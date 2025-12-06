Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Sáng sớm, khu vực này khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở khu vực này dao động 16-20°C, có nơi dưới 15°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-25°C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khoảng 5°C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 18-20°C, cao nhất 23-25°C.

Sang ngày 7/12, khu vực này chuyển trạng thái mưa, mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác, thời tiết chủ yếu ít mưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, thời tiết TP.HCM cũng phổ biến mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29 - 32°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên biển

Không khí lạnh đang chi phối đến thời tiết trên Biển Đông, gây ra gió đông bắc cường độ khá mạnh. Nhiều khu vực ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, có nơi giật trên cấp 8, làm biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; tại trạm Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9.

Ngày và đêm 6.12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi ban ngày có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2 - 4 m; ban đêm gió giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 6/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ; vùng biển phía nam khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía nam đặc khu Trường Sa) và khu vực phía nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Ngày và đêm 7/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao 2 - 5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 6/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam ngày có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.