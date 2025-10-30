Nhặt được vàng ở khách sạn, cô gái mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Vào ngày 26/9, người dùng TikTok @namobanchangtongdaengso0 đã đăng một đoạn clip sau khi một nhân viên khách sạn mang vàng đến để anh kiểm tra xem đó có phải vàng thật hay không, vì khách hàng đã quên nó trong 2 năm và không đến lấy.

Người tìm thấy cho biết lý do đến cửa hàng là vì không chắc chắn đây có phải là vàng thật hay không. Nhân viên này nói rằng, cô làm việc tại một khách sạn. Đó là thứ mà một vị khách để quên trong phòng mà họ dọn dẹp. Khi tìm thấy nó, cô đã ghi chú lại số phòng, thời điểm tìm thấy và những gì còn sót lại ở đó, vì đó là quy định của khách sạn.

Sợi dây chuyền có giá 344.045 Baht (280 triệu đồng).

Sợi dây chuyền vàng này được tìm thấy treo sau phòng tắm. Sau khi báo cáo, khách sạn đã giữ lại và tìm kiếm chủ nhân đã bỏ quên, nhưng không ai đến nhận vì là người nước ngoài. Khách sạn đã giữ trong 2 năm.

Sau đó, Namo khuyên rằng nên mang sợi dây chuyền vàng này đến đồn cảnh sát để ghi vào biên bản thường nhật rằng đã tìm thấy nó ở khách sạn, và khách sạn đã liên hệ với chủ sở hữu rồi nhưng chủ sở hữu không quay lại nhận. Nếu ghi vào biên bản thường nhật, tài sản sẽ được giữ tại đồn cảnh sát và cảnh sát sẽ liên hệ với chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu không đến nhận trong thời gian quy định, sợi dây chuyền vàng này sẽ thuộc về người tìm thấy.

Namo cũng nói thêm rằng hôm nay sẽ kiểm tra xem sợi dây chuyền này là vàng bao nhiêu phần trăm, nặng bao nhiêu. Kết quả cho thấy đây là vàng 99%, giá bán là 344.045 Baht (280 triệu đồng).

Người tìm thấy cho biết sẵn sàng trả lại cho chủ sở hữu. Ngoài ra, người này còn có giấy xác nhận từ khách sạn rằng đã liên hệ với chủ sở hữu từ lâu nhưng họ không đến nhận. Giấy này đã được chứng thực đầy đủ và chính xác.

