Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin siêu khỏe, đi xa 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện đã có mặt tại đại lý với mức giá chỉ tương đương Honda Wave Alpha, trở thành sự lựa chọn tuyệt hảo để thay thế Vision.

Detech Espero Enigma

Không chạy theo phong cách hầm hố hay quá thể thao, mẫu xe điện Detech Espero Enigma tập trung vào sự cân bằng giữa thiết kế thân thiện, vận hành ổn định và tính thực dụng.

Ngay từ ngoại hình, Espero Enigma đã thể hiện rõ định hướng phục vụ di chuyển hằng ngày. Kích thước tổng thể 1.750 x 680 x 1.115 mm giúp xe gọn gàng hơn nhiều so với các mẫu xe ga truyền thống, dễ xoay trở trong hẻm nhỏ, bãi gửi xe chật hay những giờ cao điểm đông đúc.

Chiều cao yên ở mức 750 mm – con số rất “vừa vặn” với thể trạng người Việt. Ngay cả học sinh cấp ba, sinh viên hay người có vóc dáng nhỏ đều có thể chống chân thoải mái khi dừng đèn đỏ, giảm cảm giác mỏi và thiếu tự tin khi lái xe.

Bánh xe cỡ 10 inch đi kèm lốp không săm giúp xe giữ được sự linh hoạt trong phố nhưng vẫn đủ chắc chắn khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc hay mặt đường trơn ướt mùa mưa. Bộ vành thép đúc mang tới độ bền cao là yếu tố quan trọng với người dùng thường xuyên đi lại mỗi ngày.

Về màu sắc, Detech cho thấy họ hiểu rất rõ thị hiếu giới trẻ hiện nay. Xe có loạt tông màu nhẹ nhàng và hiện đại như kem bơ, hồng trà sữa, xanh ngọc trai, ghi mờ, xi măng, xanh rêu, ánh hồng hay đỏ đun. Đây đều là những gam màu đang thịnh hành giúp xe trông giống một món phụ kiện thời trang hơn là phương tiện đơn thuần.

Trái tim của mẫu xe này là động cơ Inhub công suất 1.600W – dạng động cơ đặt trực tiếp trong bánh sau, vốn được đánh giá cao về độ bền, khả năng truyền lực mượt và ít hao mòn cơ khí.

Với cấu hình này, xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h – vừa đủ nhanh để di chuyển linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc người lớn tuổi.

Khả năng chở tải lên tới 130 kg cho thấy khung xe được gia cố chắc chắn, đủ sức chở hai người lớn cùng balo, túi xách mà không bị ì máy hay mất ổn định.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau – cấu hình quen thuộc nhưng hiệu quả trong phân khúc xe điện phổ thông. Phanh trước cho lực hãm tốt khi cần dừng gấp, trong khi phanh sau giúp xe giữ sự ổn định khi giảm tốc đều.

Giảm xóc sau sử dụng lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực, hỗ trợ hấp thụ rung động tốt hơn khi đi qua đoạn đường xấu – yếu tố rất quan trọng với điều kiện mặt đường đô thị Việt Nam.

Một trong những điểm mạnh nhất của mẫu xe điện Detech mới chính là khả năng di chuyển lên tới khoảng 95 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện lý tưởng. Với quãng đường thực tế đi học – đi làm mỗi ngày khoảng 15–25 km, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng xe trong 3–4 ngày mới cần sạc lại.

Xe sử dụng tổ hợp ắc quy 60V (5 bình 12V – 22,3Ah), được thiết kế kín khí an toàn, kết hợp bộ sạc tự ngắt khi đầy điện giúp hạn chế chai pin và tăng độ bền theo thời gian.

Thời gian sạc dao động từ 8 đến 12 tiếng, phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm của đa số người dùng. Chỉ cần một ổ điện gia đình thông thường, không cần hạ tầng sạc phức tạp như ô tô điện.

Giá xe máy điện Detech Espero Enigma

Xe máy điện Detech Espero Enigma hiện có giá bán tại các đại lý khoảng từ 18,9 triệu đồng.

Nếu so với xe xăng, chi phí điện cho mỗi lần sạc chỉ vài nghìn đồng – rẻ hơn rất nhiều so với tiền xăng hằng ngày, trong khi xe vận hành êm ái, không khói, không tiếng ồn và hầu như không tốn chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Nhìn tổng thể, mẫu xe máy điện mới của Detech đang đi đúng hướng mà người tiêu dùng Việt cần khi không quá đắt đỏ, không phức tạp công nghệ, nhưng đủ bền bỉ, đủ mạnh cho phố và cực kỳ tiết kiệm trong quá trình sử dụng.

Thiết kế gọn nhẹ phù hợp mọi lứa tuổi, quãng đường gần 100 km mỗi lần sạc giúp yên tâm di chuyển nhiều ngày, trong khi động cơ Inhub 1.600W mang lại trải nghiệm mượt mà hơn hẳn nhiều mẫu xe điện giá rẻ trên thị trường.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.