa hưởng chiều cao của bố, học giỏi khiến bố mẹ tự hào

Sao Việt lấy vợ đại gia: Hôn nhân 14 năm nhiều chú ý của Bình Minh bên bạn đời doanh nhân

Sao Việt lấy vợ đại gia: Hôn nhân 14 năm nhiều chú ý của Bình Minh bên bạn đời doanh nhân

Mẹ chồng làm nhân viên ở trạm y tế xã của Anh Thơ (vợ Bình Minh): Chịu thương, chịu khó chăm lo con cái

Mẹ chồng làm nhân viên ở trạm y tế xã của Anh Thơ (vợ Bình Minh): Chịu thương, chịu khó chăm lo con cái

Cùng chuyên mục

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Đẹp - 18 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh cùng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ khi diện áo dài truyền thống trong dịp hội ngộ cuối năm.

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 1 ngày trước

Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Bốn người đẹp Miss Universe cùng nhau khoe bộ ảnh áo dài Tết và gợi ý tips tạo dáng độc đáo khiến fan thích thú.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Mới 14 tuổi nhưng con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã "trổ mã" xinh đẹp, ngọt ngào và chiếm trọn spotlight.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - BTV Thụy Vân mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đều đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Những lần gần đây, người đẹp lựa chọn trang phục của NTK Ngọc Lan để lên hình thật rạng rỡ.

8 bí quyết chăm sóc da khi trời lạnh

8 bí quyết chăm sóc da khi trời lạnh

Chăm sóc da - 5 ngày trước

Thời tiết lạnh, khô và gió mạnh khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, làm da dễ mất nước, bong tróc và lão hóa sớm. Chăm sóc da mùa đông cần tập trung dưỡng ẩm đúng cách, phục hồi hàng rào da và bảo vệ da trước tác động của môi trường khắc nghiệt.

Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu

Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Ý Nhi gây sốt với bộ ảnh sexy, khoe vóc dáng thon gọn. Nàng hậu khẳng định phong cách thời trang hiện đại, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mãn nhãn BST chào xuân Bính Ngọ của NTK Cao Minh Tiến

Mãn nhãn BST chào xuân Bính Ngọ của NTK Cao Minh Tiến

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Các em nhỏ xúng xính với những bộ cánh rực rỡ trong BTS mừng Xuân của NTK Cao Minh Tiến. Theo NTK chia sẻ, BTS mang hơi thở dân gian phù hợp với không khí đón xuân năm mới.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân - 6 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.

Vợ và con gái MC Quyền Linh gây chú ý

Vợ và con gái MC Quyền Linh gây chú ý

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ khi khoe khoảnh khắc diện áo dài cùng mẹ trong loạt ảnh mới.

Xem nhiều

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp
Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Chăm sóc da
Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top