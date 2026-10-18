Nhan sắc và vóc dáng gây bất ngờ của nữ thần tượng K-pop ở tuổi 45

Theo MyDaily, ngày 13/10, Kahi - cựu thành viên nhóm nhạc nữ After School đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân một đoạn video ghi lại màn trình diễn vũ đạo của mình.

Kèm theo video, nữ ca sĩ chia sẻ thông điệp ngắn gọn bằng tiếng Anh: "Keep dancing and stay healthy" (Tạm dịch: Hãy tiếp tục nhảy múa và giữ gìn sức khỏe).

Kahi đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân một đoạn video ghi lại màn trình diễn vũ đạo của mình.

Trong đoạn clip, Kahi xuất hiện với trang phục tập luyện đơn giản gồm áo bra-top màu đen kết hợp cùng quần thể thao màu xám. Không cần trang phục cầu kỳ hay sân khấu được đầu tư hoành tráng, nữ ca sĩ vẫn thu hút sự chú ý nhờ phong thái tự tin và những chuyển động đầy năng lượng.

Trên nền nhạc Why My Sweetie của Nissi, Kahi thể hiện loạt động tác vũ đạo nhịp nhàng, dứt khoát. Khả năng kiểm soát cơ thể cùng biểu cảm thoải mái khiến màn trình diễn của cô gợi nhớ đến thời kỳ hoạt động sôi nổi cùng After School.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người đặc biệt chú ý chính là vóc dáng hiện tại của nữ ca sĩ.

Ở tuổi 45, Kahi sở hữu vòng eo thon gọn, cơ bụng nổi rõ cùng thân hình săn chắc. Trang phục thể thao ôm sát giúp cô khoe được thành quả của quá trình tập luyện và duy trì lối sống năng động.

Ở tuổi 45, Kahi sở hữu vòng eo thon gọn, cơ bụng nổi rõ cùng thân hình săn chắc.

Đáng nói, Kahi hiện đã là mẹ của hai con trai. Dù bước sang độ tuổi trung niên, nữ ca sĩ vẫn giữ được thể lực và sự linh hoạt cần thiết để thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình, Kahi còn cho thấy kỹ năng biểu diễn được tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từng động tác được thực hiện chắc chắn, kết hợp cùng thần thái tự nhiên, tạo nên sức hút riêng của một nghệ sĩ có kinh nghiệm sân khấu.

Đối với những khán giả từng yêu thích After School, hình ảnh Kahi nhảy múa đầy năng lượng cũng gợi lại ký ức về một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật của K-pop thế hệ thứ hai.

Kahi sinh năm 1980, chính thức ra mắt cùng After School vào năm 2009. Trong thời gian hoạt động, cô được biết đến với khả năng vũ đạo nổi bật và phong cách biểu diễn mạnh mẽ. Năm 2012, Kahi rời nhóm để theo đuổi những định hướng riêng trong sự nghiệp. Đến năm 2016, nữ ca sĩ kết hôn với một doanh nhân và lần lượt chào đón hai con trai.

Sau khi lập gia đình, Kahi không còn xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc như trước, song vẫn duy trì niềm đam mê với nhảy múa. Hiện tại, cô điều hành phòng tập vũ đạo mang tên Gise Crew, tiếp tục gắn bó với lĩnh vực từng giúp mình tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí Hàn Quốc.

Sau khi lập gia đình, Kahi không còn xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc như trước.

Ở tuổi 45, Kahi cho thấy việc duy trì thói quen vận động và theo đuổi đam mê có thể giúp nghệ sĩ giữ được phong độ biểu diễn ngay cả khi không còn hoạt động thường xuyên trong môi trường thần tượng.

Đoạn video mới nhất cũng là minh chứng cho sự gắn bó bền bỉ của cựu thành viên After School với vũ đạo, đồng thời mang đến hình ảnh khỏe khoắn, tự tin của một nữ nghệ sĩ sau nhiều năm rời xa sân khấu K-pop.