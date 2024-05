Những ai muốn chơi xe sang cũ coi chừng sụp hố: Tiền sửa quá cả tiền xe, được 1 nhưng phải bỏ ra 2

Những chiếc xe sang cũ thường có giá "rẻ" hơn rất nhiều so với xe mới. Vì nhiều lý do, cách biệt này lớn hơn hẳn so với nhóm xe phổ thông. Do đó, nhiều người không đủ khả năng thường sẽ tìm cách mua xe sang cũ để chơi.

Chiếc Rolls-Royce Phantom 2004 trong bài viết này là một trường hợp như vậy. Giá niêm yết ban đầu là 320.000 USD (8,14 tỷ đồng). Nhưng giá bán lại hiện nay chỉ là 69.950 USD (1,78 tỷ đồng). Nghĩa là giá mua xe cũ chỉ tương đương 1/5 xe mới. Đấy là chưa kể, nếu xét đến lạm phát, giá bán niêm yết ban đầu của chiếc xe là 531.000 USD (13,5 tỷ đồng).

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom được rao bán trên Beverley Hills Car Club. Ảnh: Beverley Hills Car Club

Thứ khách nhận về là một chiếc Rolls-Royce Phantom màu bạc, nội thất Magnolia, bánh xe hợp kim, cửa "tự sát" đặc trưng, ghế trước chỉnh điện, khay đựng đồ dã ngoại phía sau và trang trí mui xe Spirit of Ecstasy. Ngoài ra là động cơ V12 6.8L tạo ra công suất 453 mã lực.

Tuy nhiên, người rao bán cũng không ngần ngại tiết lộ, để có được chiếc Rolls-Royce Phantom tinh tươm này, họ đã phải bỏ ra tới 78.913,57 USD (hơn 2 tỉ đồng).

Mặc dù người mua có thể đánh giá cao sự trung thực này, nhưng cũng mở ra một sự thật tàn khốc với những người chơi xe sang cũ: Phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chi phí đi kèm.

Nhìn vào danh sách đi kèm, rõ ràng chiếc Rolls-Royce Phantom có rất nhiều bộ phận cần xử lý. Do đó, tổng số tiền bảo dưỡng sửa chữa mới lên tới gần 80.000 USD.

Để có được một chiếc tươm tất thế này, chủ cũ đã phải bỏ ra số tiền đủ để mua một mẫu xe cao cấp. Ảnh: Beverley Hills Car Club

Nhưng với một chiếc xe sang, dù sửa bộ phận nào cũng đều đắt đỏ. Chẳng hạn, chỉ sửa khu vực đèn hậu tiêu tốn tới 1.662,36 USD (42,3 triệu đồng), chỉnh sửa ghế 3.737,50 USD (95,1 triệu đồng), sửa chữa/thay phanh 9.629,79 USD (hơn 245 triệu đồng)...

Tổng cộng có 13 trang về sửa chữa bảo dưỡng, và đây chỉ là một phần trong số đó. Ảnh: Beverley Hills Car Club

Vì vậy, nếu mua xe sang cũ, khách hàng sẽ cần xác định mình mua không phải 1 mà là "2" chiếc một lúc. Đó mới chỉ là khoản tiền bỏ ra để có được một chiếc xe sang "ngon lành" sử dụng ban đầu. Còn trong quá trình sử dụng sau này, không thể thiếu các khoản bảo dưỡng như bất kỳ chiếc ô tô nào, chỉ khác chăng ở mức giá cao hơn hẳn ô tô phổ thông.

Thanh Linh