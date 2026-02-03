Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade GĐXH - Xe ga 150cc của Honda vừa chính thức thức ra mắt đã khiến công chúng ‘dậy sóng’ khi giá bán chỉ tương đương Air Blade, nhưng lại sở hữu trang bị an toàn có thể sánh ngang SH.

Xe ga 125cc thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu

SYM Vivo 125 phiên bản 2026

Mới đây, SYM đã chính thức giới thiệu SYM Vivo 125 phiên bản 2026, mẫu xe tay ga 125cc giá rẻ nhưng sở hữu thiết kế ngày càng tinh tế cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Không còn đơn thuần là mẫu xe "đủ dùng", SYM Vivo 125 2026 đã được hãng tinh chỉnh rõ rệt về diện mạo nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ. Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở màu sơn mờ tím nhạt hoàn toàn mới – gam màu dịu mắt, hiện đại và mang phong cách thời trang đô thị. Thay vì những màu sắc bóng truyền thống, lớp sơn mờ giúp xe trông cao cấp và cá tính hơn, tạo hiệu ứng thị giác tinh tế dưới ánh nắng.

Vivo 125 2026 còn ghi điểm mạnh ở khả năng vận hành kinh tế

Các đường nét thân xe được giữ ở phong cách gọn gàng, mềm mại, mang hơi hướng thanh lịch giống các mẫu xe cao cấp như SH Mode nhưng ở kích thước nhỏ gọn và thân thiện hơn. Cụm đèn trước được tạo hình sắc nét, kết hợp tổng thể bo tròn hài hòa mang lại diện mạo vừa hiện đại vừa dễ tiếp cận.

Nhờ kích thước tổng thể 1.820 x 700 x 1.085 mm cùng chiều cao yên chỉ 750 mm, Vivo 125 rất phù hợp với vóc dáng người châu Á, đặc biệt là phụ nữ và người mới lái xe. Trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 106–108 kg giúp xe dễ điều khiển trong phố đông, quay đầu nhẹ nhàng và dựng chống giữa không tốn nhiều sức.

Không chỉ đẹp hơn, Vivo 125 2026 còn ghi điểm mạnh ở khả năng vận hành kinh tế là yếu tố then chốt giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn phổ thông bền vững.

Xe được trang bị động cơ 124,6 cc

Xe được trang bị động cơ 124,6 cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử Keihin (Nhật Bản), được SYM tinh chỉnh tối ưu cho môi trường đô thị. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình lên tới 59,1 km/lít – con số cực kỳ ấn tượng ngay cả so với nhiều mẫu xe số tiết kiệm nhất hiện nay.

Với người dùng di chuyển hằng ngày trong phố, khả năng tiết kiệm xăng này giúp chi phí vận hành giảm đáng kể theo thời gian, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động tại nhiều quốc gia châu Á.

SYM Vivo 125 2026 vẫn được trang bị đầy đủ những tiện ích quan trọng

Khối động cơ 125cc cũng mang lại sức kéo tốt hơn so với các mẫu 110cc phổ thông giúp xe tăng tốc nhẹ nhàng khi chở hai người hoặc leo dốc, điều mà nhiều người dùng Vision thường mong muốn được cải thiện.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, SYM Vivo 125 2026 vẫn được trang bị đầy đủ những tiện ích quan trọng cho sinh hoạt hằng ngày. Cốp xe dung tích 25,6 lít đủ để chứa một mũ bảo hiểm 3/4, một mũ nửa đầu cùng áo mưa và vật dụng cá nhân.

Không gian để chân rộng 260 mm giúp người lái ngồi thoải mái trong những hành trình dài hoặc khi chở thêm người phía sau. Chân chống giữa được thiết kế nhẹ lực, hỗ trợ người dùng dựng xe dễ dàng là chi tiết nhỏ nhưng rất hữu ích trong thực tế sử dụng.

Hệ thống treo độc quyền A.L.E.H. của SYM giúp hạn chế hiện tượng ngóc đầu khi tăng tốc mang lại cảm giác ổn định hơn, đặc biệt với người mới sử dụng xe ga. Bên cạnh đó, hệ thống phanh CBS 2.0 liên động giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau, tăng độ an toàn và dễ kiểm soát trong tình huống khẩn cấp.

Giá xe ga 125cc SYM Vivo 125 2026

Nhân dịp ra mắt phiên bản màu mới, SYM triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ mua xe tại Đài Loan, từ trợ giá trực tiếp, ưu đãi đổi xe cũ đến giảm thuế hàng hóa. Sau khi cộng dồn các khoản ưu đãi, giá thực tế của SYM Vivo 125 2026 chỉ còn khoảng 41.500 Đài tệ (tương đương 32 triệu đồng tiền Việt), mức giá cực kỳ hấp dẫn trong phân khúc xe ga 125cc.

Ở tầm giá này, Vivo 125 không chỉ cạnh tranh trực diện với Honda Vision mà còn tạo áp lực lên cả những mẫu xe cao hơn như SH Mode hay LEAD ở khía cạnh thiết kế tinh tế và chi phí vận hành.

SYM Vivo 125 2026 không chạy theo các công nghệ phức tạp hay trang bị xa xỉ. Thay vào đó, mẫu xe tập trung trọn vẹn vào những giá trị cốt lõi mà người dùng phổ thông cần nhất dễ lái – tiết kiệm xăng – bền bỉ – giá hợp lý – thiết kế ngày càng đẹp. Chính sự cân bằng này giúp Vivo 125 duy trì vị thế là một trong những mẫu xe tay ga bán chạy nhất tại Đài Loan nhiều năm liền.

Với mức giá chỉ khoảng 32 triệu đồng cùng thiết kế ngày càng tinh tế, Vivo 125 đang cho thấy một công thức thành công rất giống Honda Vision từng làm được tại Việt Nam: trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của hàng triệu người dân đô thị.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.