Phòng bệnh đái tháo đường: 4 điều cần điều chỉnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả

Chủ nhật, 07:00 17/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và kiểm soát căng thẳng chính là “chìa khóa vàng” giúp phòng ngừa đái tháo đường và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Đái tháo đường gia tăng do lối sống thiếu khoa học

Đái tháo đường đang trở thành một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất hiện nay, với xu hướng gia tăng nhanh ở cả người trẻ. Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh yếu tố di truyền, nguyên nhân quan trọng khiến đái tháo đường gia tăng chính là lối sống hiện đại ít vận động, chế độ dinh dưỡng mất cân đối và tình trạng căng thẳng kéo dài.

ThS.BS Lương Tuấn Thành - Khoa điều tri tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đái tháo đường là tình trạng rối loạn chuyển hóa glucose trong máu do cơ thể thiếu insulin hoặc giảm khả năng đáp ứng với insulin. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, người bệnh có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như tim mạch, suy thận, tổn thương võng mạc, thần kinh ngoại biên và đột quỵ.

Trong đó, đái tháo đường type 2 chiếm tỷ lệ lớn nhất và phần lớn liên quan trực tiếp đến béo phì, kháng insulin và lối sống không lành mạnh – những yếu tố hoàn toàn có thể kiểm soát nếu thay đổi thói quen từ sớm.

Phòng bệnh đái tháo đường: 4 điều cần điều chỉnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chế độ dinh dưỡng khoa học giúp phòng ngừa đái tháo đường hiệu quả

Dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng trong việc kiểm soát đường huyết và phòng ngừa đái tháo đường. Một chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp ổn định glucose máu mà còn hạn chế nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện, chất béo bão hòa và carbohydrate hấp thu nhanh như nước ngọt có gas, bánh kẹo hay thức ăn nhanh. Thay vào đó, việc tăng cường rau xanh, trái cây ít ngọt, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp cơ thể hấp thu đường chậm hơn và ổn định đường huyết tốt hơn.

Bên cạnh đó, chỉ số đường huyết (GI) của thực phẩm cũng là yếu tố cần được quan tâm. Những thực phẩm có GI thấp giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc đái tháo đường trong dài hạn.

Vận động thường xuyên giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ đái tháo đường

Không chỉ chế độ ăn uống, hoạt động thể lực đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa đái tháo đường. Việc duy trì vận động đều đặn giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động thể lực mức độ trung bình như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập aerobic. Thói quen này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần giảm cholesterol xấu (LDL-C), tăng cholesterol tốt (HDL-C) và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Việc duy trì vận động lâu dài còn giúp hạn chế nguy cơ béo phì – một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến đái tháo đường type 2.

Giấc ngủ và tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ đái tháo đường

Ít người nhận ra rằng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ mắc đái tháo đường. Tình trạng stress kéo dài khiến cơ thể tăng tiết hormone cortisol, gây rối loạn chuyển hóa và làm tăng đường huyết.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ hoặc ngủ không đúng giờ có thể làm giảm độ nhạy insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát glucose hơn. Vì vậy, duy trì giấc ngủ đủ từ 7–8 giờ mỗi đêm và cân bằng giữa công việc – nghỉ ngơi là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa đái tháo đường hiệu quả.

Phòng bệnh đái tháo đường: 4 điều cần điều chỉnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tầm soát sớm giúp phát hiện nguy cơ đái tháo đường

Khám sức khỏe định kỳ là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ tiền đái tháo đường. Các xét nghiệm như glucose huyết tương lúc đói, HbA1c hay nghiệm pháp dung nạp glucose giúp đánh giá chính xác tình trạng chuyển hóa đường trong cơ thể.

Những người có yếu tố nguy cơ như thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường cần được theo dõi thường xuyên hơn để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Phòng ngừa đái tháo đường: Cần lối sống lành mạnh

Các chuyên gia nhấn mạnh, phòng ngừa đái tháo đường không quá khó nếu mỗi người chủ động thay đổi lối sống ngay từ hôm nay. Một chế độ ăn khoa học, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Lối sống lành mạnh không chỉ giúp phòng ngừa đái tháo đường mà còn góp phần hạn chế nhiều bệnh mạn tính khác, hướng tới mục tiêu sống khỏe, sống thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

GĐXH - Thấy da vùng cổ, nách sậm màu nghĩ chỉ là da “bẩn” không đi khám, cô gái 20 tuổi nhập viện cấp cứu khi phát hiện bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳ

Thực trạng đáng báo động: Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ tăng gấp 5 lần, mẹ bầu không được chủ quan!

Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường

Bác sĩ hướng dẫn cách ăn quả na không làm tăng đường huyết cho người bệnh đái tháo đường

Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh tim

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

