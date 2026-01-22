4 kiểu nhắn tin 'mất điểm' vì EQ thấp

Người có EQ cao thường biết cân nhắc từ ngữ, hiểu cảm xúc và kiểm soát tốt tâm trạng khi giao tiếp. Ngược lại, người EQ thấp lại dễ để cảm xúc chi phối cách phản hồi tin nhắn, khiến người khác cảm thấy khó chịu, bị coi thường hoặc căng thẳng không cần thiết.

Chỉ cần quan sát cách họ nhắn tin, bạn có thể phần nào nhận ra mức độ EQ của đối phương.

Người EQ thấp phản hồi cộc lốc, thiếu sự tinh tế

Một trong những biểu hiện phổ biến nhất của người EQ thấp khi nhắn tin là trả lời ngắn ngủn, lạnh lùng và không quan tâm đến cảm xúc của người nhận.

Những câu trả lời như "Ừ", "Biết rồi", "Kệ", dù không sai về mặt thông tin, nhưng lại mang hàm ý hời hợt, thiếu tôn trọng và dễ khiến đối phương cảm thấy bị phớt lờ.

Chẳng hạn, khi bạn hỏi thời gian bắt đầu một cuộc họp nhóm, họ chỉ đáp vỏn vẹn "6h" kèm theo thái độ mặc kệ người khác tự xoay xở.

Cách phản hồi này cho thấy người EQ thấp thường chỉ quan tâm đến việc trả lời cho xong, mà không nghĩ đến trải nghiệm hay sự thuận tiện của người đang giao tiếp với mình.

Khi xảy ra khác biệt quan điểm, người EQ thấp thường khó kiểm soát cảm xúc và dễ thể hiện sự bực bội ngay trong tin nhắn. Ảnh minh họa

Người EQ thấp dùng ngôn từ gay gắt khi có bất đồng

Khi xảy ra khác biệt quan điểm, người EQ thấp thường khó kiểm soát cảm xúc và dễ thể hiện sự bực bội ngay trong tin nhắn.

Thay vì trao đổi mang tính xây dựng, họ lại chọn cách phủ nhận thẳng thừng, thậm chí công kích ý kiến của người khác bằng những lời lẽ gay gắt.

Trong các nhóm chat bàn bạc công việc hay kế hoạch chung, chỉ cần không đồng ý, họ sẵn sàng nhắn những câu như "Ý tưởng quá tệ" hoặc "Lựa chọn dở hơi", khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Đây là dấu hiệu cho thấy người EQ thấp chưa biết cách bày tỏ quan điểm một cách tôn trọng và thiếu kỹ năng giao tiếp cảm xúc.

Người EQ thấp cố tình im lặng, bỏ qua tin nhắn quan trọng

Không ít người EQ thấp có xu hướng "seen mà không trả lời" khi không muốn phản hồi, kể cả với những tin nhắn liên quan trực tiếp đến công việc hoặc vấn đề cấp bách.

Họ cho rằng im lặng là cách né tránh đơn giản nhất, nhưng lại không nhận ra hành vi này gây khó chịu và áp lực cho người khác.

Ví dụ, khi được nhắn nhờ phản hồi gấp cho một phần báo cáo có thời hạn cụ thể, họ vẫn online nhưng hoàn toàn không trả lời.

Việc cố tình làm ngơ tin nhắn cho thấy sự thiếu trách nhiệm và khả năng đặt mình vào vị trí người khác, một đặc điểm rất điển hình của người EQ thấp.

Người EQ thấp nhắn tin dồn dập trong lúc cảm xúc tiêu cực bùng nổ

Khi tức giận hoặc thất vọng, người EQ thấp thường không kiểm soát được cảm xúc và trút toàn bộ sự bức xúc qua tin nhắn.

Họ có thể gửi liên tiếp nhiều dòng trách móc, chất vấn hoặc đổ lỗi mà không suy nghĩ kỹ hậu quả.

Sau một hiểu lầm nhỏ, thay vì bình tĩnh trao đổi, họ nhắn dồn dập những câu mang tính công kích như "Tại sao lại làm thế?", "Không thể chấp nhận được", khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng leo thang căng thẳng.

Cách nhắn tin này không giúp giải quyết vấn đề mà còn làm rạn nứt mối quan hệ, phản ánh rõ sự thiếu kiểm soát cảm xúc, đặc trưng của người EQ thấp.

Cách nhắn tin chính là tấm gương phản chiếu trí tuệ cảm xúc của mỗi người. EQ thấp không chỉ ảnh hưởng đến giao tiếp hàng ngày mà còn âm thầm làm xấu đi hình ảnh cá nhân trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Nếu muốn cải thiện EQ, mỗi người cần học cách lựa chọn từ ngữ phù hợp, phản hồi rõ ràng, tôn trọng cảm xúc của đối phương và biết dừng lại để bình tĩnh trước khi nhấn nút gửi.

Một tin nhắn được viết với sự thấu hiểu không chỉ giúp giao tiếp hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng các mối quan hệ bền vững và tích cực lâu dài.