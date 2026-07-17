Nhờ con gái đứng tên hộ, cha già mất luôn căn nhà giá trị

Tin tưởng giao tiền mua nhà, người cha không ngờ mất quyền đứng tên

Một vụ tranh chấp tài sản giữa cha và con gái từng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2021 nhưng gần đây bất ngờ được cư dân mạng nhắc lại, thu hút sự quan tâm bởi diễn biến đầy bất ngờ.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Lý, sống tại quận Phổ Đà (Thượng Hải), dự định mua một căn nhà tại thành phố Thặng Châu, tỉnh Chiết Giang với giá 560.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng) để an hưởng tuổi già.

Sau khi đặt cọc 20.000 NDT, ông rút 390.000 NDT từ ngân hàng và giao cho con gái mang đi thanh toán. Sau đó, cô tiếp tục rút thêm 150.000 NDT từ chính tài khoản của bố để hoàn tất số tiền mua nhà.

Do tuổi cao, mắt kém, ông Lý nhờ con gái đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Khi thấy trên hồ sơ chỉ xuất hiện tên con gái, ông từng yêu cầu bổ sung tên mình. Tuy nhiên, người con giải thích việc đó không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nên ông không tiếp tục thắc mắc.

Cho rằng mình mới là người bỏ tiền mua nhà, ông yêu cầu con gái làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhưng bị từ chối. Ảnh minh họa

Phát hiện sự thật khi kiểm tra giấy tờ nhà

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi ông Lý kiểm tra lại giấy chứng nhận quyền sở hữu sau khi hoàn tất giao dịch. Trái với suy nghĩ của ông, toàn bộ giấy tờ chỉ ghi tên con gái là chủ sở hữu căn nhà.

Cho rằng mình mới là người bỏ tiền mua nhà, ông yêu cầu con gái làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhưng bị từ chối.

Hai cha con nhiều lần tranh cãi, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng và cuối cùng ông quyết định đưa vụ việc ra tòa.

Thua kiện vì không có bằng chứng

Tại Tòa án tỉnh Chiết Giang, ông Lý khẳng định con gái chỉ là người được nhờ hỗ trợ thực hiện thủ tục mua bán, hoàn toàn không được ủy quyền đứng tên tài sản.

Trong khi đó, con gái ông cho rằng việc đứng tên là kết quả của sự thống nhất giữa hai bên. Cô yêu cầu cha phải chứng minh mình chưa từng đồng ý để con đứng tên căn nhà.

Do không xuất trình được tài liệu chứng minh và toàn bộ hợp đồng mua bán đều mang tên con gái, tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lý.

Lật ngược tình thế nhờ chứng từ ngân hàng

Không chấp nhận kết quả này, ông Lý quay về Thượng Hải và tìm đến ngân hàng nơi thực hiện các giao dịch để xin lại toàn bộ lịch sử chuyển tiền.

Có trong tay chứng từ chứng minh nguồn tiền mua nhà chủ yếu xuất phát từ tài khoản của mình, ông tiếp tục khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Phổ Đà.

Lần này, ông khẳng định toàn bộ 560.000 NDT đều là tiền của bản thân nên căn nhà phải thuộc quyền sở hữu của ông.

Con gái nói đã góp tiền mua nhà

Đối diện với cha trước tòa, người con gái đưa ra lời giải thích hoàn toàn khác.

Theo cô, khi mua nhà, hai cha con đã thống nhất cùng góp tiền. Cô chỉ chấp nhận bỏ tiền nếu được đứng tên sở hữu căn nhà.

Người phụ nữ này cho biết cha mình thực tế chỉ chi 310.000 NDT. Trong khi đó, cô góp 250.000 NDT, gồm 100.000 NDT tiền cá nhân và 150.000 NDT được rút từ tài khoản của cha mà cô cho rằng đó là khoản tiền được tặng.

Tuy nhiên, ông Lý phủ nhận việc từng cho con gái khoản tiền này. Vì không có căn cứ chứng minh đây là tài sản được tặng cho nên lập luận của người con không được tòa án chấp nhận.

Phán quyết cuối cùng khiến nhiều người bất ngờ

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, Tòa án nhân dân quận Phổ Đà xác định căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người con gái vì cô là người đứng tên trên giấy tờ.

Tuy nhiên, tòa cũng xác định phần lớn tiền mua nhà là của ông Lý nên buộc người con phải hoàn trả cho cha 460.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) cùng khoản lãi phát sinh trong thời gian sử dụng số tiền này.

Không đồng tình với phán quyết, người con tiếp tục kháng cáo nhưng cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án.

Bài học đắt giá từ vụ tranh chấp tài sản trong gia đình

Vụ việc cho thấy ngay cả giữa những người thân ruột thịt, các giao dịch liên quan đến tiền bạc và tài sản cũng cần được thể hiện rõ ràng bằng văn bản.

Khi nhờ người khác đứng tên mua nhà hoặc thực hiện giao dịch, các bên nên có thỏa thuận cụ thể về quyền sở hữu, nguồn tiền và trách nhiệm của mỗi người.

Việc chủ quan hoặc chỉ dựa vào sự tin tưởng có thể dẫn đến những tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến cả tình cảm gia đình lẫn quyền lợi tài sản.

Theo Toutiao