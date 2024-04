Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP. Hải Dương (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can trên về tội Cướp tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng này đều trú tại tỉnh Hải Dương và trong số đó có người vẫn đang đi học.

Danh tính các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản gồm: Trần Kim Quyền (SN 2007, ở xã Liên Hồng, TP. Hải Dương); Nguyễn Xuân Trung Anh, Nguyễn Minh Tú (đều SN 2007, cùng trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) và Nguyễn Văn Minh (SN 2008, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà).

Theo đó, vào ngày 17/4/2024, Công an TP. Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn Trung (SN 2004, trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc) với nội dung: Khoảng 0h45 ngày 12/4, anh Trung điều khiển xe máy Honda Wave màu tím than, BKS 34K1-073.81 chở anh Triệu Quang Thắng (SN 2004, trú tại xã An Đức, huyện Ninh Giang, cùng tỉnh Hải Dương) lưu thông trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương).

Nhóm thanh niên dùng hung khí cướp xe máy của anh Trung trong đêm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi anh Trung, anh Thắng đi đến trước cổng khu vực Nhà thiếu nhi Hải Dương gặp 4 thanh niên đi ngược chiều trên 2 xe máy. Sau đó, 4 thanh niên này bất ngờ quay xe lại đuổi theo anh Trung và nhóm thanh này có cầm tuýp sắt.

Thời điểm anh Trung đi đến trước cửa nhà số 6 phố Tam Giang (phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương) thì bị 4 đối tượng đuổi kịp, chặn đầu xe và dùng tuýp sắt đánh khiến anh Trung, anh Thắng bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt xe máy của nạn nhân với trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 4 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nêu trên là: Trần Kim Quyền, Nguyễn Xuân Trung Anh, Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Văn Minh.

Cũng theo cơ quan công an, trong 4 đối tượng nói trên thì Nguyễn Văn Minh vừa có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản (bị xử phạt vào tháng 3/2024). Riêng đối tượng Minh, Quyền, Tú đều đã bỏ học và bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng nay.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Xuân Trung Anh hiện đang học lớp 11 tại một trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các đối tượng này thường xuyên đến các quán Internet chơi games.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

