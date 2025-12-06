Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới
GĐXH - Dự báo thời tiết 6/12/2025, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Sáng sớm, khu vực này khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở khu vực này dao động 16-20°C, có nơi dưới 15°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-25°C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khoảng 5°C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 18-20°C, cao nhất 23-25°C.
Sang ngày 7/12, khu vực này chuyển trạng thái mưa, mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét.
Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to.
Các khu vực khác, thời tiết chủ yếu ít mưa, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, thời tiết TP.HCM cũng phổ biến mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29 - 32°C.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết trên biển
Không khí lạnh đang chi phối đến thời tiết trên Biển Đông, gây ra gió đông bắc cường độ khá mạnh. Nhiều khu vực ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, có nơi giật trên cấp 8, làm biển động mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; tại trạm Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9.
Ngày và đêm 6.12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5 m.
Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao 3 - 5 m.
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi ban ngày có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2 - 4 m; ban đêm gió giảm dần.
Ngoài ra, ngày và đêm 6/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ; vùng biển phía nam khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía nam đặc khu Trường Sa) và khu vực phía nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Ngày và đêm 7/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5 m.
Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao 2 - 5 m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Dự báo thời tiết ngày 6/12/2025 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam ngày có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-28 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
TPHCM
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trúĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu rõ các quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, trong đó quy định các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký thường trú. Người dân cần nắm rõ những thông tin gì?
Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụtĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịchĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vữngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.
Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào? Dưới đây là thông tin liên quan người dân có thể tham khảo.
Tin sáng 5/12: Biển Đông sắp đón bão số 16; chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.
Ùn tắc giao thông tăng: Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra những "thủ phạm" chínhĐời sống - 1 ngày trước
Một số tuyến đường của TPHCM có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịchĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.