Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Vụ lộ chuyện ngoại tình xảy ra tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo Southern Times, một người đàn ông đến chi nhánh Bình Cương của hiệu thuốc Đại Tam Lâm ở thành phố này để mua thuốc tránh thai.

Trong video đăng lên mạng xã hội, người đàn ông nói rằng anh ta trả tiền thuốc tránh thai bằng điện thoại, chẳng ngờ hệ thống gặp trục trặc khiến việc thanh toán không thành công.

Người đàn ông trả tiền thuốc tránh thai bằng điện thoại, chẳng ngờ hệ thống gặp trục trặc khiến việc thanh toán không thành công khiến anh ta lộ chuyện ngoại tình. Ảnh minh họa

Để thu được số tiền chưa thể nhận này, nhân viên đã dựa vào thông tin thành viên để gọi cho vợ của người đàn ông, yêu cầu thanh toán và đồng thời tiết lộ mặt hàng anh mua là thuốc tránh thai.

Sự việc khiến người vợ ngay lập tức nghi ngờ và phát hiện chồng ngoại tình. Người đàn ông cho biết, hành động của nhân viên đã khiến bí mật bị lộ, dẫn đến nguy cơ "hai gia đình tan vỡ" và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm nhà thuốc với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Sau video trên, người đàn ông công khai biên lai mua thuốc, đoạn trò chuyện giữa nhân viên và vợ, cùng giấy xác nhận tiếp nhận trình báo do Công an khu Bình Cương (Dương Giang) cấp ngày 12/8, trong đó ghi rõ "tình hình đã được ghi nhận đầy đủ, nếu cần xử lý sẽ chủ động liên hệ". Người đàn ông khẳng định sẽ yêu cầu phía hiệu thuốc bồi thường cho những tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, vào ngày 13/8, các phóng viên phát hiện tài khoản mạng xã hội của người đàn ông đã bị chặn đăng bài, chức năng nhắn tin riêng tư bị vô hiệu hóa do vi phạm quy định.

Vì sao đàn ông ngoại tình?

Theo chuyên gia tình dục học, tiến sĩ Alicia M. Walker, phó giáo sư xã hội học ĐH Bang Missouri, Mỹ, hành vi ngoại tình của đàn ông thường bắt nguồn từ những nhu cầu cảm xúc không được đáp ứng, điều mà họ không biết cách gọi tên.

Tiến sĩ Robert Weiss, giám đốc lâm sàng của tổ chức điều trị các rối loạn thân mật Seeking Integrity, Mỹ, cũng cho biết sau gần ba thập kỷ điều trị cho những người đã lừa dối bạn đời, ông có thể khẳng định chắc chắn ngoại tình không phải lúc nào cũng là kết quả của một mối quan hệ tồi tệ.

Họ phản bội người mình yêu theo cách tồi tệ nhất và rồi tự hỏi vì sao mình lại làm điều đó. Ảnh minh họa

Thực tế, phần lớn những người đàn ông ngoại tình mà ông từng trị liệu đều khẳng định vẫn yêu vợ, vẫn thấy đối phương hấp dẫn và trân trọng cuộc sống đã xây dựng cùng nhau.

Nhưng họ vẫn ngoại tình. Họ phản bội người mình yêu theo cách tồi tệ nhất và rồi tự hỏi vì sao mình lại làm điều đó.

Không chỉ họ cần câu trả lời. Người bạn đời bị phản bội cũng cần lý giải. Nhiều người từng đầu tư cả thập kỷ để vun vén một gia đình, một mối quan hệ bền vững – giờ phải đối diện với sự tan vỡ của niềm tin. Họ tự hỏi: Mình đã làm gì sai?

Có trường hợp, ngoại tình là hệ quả của một mối quan hệ hôn nhân lạnh nhạt, bế tắc bởi tài chính, con cái hoặc định kiến xã hội. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, như những người đàn ông trên, họ ngoại tình không vì muốn bỏ vợ, mà vì không còn nhận ra chính mình.

Với nhiều người đàn ông, nam tính không chỉ nằm ở cơ bắp hay năng lực tình dục mà nằm ở việc được nhìn nhận như một người quan trọng trong mắt người họ yêu.

Theo Tiến sĩ Alicia Walker, những hành vi chăm sóc cảm xúc như hỏi han, khích lệ, công nhận, vốn là công việc mặc định dành cho phụ nữ trong nhiều mối quan hệ khác giới.

Đây là một kỳ vọng không được thỏa thuận, nhưng tồn tại bền bỉ và âm thầm: phụ nữ phải liên tục duy trì cảm xúc, trong khi đàn ông dựa vào đó mà không nhận ra rằng có ai đó đang làm công việc ấy mỗi ngày.

Khi những biểu hiện yêu thương bắt đầu phai nhạt, vì kiệt sức, vì áp lực công việc, hoặc chỉ đơn giản là quá nhiều năm không được đáp lại, đàn ông cảm giác như một cú rơi tự do.

Họ không biết cách nói ra nhu cầu cảm xúc của mình. Họ chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân lung lay.

Và rồi, một người phụ nữ khác chỉ cần một câu khen đơn giản như "Anh thật tuyệt", có thể trở thành chiếc phao cứu sinh bản ngã. Không phải vì cô ấy hấp dẫn hơn, mà vì cô ấy phản chiếu một hình ảnh mà họ khao khát nhìn thấy ở chính mình.

Nam tính vốn được gắn với thành công, sức mạnh, khả năng hấp dẫn trở nên mong manh nếu không được tiếp thêm qua sự công nhận hàng ngày.

"Và khi lời khen ngợi, sự chú ý không còn, một số người đàn ông sẽ tìm lối thoát vòng vo: không phải để được quan hệ tình dục, mà để được cảm thấy mình vẫn xứng đáng'', tiến sĩ Alicia M. Walker nói.