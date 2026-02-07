Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu

Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng ý kiến đa chiều. Một số người dành lời khen cho sự lột xác của Ý Nhi, ngày càng trưởng thành, biết cách làm mới hình ảnh và phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại. Không ít khán giả nhận xét vóc dáng của nàng hậu hiện tại cho thấy quá trình rèn luyện nghiêm túc, giữ gìn hình thể chuyên nghiệp trong suốt nhiệm kỳ.