Những ai đang dùng chỉ nha khoa cần đặc biệt lưu ý điều này
GĐXH - Nhiều người đánh răng đều đặn 2-3 lần mỗi ngày nhưng vẫn gặp tình trạng hơi thở có mùi, thức ăn mắc ở kẽ răng, nướu dễ chảy máu hoặc sâu răng tái đi tái lại. Theo các chuyên gia nha khoa, nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc đánh răng chưa đủ kỹ mà ở một bước rất nhiều người bỏ quên: làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa.
Không ít người chỉ dùng chỉ nha khoa khi có thức ăn mắc kẹt. Trong khi thực tế, vi khuẩn và mảng bám trong kẽ răng vẫn âm thầm tích tụ mỗi ngày, kể cả khi bạn không nhìn thấy bằng mắt thường.
Vì sao đánh răng thôi vẫn chưa đủ?
Các nha sĩ cho biết bàn chải chỉ làm sạch hiệu quả phần bề mặt ngoài của răng. Trong khi đó, giữa các răng luôn tồn tại những khe nhỏ mà lông bàn chải khó tiếp cận hoàn toàn.
Theo nhiều nghiên cứu nha khoa, việc đánh răng thông thường chỉ làm sạch khoảng 70% bề mặt răng. Phần còn lại phụ thuộc vào các công cụ vệ sinh kẽ răng như chỉ nha khoa hoặc máy tăm nước.
Nếu không được làm sạch thường xuyên, vi khuẩn sẽ tích tụ, tạo cao răng, gây sâu răng âm thầm và dẫn đến: Viêm nướu; Chảy máu chân răng; Viêm nha chu; Tụt nướu; Hôi miệng; Mất răng sớm.
Vì sao nha sĩ không khuyến khích dùng tăm xỉa răng lâu dài?
Nhiều gia đình Việt vẫn có thói quen dùng tăm sau bữa ăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, việc dùng tăm thường xuyên có thể gây nhiều tác hại cho nướu và kẽ răng.
Một số rủi ro phổ biến gồm:
Dễ làm tổn thương nướu
Đầu tăm cứng và nhọn có thể gây trầy xước nướu, chảy máu hoặc viêm nếu dùng sai cách.
Làm rộng kẽ răng theo thời gian
Việc dùng lực mạnh để xỉa thức ăn có thể khiến nướu tụt dần, tạo cảm giác răng ngày càng thưa.
Hiệu quả làm sạch không cao
Tăm thường không thể len sâu vào các kẽ răng nhỏ, thậm chí đôi khi còn đẩy thức ăn vào sâu hơn.
Nguy cơ mất vệ sinh
Một số loại tăm giá rẻ không đảm bảo sạch sẽ, có thể mang thêm vi khuẩn vào khoang miệng.
Chỉ nha khoa có gì khác?
Khác với tăm, chỉ nha khoa mềm, mảnh và linh hoạt nên có thể luồn nhẹ vào kẽ răng để lấy mảng bám mà ít gây tổn thương nướu nếu dùng đúng cách.
Hiện nay có nhiều loại phù hợp với từng nhu cầu. Phải kể đến 2 loại dưới đây:
Chỉ nha khoa dạng cuộn: loại có sáp thường dễ dùng hơn cho người mới bắt đầu
Tăm chỉ nha khoa: tiện lợi, dễ mang theo máy tăm nước: phù hợp với người niềng răng hoặc nướu nhạy cảm
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý máy tăm nước không thể thay thế hoàn toàn chỉ nha khoa vì tia nước chủ yếu làm sạch mảnh vụn lớn, còn mảng bám dính trên bề mặt răng vẫn cần được loại bỏ bằng chỉ.
Những sai lầm phổ biến khi dùng chỉ nha khoa
Chỉ dùng khi bị mắc thức ăn
Đây là hiểu lầm rất phổ biến. Thực tế, vi khuẩn tồn tại trong kẽ răng mỗi ngày nên việc làm sạch cần được duy trì thường xuyên, kể cả khi không thấy thức ăn mắc lại.
Dùng quá mạnh tay
Nhiều người kéo chỉ mạnh khiến nướu bị cắt hoặc chảy máu. Điều đúng là nên đưa chỉ nhẹ nhàng theo đường cong của răng.
Dùng một đoạn chỉ cho toàn bộ hàm
Việc dùng lại đoạn chỉ bẩn có thể đưa vi khuẩn từ vị trí này sang vị trí khác.
Nghĩ rằng dùng chỉ nha khoa sẽ làm thưa răng
Theo các nha sĩ, dùng chỉ đúng cách không làm thưa răng. Ngược lại, việc viêm nướu kéo dài mới khiến nướu tụt và tạo cảm giác kẽ răng rộng hơn.
