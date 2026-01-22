4 kiểu nhắn tin 'mất điểm' vì EQ thấp
GĐXH - Chỉ qua vài dòng tin nhắn, không khó để nhận ra một người có EQ thấp hay không.
Người có EQ cao thường biết cân nhắc từ ngữ, hiểu cảm xúc và kiểm soát tốt tâm trạng khi giao tiếp. Ngược lại, người EQ thấp lại dễ để cảm xúc chi phối cách phản hồi tin nhắn, khiến người khác cảm thấy khó chịu, bị coi thường hoặc căng thẳng không cần thiết.
Chỉ cần quan sát cách họ nhắn tin, bạn có thể phần nào nhận ra mức độ EQ của đối phương.
Người EQ thấp phản hồi cộc lốc, thiếu sự tinh tế
Một trong những biểu hiện phổ biến nhất của người EQ thấp khi nhắn tin là trả lời ngắn ngủn, lạnh lùng và không quan tâm đến cảm xúc của người nhận.
Những câu trả lời như "Ừ", "Biết rồi", "Kệ", dù không sai về mặt thông tin, nhưng lại mang hàm ý hời hợt, thiếu tôn trọng và dễ khiến đối phương cảm thấy bị phớt lờ.
Chẳng hạn, khi bạn hỏi thời gian bắt đầu một cuộc họp nhóm, họ chỉ đáp vỏn vẹn "6h" kèm theo thái độ mặc kệ người khác tự xoay xở.
Cách phản hồi này cho thấy người EQ thấp thường chỉ quan tâm đến việc trả lời cho xong, mà không nghĩ đến trải nghiệm hay sự thuận tiện của người đang giao tiếp với mình.
Người EQ thấp dùng ngôn từ gay gắt khi có bất đồng
Khi xảy ra khác biệt quan điểm, người EQ thấp thường khó kiểm soát cảm xúc và dễ thể hiện sự bực bội ngay trong tin nhắn.
Thay vì trao đổi mang tính xây dựng, họ lại chọn cách phủ nhận thẳng thừng, thậm chí công kích ý kiến của người khác bằng những lời lẽ gay gắt.
Trong các nhóm chat bàn bạc công việc hay kế hoạch chung, chỉ cần không đồng ý, họ sẵn sàng nhắn những câu như "Ý tưởng quá tệ" hoặc "Lựa chọn dở hơi", khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Đây là dấu hiệu cho thấy người EQ thấp chưa biết cách bày tỏ quan điểm một cách tôn trọng và thiếu kỹ năng giao tiếp cảm xúc.
Người EQ thấp cố tình im lặng, bỏ qua tin nhắn quan trọng
Không ít người EQ thấp có xu hướng "seen mà không trả lời" khi không muốn phản hồi, kể cả với những tin nhắn liên quan trực tiếp đến công việc hoặc vấn đề cấp bách.
Họ cho rằng im lặng là cách né tránh đơn giản nhất, nhưng lại không nhận ra hành vi này gây khó chịu và áp lực cho người khác.
Ví dụ, khi được nhắn nhờ phản hồi gấp cho một phần báo cáo có thời hạn cụ thể, họ vẫn online nhưng hoàn toàn không trả lời.
Việc cố tình làm ngơ tin nhắn cho thấy sự thiếu trách nhiệm và khả năng đặt mình vào vị trí người khác, một đặc điểm rất điển hình của người EQ thấp.
Người EQ thấp nhắn tin dồn dập trong lúc cảm xúc tiêu cực bùng nổ
Khi tức giận hoặc thất vọng, người EQ thấp thường không kiểm soát được cảm xúc và trút toàn bộ sự bức xúc qua tin nhắn.
Họ có thể gửi liên tiếp nhiều dòng trách móc, chất vấn hoặc đổ lỗi mà không suy nghĩ kỹ hậu quả.
Sau một hiểu lầm nhỏ, thay vì bình tĩnh trao đổi, họ nhắn dồn dập những câu mang tính công kích như "Tại sao lại làm thế?", "Không thể chấp nhận được", khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng leo thang căng thẳng.
Cách nhắn tin này không giúp giải quyết vấn đề mà còn làm rạn nứt mối quan hệ, phản ánh rõ sự thiếu kiểm soát cảm xúc, đặc trưng của người EQ thấp.
Cách nhắn tin chính là tấm gương phản chiếu trí tuệ cảm xúc của mỗi người. EQ thấp không chỉ ảnh hưởng đến giao tiếp hàng ngày mà còn âm thầm làm xấu đi hình ảnh cá nhân trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và người thân.
Nếu muốn cải thiện EQ, mỗi người cần học cách lựa chọn từ ngữ phù hợp, phản hồi rõ ràng, tôn trọng cảm xúc của đối phương và biết dừng lại để bình tĩnh trước khi nhấn nút gửi.
Một tin nhắn được viết với sự thấu hiểu không chỉ giúp giao tiếp hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng các mối quan hệ bền vững và tích cực lâu dài.
Những cung hoàng đạo lạnh lùng, khó gầnGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều mang trong mình những nét tính cách rất riêng. Có người cởi mở, nhưng cũng có những người khiến người khác cảm thấy xa cách.
3 kiểu người nói càng nhiều càng hao phúc, tiền bạc khó giữ trong tayGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Người xưa coi "khẩu đức" là một phần quan trọng của phúc phận. Có những kiểu người càng nói càng tự làm hao mòn vận khí của chính mình mà không hề hay biết.
Tiện đường chở giúp việc về quê, mới biết nhà bà ấy to đẹp gấp 10 nhà tôiGia đình - 6 giờ trước
Tiện chở giúp việc về quê, nhìn ngôi nhà to đẹp của bà ấy giữa khu vườn xanh, nhớ lại căn nhà chật, bí ở Hà Nội, tôi chợt hỏi mình phấn đấu bỏ quê ra phố vì cái gì?
Bí mật của những phụ nữ trường thọ: Sau tuổi 50, họ đồng loạt 'từ bỏ' 3 việc nàyGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lầm tưởng trường thọ là do vận may, nhưng thực tế đó lại là một sự lựa chọn. Bước vào ngưỡng cửa 50, khi dòng sông cuộc đời bắt đầu chảy chậm lại, những người phụ nữ sống thọ và rạng rỡ nhất không phải là người sở hữu nhiều nhất, mà là người biết "buông bỏ" nhiều nhất.
Không có khái niệm yêu thầm: 4 con giáp đã thích là hành động ngayGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những con giáp nổi tiếng với tính cách "thích là nhích", luôn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình.
Câu chuyện của bà Ly chỉ ra sai lầm của nhiều cha mẹ khi nghỉ hưu: Về ở với con cáiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhiều người vẫn lo lắng cho những tháng ngày nghỉ hưu bấp bênh, bà Ly đã có trong tay một cuộc sống khiến không ít người ngưỡng mộ.
Top cung hoàng đạo sẵn sàng dùng lòng tốt của người khác cho mục đích riêngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù vô tình hay có chủ đích, một số cung hoàng đạo dưới đây dễ bị cuốn vào việc tận dụng sự bao dung, nhiệt tình của người xung quanh để đạt được điều mình mong muốn.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.
Nguyên mùa Tết tôi đi du lịch cùng bạn bè, xin đừng phán xétGia đình - 1 ngày trước
Xin đừng lấy trải nghiệm của người sống xa quê để áp đặt cho tất cả, rồi phán xét tôi vô tâm, bất hiếu khi không ăn Tết cùng gia đình mà đi du lịch với bạn bè.
Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói, phúc của phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc hay vật chất, mà thể hiện rõ nhất qua khí chất và những nét tướng theo năm tháng. Có những người càng già càng dịu dàng, ánh mắt an yên, cuộc sống cũng theo đó mà nhẹ nhàng, đủ đầy. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 nét tướng dưới đây thường có phúc báo lớn, hậu vận ổn định, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.