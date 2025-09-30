Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Thứ ba, 10:30 30/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Đề cao sự lương thiện và hiếu thuận

Đàn ông Ma Kết nổi tiếng thực tế, nên khi chọn bạn đời họ cũng đặt tiêu chí rõ ràng. Với cung hoàng đạo này, hôn nhân không phải là cuộc thi nhan sắc, mà là hành trình sống cùng nhau.

Tiêu chuẩn quan trọng nhất của họ chính là sự lương thiện và hiếu thảo.

Người vợ trong mắt Ma Kết không cần quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải biết đối đãi tử tế với cha mẹ chồng và có một tâm hồn thiện lương. Nếu thiếu đi yếu tố này, cho dù là hoa hậu, Ma Kết cũng chẳng mảy may quan tâm.

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu - Ảnh 1.

Đàn ông Ma Kết nổi tiếng thực tế, nên khi chọn bạn đời họ cũng đặt tiêu chí rõ ràng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Ưu tiên vẻ đẹp tâm hồn

Nhiều người nghĩ Song Ngư sống mơ mộng và dễ bị chinh phục bởi nhan sắc. Thực tế, đàn ông Song Ngư lại rất tỉnh táo trong chuyện chọn vợ.

Họ sẽ không để cái đẹp trước mắt làm mờ lý trí, mà đặt sự chân thành và lương thiện lên hàng đầu.

Với Song Ngư, một người con gái có tâm hồn đẹp và có thể gắn bó lâu dài mới là lựa chọn đáng giá, hơn hẳn những cô gái chỉ "xinh nhưng nông cạn".

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Cần sự bao dung và thấu hiểu

Đàn ông Bạch Dương tuy thẳng thắn, đôi khi nóng nảy và ôm đồm, nhưng trong tình yêu, họ không quá cầu kỳ về ngoại hình. Chỉ cần đối phương thuận mắt là đủ.

Điều Bạch Dương thực sự tìm kiếm là một người con gái có tấm lòng lương thiện, rộng lượng và thấu hiểu.

Họ cần một người vợ có thể bao dung cho tính cách vội vàng của mình, để sau này cuộc sống gia đình luôn hòa hợp và hạnh phúc.

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu - Ảnh 2.

Đàn ông Bạch Dương tuy thẳng thắn, đôi khi nóng nảy và ôm đồm, nhưng trong tình yêu, họ không quá cầu kỳ về ngoại hình. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Xem trọng giá trị thực tế hơn ngoại hình

Thiên Bình vốn có sức hút, thường được nhiều cô gái để mắt đến. Tuy vậy, khi chọn vợ, đàn ông Thiên Bình không đặt nhan sắc lên hàng đầu.

Họ cho rằng vẻ đẹp bên ngoài chỉ như một món đồ trang sức, không thể duy trì hôn nhân bền lâu. Điều họ tìm kiếm là giá trị thực tế và vẻ đẹp tâm hồn, bởi chỉ có điều đó mới mang lại sự gắn kết và bình yên trong hôn nhân.

Cung hoàng đạo nam chọn tâm hồn hơn nhan sắc

Những cung hoàng đạo nam kén vợ như Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương hay Thiên Bình đều có điểm chung là coi trọng tâm hồn và tính cách hơn là ngoại hình.

Với họ, hạnh phúc gia đình được xây dựng trên sự lương thiện, chân thành và thấu hiểu, đó là những giá trị lâu bền vượt xa vẻ đẹp bề ngoài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnhCung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu tài nấu nướng khéo léo, biến căn bếp thành không gian đầy ắp yêu thương.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sang

Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sang

Không đường mật, không khoa trương: 3 con giáp nữ khiến người khác tan chảy bằng hành động

Không đường mật, không khoa trương: 3 con giáp nữ khiến người khác tan chảy bằng hành động

Cùng chuyên mục

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.

Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Gia đình - 15 giờ trước

Một đám cưới tại xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa tổ chức đúng ngày mưa bão khiến chú rể và quan khách phải xắn quần, lội nước đi đón dâu.

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lòng tốt đặt nhầm chỗ chỉ mang khổ đau. Đây là 6 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu tài nấu nướng khéo léo, biến căn bếp thành không gian đầy ắp yêu thương.

Xem nhiều

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Nuôi dạy con

GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Nuôi dạy con
Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do

Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do

Gia đình
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top