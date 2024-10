Nhóm thanh niên Hải Dương manh động mang theo dao đi cướp xe máy trong đêm

Mới đây, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã nhanh chóng xác minh, điều tra và truy bắt nhóm đối tượng manh động khi mang theo dao phóng lợn cướp tài sản trong đêm.



Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào chiều 29/9, nhóm đối tượng gồm: Bùi Văn Minh (SN 2008, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Thành An (SN 2003, ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Tuấn Vĩ (SN 2007, trú tại thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bàn bạc lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Nhóm này đi xe máy không đeo BKS mang dao phóng lợn đi từ TP. Hải Dương về huyện Gia Lộc. Trên đường đi, các đối tượng lấy được một két vỏ bia Hải Dương mang theo.

Nhóm đối tượng gây án bị bắt. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi các đối tượng đi đến đoạn chân cầu Thống Nhất (thuộc địa phận khu 8, thị trấn Gia Lộc huyện Gia Lộc) bất ngờ gặp một thanh niên ở xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) điều khiển xe máy Honda Wave chở theo bạn. Thấy vậy, nhóm đối tượng sử dụng vỏ chai bia mang theo ném và đánh gây thương tích cho nạn nhân, rồi cướp xe.

Sau khi cướp xe máy, trên đường đi về TP. Hải Dương, Minh và Vĩ dùng dao phóng lợn chặt, phá tấm chắn bùn gắn BKS xe của nạn nhân vứt lên mái nhà dân ở khu vực vòng xuyến ngã tư Gia Lộc. Tiếp đó, nhóm đối tượng cất giấu dao phóng lợn ở khu dân cư Trần Nội (phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Tổ công tác 151 truy bắt nhóm đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 29, rạng sáng 30/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 3 đối tượng cùng phương tiện, tang vật của vụ án.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Minh đã cắm chiếc điện thoại của mình lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó vì muốn chuộc lại chiếc điện thoại này, đối tượng đã rủ An và Vĩ đi cướp xe máy.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

