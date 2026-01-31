Mới nhất
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc khiến một số nơi xuống dưới 8 độ

Thứ bảy, 16:31 31/01/2026 | Đời sống
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Không khí lạnh đang gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa

Không khí lạnh đang gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa

Chiều tối và đêm 31/01, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Đêm 31/01 và sáng 01/02, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ đêm 31/01, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 12–15 độ, vùng núi 10–13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14–17 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15 độ.

Dự báo nhiệt độ từ đêm 31/01 đến ngày 02/02, Bắc Bộ thấp nhất 13–16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; trung bình 17–19 độ. Bắc Trung Bộ: thấp nhất 15–18 độ; trung bình 18–20 độ.

Cảnh báo, từ ngày 01/02 đến đêm 03/02, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mùa Đông Bắc 2026: Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc se lạnh - Ảnh 1.Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.

