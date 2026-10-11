Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37

Ngoài ra, Trang Pháp là chủ nhân của nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: "Như là mơ" (phim Long Ruồi), "Phiên bản khác", "Gone Gone Gone" (phim Scandal), "Đến bên em" (Ba đám cưới một đời chồng), "Nếu như chưa từng quen" (Vợ tôi là số 1), "Turn up the fire" (Gái già lắm chiêu)... Nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng khi tham gia chương trình "Đạp gió 2026" tại Trung Quốc.