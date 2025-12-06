Nhiều chặng sớm 'cháy' vé máy bay Tết Nguyên đán 2026
Dù tăng giá mạnh nhưng vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 vẫn sớm "cháy" hàng trên nhiều chặng, khách hàng rất vất vả tìm mua.
Giá tăng gấp đôi, "cháy" vé từ trước Tết 2,5 tháng
Anh Trần Văn Chiến (quê ở phường Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) chia sẻ: Từ hơn 1 tháng nay, anh gần như “đứng ngồi không yên” vì chuyện mua vé máy bay để về quê đón Tết cho cả gia đình.
“Hè vừa rồi tôi dự định đưa vợ và các con về thăm ông bà nội, ngoại nhưng kế hoạch phải thay đổi do có lịch đột xuất. Cả nhà thống nhất để dành chuyến về quê vào dịp Tết Nguyên đán. Vì thế, tôi chủ động tìm mua vé từ sớm với hy vọng có được giá tốt và thời gian hợp lý. Nhưng thực tế thì giá vừa đắt đỏ lại vừa khan hiếm. Đến giờ tôi vẫn chưa mua được vì vẫn chưa chọn được vé phù hợp với nhu cầu của gia đình”, anh Chiến bày tỏ.
Gia đình anh Chiến có 5 người, dự kiến ngày 10 - 15/2/2026 (tức 23-27 tháng Chạp âm lịch) sẽ về quê. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên các hệ thống bán vé của nhiều hãng, anh nhận thấy toàn bộ vé phổ thông đều đã bán hết, chỉ còn lại hạng thương gia với giá đắt đỏ hơn 6 triệu đồng/vé. Tính ra cả gia đình anh Chiến sẽ mất khoảng 60 triệu đồng cho tiền vé trong suốt hành trình bay ra/vào trong dịp Tết.
Tương tự, chị Thu Nga cũng "vật vã" khi tìm mua vé máy bay chuyến TP.HCM - Vinh (Nghệ An) và ngược lại cho những ngày nghỉ Tết. " Tôi có nhu cầu bay ra Vinh ngày 25 tháng Chạp và bay vào TP.HCM mùng 6 Tết. Nhưng khi tìm trên hệ thống của nhiều hãng thì đã không còn vé, chưa kể giá cao hơn rất nhiều so với ngày thường.
Sau khi đắn đo, suy tính và vất vả săn lùng, tôi đành chuyển lịch bay: về quê vào ngày 22 tháng Chạp với mức giá 3.750.000 đồng/vé/chiều và bay trở lại TP.HCM vào mùng 5 Tết với giá vé 4 triệu đồng/vé. Nếu là ngày thường thì tôi chỉ mất khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/vé. Như vậy là dù đã chủ động mua vé từ rất sớm nhưng tôi vẫn bị chậm chân, kế hoạch về quê ăn Tết vì thế không được đúng như tính toán từ trước ", chị Nga nói.
Theo khảo sát ngày 5/12, hãng bay Vietnam Airlines có 3 chuyến bay thẳng TP.HCM - Vinh vào ngày 12/2/2026 (24 tháng Chạp) nhưng tất cả đều đã hết vé phổ thông, chỉ còn hạng thương gia giá trên 6,1 triệu đồng/vé/lượt. Trong khi đó, 6 chuyến bay nối ra Hà Nội rồi về Vinh vẫn còn vé hạng phổ thông song giá đều trên 5 triệu đồng/vé, trong khi thời gian di chuyển kéo dài 5 - 9 giờ thay vì gần 2 giờ bay thẳng.
Tương tự, đối với hãng Vietjet Air, trong ngày 11/2/2026 (23 tháng Chạp), hãng có 9 chuyến bay thẳng TP.HCM - Vinh nhưng nhiều chuyến cũng đã hết sạch vé phổ thông. Giá vé hiện dao động trên 3 triệu đồng, tăng gấp đôi ngày thường.
Trong khi đó, chặng bay TP.HCM - Hà Nội ngày 12 - 15/2/2026 (tức 24 - 27 tháng Chạp) tuy còn ghế trống nhưng giá không hề rẻ, thấp nhất khoảng 3,71 triệu đồng/vé/lượt.
Các hãng như Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietravel Airlines cũng có giá kịch trần với hơn 3,85 triệu đồng/vé/chiều. "Tân binh" Sun PhuQuoc Airways góp mặt với 3 chuyến bay, cũng có giá vé hơn 3,8 triệu đồng/vé/chiều.
Ở chặng bay TP.HCM - Thanh Hoá ngày 12/2 chỉ còn 2 chuyến của Vietjet Air với mức giá thấp nhất là 3,75 triệu đồng. Các hãng bay khác không có thông tin. Cũng chặng bay này các ngày từ 13-15/2 chỉ còn 2-3 chuyến của hãng hành không Vietjet với mức giá tương đương. Riêng ngày 14/2 có thêm 1 chuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines nhưng chỉ còn hạng vé thương gia, mức giá hơn 6 triệu đồng.
Tại chặng bay TP.HCM - Hải Phòng số lượng vé và chuyến bay còn khá nhiều nhưng giá vé không hề rẻ. Cụ thể, giá vé 1 chiều của Vietjet Air có giá từ 3,75 triệu đồng; giá vé của Vietnam Airlines hạng phổ thông khoảng 4,4 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi ngày cũng chỉ có 1 chuyến hạng phổ thông, còn lại là hạng thương gia với mức giá 6,88 triệu đồng/vé/chiều.
Nhu cầu tăng cao, giá khó giảm cho đến Tết
Theo đại diện các hãng hàng không, giá vé Tết tăng cao là quy luật cung cầu đặc thù, không chỉ vì lượng khách tăng mạnh mà còn bởi tình trạng “lệch đầu” tức chênh lệch giữa nhu cầu đi và về.
Trước Tết, các chuyến bay từ TP.HCM ra miền Bắc và miền Trung thường kín chỗ, trong khi chiều ngược lại còn nhiều ghế trống. Sau Tết, tình hình đảo ngược khi lượng người quay lại TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng vọt. Điều này khiến việc cân đối giá vé trở nên khó khăn, đặc biệt với các chặng bay trục có tần suất cao.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, tình hình bán vé Tết 2026 đang ghi nhận những tín hiệu khả quan, với lượng khách đặt chỗ sớm tăng rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều hành khách đã chủ động lên kế hoạch di chuyển, mua vé từ sớm để lựa chọn được chuyến bay, thời gian và mức giá phù hợp, thay vì chờ sát Tết như thói quen truyền thống.
Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng ghi nhận xu hướng du lịch trong dịp Tết năm nay tăng mạnh hơn so với những năm trước. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ tranh thủ kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục để thực hiện các chuyến du xuân, khám phá những điểm đến trong nước như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế…hoặc nghỉ dưỡng ở nước ngoài.
Với nhu cầu tăng cao như thế này, nhiều ý kiến dự báo giá vé máy bay Tết 2026 sẽ khó giảm.
