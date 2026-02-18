Mới nhất
Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?

Thứ tư, 13:29 18/02/2026 | Thời trang
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.

Chọn trang phục ngày Tết như thế nào để vừa giúp bạn rạng rỡ, vừa có ý nghĩa mang lại may mắn cả năm là điều mà nhiều chị em quan tâm. Không đơn thuần chỉ là chọn quần áo, váy phù hợp, vừa vặn với cơ thể, bạn cũng cần chú ý đến cả màu sắc trang phục.

Trang phục màu đỏ

Luôn là lựa chọn đầu tiên trong các dịp lễ Tết, vì vậy không lấy gì làm lạ khi đỏ tươi được chọn là gam màu đứng đầu trong danh sách gợi ý trang phục ngày Tết cho phái đẹp. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tiền tài, nhất là trong những ngày đầu xuân năm mới thì gam màu này thực sự được chưng dụng nhiều. Với những món đồ màu đỏ, bạn có phối thêm những phụ kiện màu hợp với đỏ như trắng ngọc trai, ánh kim, đen... sẽ góp phần làm cho set đồ thời trang Tết của bạn ghi thêm ấn tượng.

Thời trang Tết sẽ trẻ trung hơn với 10 cách mặc chân váy sáng màu - Ảnh 1.

Những chiếc váy đỏ, áo đỏ là món đồ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.

Trong những ngày đầu năm mới, khoác lên mình tà áo dài đỏ được xem như một cách gửi gắm ước nguyện về một năm an khang, sung túc và nhiều điều tốt lành. Sắc đỏ rực rỡ không chỉ xua tan không khí trầm lắng của mùa đông mà còn mở ra cảm giác ấm áp, hân hoan, đúng với tinh thần của mùa xuân đoàn viên. Về mặt thẩm mỹ, áo dài màu đỏ đặc biệt có khả năng tôn da, làm nổi bật đường nét mềm mại của người mặc.

Thời trang Tết sẽ trẻ trung hơn với 10 cách mặc chân váy sáng màu - Ảnh 2.

Trang phục áo dài được nhiều chị em lựa chọn sử dụng trong dịp Tết.

Áo len mỏng kết hợp chân váy suông

Thời trang dịp Tết của chị em sẽ trở nên dịu dàng, nữ tính hơn khi bổ sung chân váy cho tủ đồ. Chân váy có nhiều phiên bản để các nàng lựa chọn, trong đó, chân váy sáng màu sẽ giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn so với khi diện chân váy màu tối.

Áo len mỏng màu xanh pastel ghi điểm tươi xinh, nữ tính. Tổng thể trang phục càng thêm sáng sủa, rạng rỡ khi chị em kết hợp cùng chân váy trắng. Thay vì chọn giày màu đen, chị em nên ưu tiên boots màu be để đảm bảo nét dịu dàng, tinh tế cho outfit.

Thời trang Tết sẽ trẻ trung hơn với 10 cách mặc chân váy sáng màu- Ảnh 1.

Áo len mỏng màu xanh pastel và chân váy trắng ghi điểm tươi xinh, nữ tính.

Áo len cộc tay là lựa chọn đáng lưu tâm trong những ngày mùa xuân ấm áp. Hiệu quả "hack" tuổi được nhân đôi khi các nàng kết hợp áo len cộc tay màu trắng cùng chân váy lụa màu xanh pastel.

Set chân váy trắng này mang tới hiệu quả tôn dáng cao ráo, thanh thoát, tất cả là nhờ mẫu áo cardigan lửng. Bộ cánh còn ghi điểm trẻ trung, năng động nhưng vẫn nữ tính. Tổng thể trang phục trở nên hài hòa nhờ túi xách và giày màu trung tính.

Thời trang Tết sẽ trẻ trung hơn với 10 cách mặc chân váy sáng màu- Ảnh 2.

Áo len cộc tay màu trắng cùng chân váy lụa màu xanh pastel mang lại sự trẻ trung, quyến rũ.

Trang phục màu hồng pastel

Những món thời trang mang tông màu hồng pastel vẫn được rất nhiều nàng sành điệu ưa chuộng. Không khó mặc như tông hồng đậm, trang phục hồng pastel ghi điểm ở nét trang nhã và tinh tế. Bên cạnh đó, tông màu hồng pastel còn rất phù hợp với không khí mùa lễ hội, lý tưởng để chị em sắm diện Tết. 

Để chinh phục xuất sắc đồ màu hồng pastel, bạn hãy kết hợp cùng những item mang tông màu trắng, be hoặc xám. Như vậy, vẻ ngoài sẽ có sự hài hòa, sang trọng nhưng hiệu quả "hack" tuổi vẫn không hề thuyên giảm.

Quần jeans trẻ trung, năng động

Trong những ngày Tết bận rộn, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian lên đồ cầu kỳ. Lúc này, quần jeans chính là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Một chiếc quần jeans dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp bạn trông gọn gàng, hiện đại và dễ dàng phối với hầu hết các loại áo.

Jeans xanh cổ điển mang lại cảm giác trẻ trung, còn jeans đen hoặc trắng lại phù hợp với những outfit thanh lịch hơn. Chỉ cần kết hợp quần jeans với áo đỏ hoặc áo khoác lông, bạn đã có ngay một set đồ chuẩn Tết: vừa thoải mái, vừa nổi bật mà vẫn giữ được cá tính riêng.

5 Item thời trang Tết giúp chị em nổi bật và trẻ trung trong mùa lễ hội - Ảnh 8.
5 Item thời trang Tết giúp chị em nổi bật và trẻ trung trong mùa lễ hội - Ảnh 9.

Một chiếc quần jeans mang đến sự trẻ trung, năng động và phù hợp với nhiều nơi đến.

Chân váy ngắn

Chân váy ngắn luôn mang lại cảm giác trẻ trung và năng động, rất hợp với những buổi đi chơi, cà phê, dạo phố ngày Tết. Với những ai không ngại khoe chân, đây là món đồ giúp outfit trông tươi tắn và "có sức sống" hơn hẳn.

Chân váy ngắn dáng chữ A, váy xếp ly hoặc váy tweed đều là những lựa chọn an toàn. Nếu sợ lạnh, bạn hoàn toàn có thể phối cùng quần tất mỏng hoặc boots cổ thấp. Khi kết hợp với áo len mỏng hay blazer, tổng thể sẽ vừa gọn gàng vừa đủ lịch sự để đi chúc Tết.

5 Item thời trang Tết không thể thiếu giúp bạn nổi bật trong dịp xuân này - Ảnh 5.
5 Item thời trang Tết không thể thiếu giúp bạn nổi bật trong dịp xuân này - Ảnh 6.

Chân váy ngắn rất hợp với những buổi đi chơi, cà phê, dạo phố ngày Tết.

Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet"

GĐXH - Trong bộ phim “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ về diễn xuất mà còn có diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.


Top