Nhiều nhà đầu tư sập bẫy lừa đảo bán đất dự án

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, cơ quan An ninh của đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Hồng (SN 1973, trú tại phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Lê Thanh Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc bán đất khi dự án chưa được giao.

Đối tượng Lê Thanh Hồng.

Trước thời điểm bị bắt, Lê Thanh Hồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư AVISA và Công ty CP Đầu tư Vạn Đạt Phát đều có địa chỉ tại TP. Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ năm 2021 đến nay, Lê Thanh Hồng đưa ra thông tin gian dối về dự án bất động sản do Công ty CP Đầu tư AVISA làm chủ đầu tư để rao bán, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Điển hình là dự án AVISA City (có địa chỉ tại khu đô thị Ái Quốc, TP. Hải Dương), dự án này chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Cũng theo cơ quan công an, các bị hại trong vụ án nói trên cần sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hải Dương để được giải quyết.

