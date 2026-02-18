Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?
GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.
Chọn trang phục ngày Tết như thế nào để vừa giúp bạn rạng rỡ, vừa có ý nghĩa mang lại may mắn cả năm là điều mà nhiều chị em quan tâm. Không đơn thuần chỉ là chọn quần áo, váy phù hợp, vừa vặn với cơ thể, bạn cũng cần chú ý đến cả màu sắc trang phục.
Trang phục màu đỏ
Luôn là lựa chọn đầu tiên trong các dịp lễ Tết, vì vậy không lấy gì làm lạ khi đỏ tươi được chọn là gam màu đứng đầu trong danh sách gợi ý trang phục ngày Tết cho phái đẹp. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tiền tài, nhất là trong những ngày đầu xuân năm mới thì gam màu này thực sự được chưng dụng nhiều. Với những món đồ màu đỏ, bạn có phối thêm những phụ kiện màu hợp với đỏ như trắng ngọc trai, ánh kim, đen... sẽ góp phần làm cho set đồ thời trang Tết của bạn ghi thêm ấn tượng.
Trong những ngày đầu năm mới, khoác lên mình tà áo dài đỏ được xem như một cách gửi gắm ước nguyện về một năm an khang, sung túc và nhiều điều tốt lành. Sắc đỏ rực rỡ không chỉ xua tan không khí trầm lắng của mùa đông mà còn mở ra cảm giác ấm áp, hân hoan, đúng với tinh thần của mùa xuân đoàn viên. Về mặt thẩm mỹ, áo dài màu đỏ đặc biệt có khả năng tôn da, làm nổi bật đường nét mềm mại của người mặc.
Áo len mỏng kết hợp chân váy suông
Thời trang dịp Tết của chị em sẽ trở nên dịu dàng, nữ tính hơn khi bổ sung chân váy cho tủ đồ. Chân váy có nhiều phiên bản để các nàng lựa chọn, trong đó, chân váy sáng màu sẽ giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn so với khi diện chân váy màu tối.
Áo len mỏng màu xanh pastel ghi điểm tươi xinh, nữ tính. Tổng thể trang phục càng thêm sáng sủa, rạng rỡ khi chị em kết hợp cùng chân váy trắng. Thay vì chọn giày màu đen, chị em nên ưu tiên boots màu be để đảm bảo nét dịu dàng, tinh tế cho outfit.
Áo len cộc tay là lựa chọn đáng lưu tâm trong những ngày mùa xuân ấm áp. Hiệu quả "hack" tuổi được nhân đôi khi các nàng kết hợp áo len cộc tay màu trắng cùng chân váy lụa màu xanh pastel.
Set chân váy trắng này mang tới hiệu quả tôn dáng cao ráo, thanh thoát, tất cả là nhờ mẫu áo cardigan lửng. Bộ cánh còn ghi điểm trẻ trung, năng động nhưng vẫn nữ tính. Tổng thể trang phục trở nên hài hòa nhờ túi xách và giày màu trung tính.
Trang phục màu hồng pastel
Những món thời trang mang tông màu hồng pastel vẫn được rất nhiều nàng sành điệu ưa chuộng. Không khó mặc như tông hồng đậm, trang phục hồng pastel ghi điểm ở nét trang nhã và tinh tế. Bên cạnh đó, tông màu hồng pastel còn rất phù hợp với không khí mùa lễ hội, lý tưởng để chị em sắm diện Tết.
Để chinh phục xuất sắc đồ màu hồng pastel, bạn hãy kết hợp cùng những item mang tông màu trắng, be hoặc xám. Như vậy, vẻ ngoài sẽ có sự hài hòa, sang trọng nhưng hiệu quả "hack" tuổi vẫn không hề thuyên giảm.
Quần jeans trẻ trung, năng động
Trong những ngày Tết bận rộn, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian lên đồ cầu kỳ. Lúc này, quần jeans chính là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Một chiếc quần jeans dáng suông hoặc ống đứng sẽ giúp bạn trông gọn gàng, hiện đại và dễ dàng phối với hầu hết các loại áo.
Jeans xanh cổ điển mang lại cảm giác trẻ trung, còn jeans đen hoặc trắng lại phù hợp với những outfit thanh lịch hơn. Chỉ cần kết hợp quần jeans với áo đỏ hoặc áo khoác lông, bạn đã có ngay một set đồ chuẩn Tết: vừa thoải mái, vừa nổi bật mà vẫn giữ được cá tính riêng.
Một chiếc quần jeans mang đến sự trẻ trung, năng động và phù hợp với nhiều nơi đến.
Chân váy ngắn
Chân váy ngắn luôn mang lại cảm giác trẻ trung và năng động, rất hợp với những buổi đi chơi, cà phê, dạo phố ngày Tết. Với những ai không ngại khoe chân, đây là món đồ giúp outfit trông tươi tắn và "có sức sống" hơn hẳn.
Chân váy ngắn dáng chữ A, váy xếp ly hoặc váy tweed đều là những lựa chọn an toàn. Nếu sợ lạnh, bạn hoàn toàn có thể phối cùng quần tất mỏng hoặc boots cổ thấp. Khi kết hợp với áo len mỏng hay blazer, tổng thể sẽ vừa gọn gàng vừa đủ lịch sự để đi chúc Tết.
Chân váy ngắn rất hợp với những buổi đi chơi, cà phê, dạo phố ngày Tết.
Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ýĐẹp - 19 giờ trước
GĐXH - Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.
Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn khiến cư dân mạng 'xin vía' với phong cách áo dài truyền thống. Cùng khám phá những bộ áo dài đẹp và sự kết nối tuyệt vời của cặp đôi hào môn này.
Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thốngĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hạ Anh gây ấn tượng với áo dài Tết và bộ trang sức tinh xảo, thể hiện vẻ đẹp thanh lịch. Khám phá phong cách thời trang độc đáo và quyến rũ của cô trong không khí rộn ràng của mùa xuân.
Cách phối đồ với chân váy denim dài theo xu hướng dự đoán hot nhất năm 2026Thời trang - 3 ngày trước
Chân váy denim được dự đoán sẽ là một trong những item được yêu thích trong năm 2026. Việc biết cách phối đồ với chúng sẽ giúp bạn có vô số bộ trang phục sành điệu và thoải mái để mặc đi mặc lại.
Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion weekThời trang - 5 ngày trước
Tết này không cần lo việc ăn mặc nếu bạn nắm rõ những xu hướng thời trang thịnh hành. Bước xuống phố tạo dáng cực "slay" và tự tin ngút ngàn là có ngay những tấm ảnh cực chất!
Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.
Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận TếtĐẹp - 6 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh cùng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ khi diện áo dài truyền thống trong dịp hội ngộ cuối năm.
BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc LanThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - BTV Thụy Vân mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đều đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Những lần gần đây, người đẹp lựa chọn trang phục của NTK Ngọc Lan để lên hình thật rạng rỡ.
Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậuĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Ý Nhi gây sốt với bộ ảnh sexy, khoe vóc dáng thon gọn. Nàng hậu khẳng định phong cách thời trang hiện đại, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
Mãn nhãn BST chào xuân Bính Ngọ của NTK Cao Minh TiếnThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Các em nhỏ xúng xính với những bộ cánh rực rỡ trong BTS mừng Xuân của NTK Cao Minh Tiến. Theo NTK chia sẻ, BTS mang hơi thở dân gian phù hợp với không khí đón xuân năm mới.
Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận TếtĐẹp
GĐXH - Lương Thùy Linh cùng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ khi diện áo dài truyền thống trong dịp hội ngộ cuối năm.