Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người

Thứ năm, 19:04 02/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi bật bởi sự tự giác, họ tin rằng chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể chạm tới thành công.

Dưới đây là những con giáp tiêu biểu nhất.

Con giáp Sửu: Kiên định và không bao giờ bỏ cuộc

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người - Ảnh 1.

Dù có phải vất vả, chịu khổ, người tuổi Sửu vẫn chấp nhận và kiên trì đến cùng. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu nổi tiếng với sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ làm mọi cách để đạt được.

Con giáp này hiểu rằng thành công không bao giờ đến dễ dàng, vì vậy họ luôn nghiêm khắc với bản thân, tự đặt ra những kế hoạch rèn luyện đầy thử thách. 

Dù có phải vất vả, chịu khổ, người tuổi Sửu vẫn chấp nhận và kiên trì đến cùng.

Chính sự cần mẫn, chăm chỉ, lao động không ngừng nghỉ đã giúp con giáp Sửu dần trở thành người xuất sắc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp Dần: Không ngừng hoàn thiện tri thức và nhân cách

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người - Ảnh 2.

Con giáp Dần có ý chí cầu tiến mạnh mẽ. Ngay từ nhỏ, họ đã đặt ra cho mình kỷ luật học tập, dành thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu để mở rộng kiến thức. Ảnh minh họa

Con giáp Dần có ý chí cầu tiến mạnh mẽ. Ngay từ nhỏ, họ đã đặt ra cho mình kỷ luật học tập, dành thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu để mở rộng kiến thức.

Trong giao tiếp, tuổi Dần luôn giữ lý trí, cư xử chân thành và đúng mực, tạo được ấn tượng tốt trong mắt mọi người. 

Ít ai biết rằng đằng sau sự thành công và phong thái tự tin ấy, con giáp này đã trải qua một quá trình rèn luyện, nghiêm khắc với bản thân trong thời gian dài.

Chính nhờ vậy, tuổi Dần thường được đánh giá là con giáp dễ gặt hái thành công trong những năm tới.

Con giáp Ngọ: Kỷ luật thép để đạt đến thành công

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người - Ảnh 3.

Con giáp Ngọ nổi tiếng tự lập, có kỷ luật rất nghiêm khắc với bản thân. Ảnh minh họa

Con giáp Ngọ nổi tiếng tự lập, có kỷ luật rất nghiêm khắc với bản thân. Họ tin rằng chỉ có tự rèn luyện thì mới đạt được sự tiến bộ bền vững và thành công thật sự.

Con giáp này luôn giữ vững lý trí, không vì cám dỗ vật chất mà làm điều sai trái. Họ chọn cách nỗ lực bằng chính năng lực và ý chí của mình thay vì dựa dẫm vào người khác.

Những ai quen biết tuổi Ngọ đều rất khâm phục sự kiên trì và bản lĩnh của họ. Đó cũng là lý do khiến tuổi Ngọ sớm muộn cũng sẽ đạt được thành quả lớn trong sự nghiệp.

Con giáp Dậu: Luôn tự rèn luyện để vươn lên

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người - Ảnh 4.

Với ý chí mạnh mẽ, con giáp Dậu không ngừng rèn luyện, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và không bao giờ cho phép bản thân buông lỏng. 

Họ tin rằng trong cuộc sống, không ai có thể giúp đỡ ta mãi mãi, vì vậy phải dựa vào chính mình.

Với ý chí mạnh mẽ, con giáp này không ngừng rèn luyện, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Dù con đường có chông gai đến đâu, họ vẫn quyết tâm tiến lên và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

4 con giáp không bao giờ dễ dãi với bản thân

Sự nghiêm khắc với bản thân của người tuổi Dậu giúp họ trưởng thành, vững vàng và tự tin hơn trong hành trình cuộc đời.

Bốn con giáp Sửu, Dần, Ngọ và Dậu đều là những người đặt ra kỷ luật thép cho bản thân. Chính sự nghiêm khắc ấy đã rèn giũa họ trở nên mạnh mẽ, kiên định và tiến gần hơn đến đỉnh cao thành công.

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháuCon giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đời

5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đời

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cùng chuyên mục

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.

Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới

Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được coi là mang số mệnh phú quý. Nếu là nam thì con đường sự nghiệp hanh thông, quyền thế hiển vinh; nếu là nữ thì vượng phu ích tử, gia đình ấm êm.

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2026, mời bạn đọc tham khảo.

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi luôn giữ được sự lạc quan và tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Đời sống - 1 ngày trước

Sau bão số 10, số lượng lớn ngao, sò… dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm người dân đã mang theo bao tải, rổ rá đi săn “lộc biển”.

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh và đường sự nghiệp của mỗi người.

Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Đời sống - 1 ngày trước

Khi tàu bị sóng nhấn chìm, ông Chí tưởng mình không còn cơ hội sống sót. May mắn bơi được vào bờ, nhưng nghĩ đến đứa cháu và bạn thuyền còn ngoài biển, ông nghẹn ngào không nói nên lời.

Xem nhiều

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Đời sống
3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top