Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Dù hơn ông xã 5 tuổi nhưng doanh nhân Anh Thơ được nhận xét ngày càng nhuận sắc, tươi trẻ. Cô hài hước cho biết mỗi lần chụp ảnh với ông xã và hai con gái luôn "áp lực nhẹ" vì chiều cao gần 1m6 có phần "lệch đội hình" gia đình (ông xã Bình Minh cao 1,85 m; con gái lớn 1,76 và con út 1,66m).