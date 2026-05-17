Phát hiện chất gây ung thư cực độc trong dạ dày người phụ nữ vì một thói quen nhiều gia đình Việt mắc phải

Đó là thói quen sử dụng một đôi đũa gỗ suốt nhiều năm mà không thay mới, dù đã xuất hiện nấm mốc và vết nứt.

Trang Phụ nữ số dẫn nguồn tin từ nhiều trang sức khỏe Trung Quốc như Finance Sina, Baidu Health hay Skypost , người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và tiêu chảy nghiêm trọng. Ban đầu, gia đình nghĩ bà chỉ bị ngộ độc thực phẩm thông thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó khiến cả bác sĩ lẫn người nhà sửng sốt.

Trong dịch dạ dày của bệnh nhân xuất hiện aflatoxin – loại độc tố nấm mốc được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Đây là nhóm có bằng chứng rõ ràng gây ung thư ở người.

Độc tố gây ung thư nguy hiểm hơn nhiều người tưởng

Theo các bác sĩ điều trị, aflatoxin là độc tố do nấm Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus sinh ra. Chúng phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm và thường tồn tại trên thực phẩm hoặc dụng cụ nhà bếp bị ẩm mốc lâu ngày.

Loại độc tố này nổi tiếng vì khả năng tấn công gan cực mạnh. Một số tài liệu phổ biến còn mô tả độc tính của aflatoxin cao gấp hàng chục lần thạch tín nếu phơi nhiễm kéo dài.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ aflatoxin không chỉ gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy mà còn có thể âm thầm phá hủy tế bào gan suốt nhiều năm. Khi tích tụ lâu dài, nó làm tăng nguy cơ ung thư gan, suy gan, tổn thương dạ dày và nhiều cơ quan khác.

Đáng lo hơn, aflatoxin rất bền nhiệt. Việc tráng nước sôi hay nấu chín thông thường gần như không thể phá hủy hoàn toàn độc tố này.

“Thủ phạm” là đôi đũa gỗ dùng suốt 5 năm

Khi khai thác thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện người phụ nữ đã dùng duy nhất một đôi đũa gỗ suốt khoảng 5 năm vì “vừa tay và đẹp nên tiếc không muốn bỏ”.

Đôi đũa xuất hiện nhiều vết xước, đổi màu và có dấu hiệu ẩm mốc nhưng bà cho rằng chỉ cần rửa sạch hoặc trụng nước sôi là đủ an toàn.

Theo chuyên gia, đây là sai lầm rất phổ biến.

Đũa tre hoặc gỗ sau thời gian dài sử dụng thường xuất hiện các khe nứt siêu nhỏ. Những khe này là nơi tích tụ dầu mỡ, cặn thức ăn và hơi ẩm. Nếu không được làm khô hoàn toàn, nấm mốc rất dễ sinh sôi.

Trong môi trường khí hậu nóng ẩm như Việt Nam hay miền nam Trung Quốc, nguy cơ phát triển nấm mốc trên các vật dụng gỗ càng cao hơn.

Các bác sĩ nhận định việc tiếp xúc lâu dài với nấm mốc từ đôi đũa có thể khiến cơ thể người phụ nữ bị phơi nhiễm aflatoxin mãn tính trong thời gian dài trước khi bùng phát triệu chứng nghiêm trọng.

Không chỉ đũa, nhiều vật dụng trong bếp cũng tiềm ẩn nguy cơ

Theo các chuyên gia, aflatoxin không chỉ xuất hiện trên đũa gỗ mốc mà còn có thể tồn tại trong nhiều thực phẩm quen thuộc nếu bảo quản sai cách.

Những thực phẩm và vật dụng có nguy cơ cao gồm:

Đậu phộng, ngô, gạo hoặc các loại hạt để lâu trong môi trường ẩm nóng.

Ớt bột, bột nghệ, bột mì bảo quản không kín.

Trái cây dập nát, có dấu hiệu mốc.

Thớt gỗ, muỗng gỗ, bát tre sử dụng quá lâu.

Dụng cụ nhà bếp xuất hiện mùi lạ, đổi màu hoặc nứt gãy.

Nhiều người có thói quen cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng thực phẩm. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo độc tố có thể đã lan sâu vào bên trong dù mắt thường không nhìn thấy. Vì vậy, cách an toàn nhất là bỏ hoàn toàn thực phẩm hoặc vật dụng đã bị mốc.

Bao lâu nên thay đũa mới?

Từ trường hợp trên, các bác sĩ đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng:

Đũa tre hoặc đũa gỗ nên thay mới sau khoảng 3-6 tháng sử dụng. Nếu đũa đổi màu, sần sùi, có mùi lạ hoặc xuất hiện nấm mốc thì cần bỏ ngay. Sau khi rửa phải để khô hoàn toàn rồi mới cất. Không đặt đũa ở nơi ẩm thấp hoặc gần bồn rửa. Hạn chế dùng miếng cọ quá cứng làm xước bề mặt đũa.

Hiện nhiều gia đình chuyển sang sử dụng đũa inox hoặc đũa kháng khuẩn để hạn chế nguy cơ nấm mốc. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh dù dùng chất liệu nào thì việc vệ sinh đúng cách và thay mới định kỳ vẫn rất quan trọng.