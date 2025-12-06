Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ
GĐXH - Giá vàng trong nước hôm nay (6/12) tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.
Diễn biến giá vàng hôm nay
Giá vàng miếng trong nước
Lúc 6h ngày 6/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC niêm yết ở mức 152,98 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 153-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 151,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trong nước
Vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức giá mua vào 150 triệu đồng/lượng, bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151-154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Lúc 8h55, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.197,3 USD/ounce, giảm 3,3 USD so với một ngày trước.
Giới đầu tư tiếp tục tập trung vào loạt số liệu việc làm tháng 11 trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Hiện thị trường định giá xác suất 87% cho khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm %.
Các báo cáo kinh tế trong tuần đưa ra một bức tranh không đồng nhất về thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 191.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 29/11, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững.
Thị trường chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Giới phân tích dự báo chỉ số PCE ổn định ở mức 2,9%, không đổi so với kỳ trước.
Ông David Morrison - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation - cho rằng, dù đà tăng của vàng đang chậm lại khi giá bị chặn ở mốc 4.200 USD/ounce, bất kỳ đợt điều chỉnh nào trong tuần tới cũng nên được xem là cơ hội mua vào.
Ông Alex Ebkarian - Giám đốc điều hành (COO) của Allegiance Gold - cho hay, giá vàng được dự báo dao động trong khoảng 4.200-4.500 USD/ounce trong năm nay và 4.500-5.000 USD/ounce trong năm tới, tùy thuộc vào các quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
"Thị trường ngày càng tin tưởng rằng, ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất. Phản ứng trước điều đó, đồng USD đã suy yếu đôi chút và điều này hỗ trợ cho giá vàng" - ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo giá vàng năm 2026 có thể biến động mạnh theo cả hai chiều, sau khi tăng tới 53% trong năm 2025. WGC cho rằng vàng có thể lập đỉnh mới nếu tăng thêm 15 - 30%, nhưng cũng có khả năng giảm 5 - 20% tùy theo chính sách kinh tế và lãi suất của Mỹ.
Theo chuyên gia Krishan Gopaul của WGC, tốc độ giảm mua so với các năm trước có thể xuất phát từ giá vàng cao, nhưng động lực chính vẫn mang tính chiến lược, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro vĩ mô.
Theo khảo sát thường niên của WGC, 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Điều này cho thấy vàng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược quản lý tài sản dự trữ quốc gia.
