Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37
GĐXH - Ở tuổi 37, Trang Pháp có sự nghiệp thăng hoa và giữ được nhan sắc quyến rũ, rạng ngời.
(Ảnh FB nhân vật)
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