Nữ diễn viên phim truyền hình 'Sex Education' gây bất ngờ với hình ảnh mới mẻ

Theo Thời báo VTV (dẫn nguồn từ Elle, Vogue), trên Instagram cá nhân, ngôi sao nổi tiếng từ phim truyền hình "Sex Education" Aimee Lou Wood gây chú ý khi khoe kiểu tóc mới. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn ngang cằm đầy cá tính, khoe trọn những đường nét trên gương mặt và khiến cô nhìn trẻ trung hơn.

Nữ diễn viên gọi đó là "kiểu tóc bob thay đổi cuộc đời". Đồng thời cho biết lý do cô đưa ra nhận định như vậy không chỉ vì sự khác biệt về ngoại hình mà còn vì cảm giác nhìn thấy chính mình nhiều hơn.

Hình ảnh mới của Aimee Lou Wood gợi nhớ đến kiểu tóc bob Pháp hiện đại, với kết cấu mềm mại, tự nhiên và chuyển động nhẹ nhàng đặc trưng. Nhiều nét tương đồng với kiểu tóc của nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền cảm hứng nổi tiếng "Amélie".

Kiểu tóc mới được Aimee Lou Wood chia sẻ (Ảnh: Instagram nhân vật)

Theo Elle, chia tay với mái tóc dài thường là điều khá đặc biệt với phụ nữ, như là cách họ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, hướng đến những gì mới mẻ. Sức mạnh thay đổi của kiểu tóc không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tâm lý, tình cảm.

Kiểu tóc bob Pháp gần đây đã có nhiều biến tấu, từ những kiểu cắt ngắn sắc sảo đến những kiểu mềm mại, với độ dài đến cằm. Kiểu tóc cũng rất phù hợp với mùa thu với tạo dáng mềm mại, nhẹ nhàng hơn, tôn lên kết cấu tự nhiên của tóc, với điểm mấu chốt là tạo độ phồng tự nhiên - Anna Cofone, người đại diện sáng tạo toàn cầu của Authentic Beauty Concept gợi ý.

Aimee Lou Wood chia tay với mái tóc dài quen thuộc (Ảnh: Harper's Bazaar UK)

"Điều quan trọng là phải chọn kiểu tóc phù hợp với tóc bạn chứ không phải cố gắng ép buộc theo một xu hướng nhất định", George Northwood - người đã mang lại diện mạo mới cho Aimee Lou Wood - nhấn mạnh.

Nữ diễn viên Aimee Lou Wood (sinh năm 1995) là một trong những sao phim giới tính học đường "Sex Education". Vai diễn đột phá trong phim học đường "Sex Education" ngay sau khi tốt nghiệp trường đào tạo diễn xuất, đã biến diễn viên Aimee Lou Wood trở thành ngôi sao mới được khán giả yêu thích và nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Diễn viên Aimee Lou Wood.

Trong series đình đám "Sex Education" của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín.

Tiếp đó, vai diễn Chelsea trong "The White Lotus" đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với sự công nhận toàn cầu. Sắp tới, Aimee Lou Wood sẽ ra mắt với vai Pattie Boyd - người mẫu, nhiếp ảnh gia và vợ của George Harrison trong bộ phim tiểu sử 4 phần đầy tham vọng về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

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