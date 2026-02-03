Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 3/2, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 3/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji tăng 7,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 2/2, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 162,8-165,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đảo chiều tăng mạnh. Lúc 8h45' ngày 3/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.845,6 USD/ounce, tăng 179,6 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 3/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 154 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tính đến 0h ngày 3/2, giá vàng giao ngay rơi về vùng 4.666 USD/ounce, giảm xấp xỉ 200 USD so với phiên trước, tương đương mất hơn 4% giá trị.
Đến 23h27 ngày 2/2, giá vàng giao ngay tụt sâu xuống 4.678 USD/ounce, giảm tới gần 4%.
Lúc 22h ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.714 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.735 USD/ounce.
