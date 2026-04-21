Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Thứ ba, 15:46 21/04/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, ba con giáp nữ dưới đây thường đặt tình yêu lên trên lý trí, sẵn sàng hy sinh tất cả nên cũng dễ rơi vào trạng thái bi lụy, khó dứt.

Con giáp Mùi: Trái tim mềm yếu, dễ tin và dễ đau

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình - Ảnh 1.

Khi mối quan hệ rạn nứt, phụ nữ con giáp Mùi thường khó thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Ảnh minh họa

Ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh, phụ nữ con giáp Mùi thường có nội tâm nhạy cảm và mong manh. 

Họ luôn khao khát một mối quan hệ bình yên, giản dị, nơi có thể tìm thấy sự sẻ chia và cảm giác an toàn. 

Không đặt nặng vật chất, con giáp này chỉ mong một đời sống an nhàn, đầy ắp yêu thương.

Trong tình yêu, con giáp Mùi thường dồn hết cảm xúc cho đối phương. Khi đã yêu, họ dễ tin tưởng tuyệt đối, thậm chí sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để giữ gìn mối quan hệ. 

Chính sự nhẹ dạ và quá chân thành khiến họ dễ bị lợi dụng tình cảm. 

Càng yêu sâu, họ càng cố chấp níu kéo, đôi khi không nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân tổn thương nhiều hơn.

Khi mối quan hệ rạn nứt, phụ nữ con giáp Mùi thường khó thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Vết thương tình cảm của họ không dễ lành và cần nhiều thời gian để hồi phục. 

Chính vì thế, họ được xem là một trong những con giáp nữ lụy tình bậc nhất.

Con giáp Sửu: Chung thủy tuyệt đối, dễ mù quáng vì yêu

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình - Ảnh 2.

Vì yêu quá sâu, khi chia tay, phụ nữ con giáp Sửu dễ rơi vào trạng thái nhớ nhung, không thể dứt khỏi quá khứ. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Sửu nổi bật với sự chăm chỉ, thật thà và sống có trách nhiệm. 

Họ coi trọng tình nghĩa hơn vật chất nên khi yêu thường đặt toàn bộ niềm tin vào đối phương. Sự chân thành này khiến họ sẵn sàng hy sinh mà không đòi hỏi đáp lại.

Trong mối quan hệ tình cảm, con giáp Sửu thường chiều theo người yêu vô điều kiện. Họ chấp nhận nhún nhường, thậm chí bỏ qua nhu cầu cá nhân để làm hài lòng đối phương. 

Ngay cả khi bị phản bội, họ vẫn có xu hướng tha thứ, chỉ cần vài lời ngọt ngào là có thể mềm lòng.

Vì yêu quá sâu, khi chia tay, phụ nữ con giáp Sửu dễ rơi vào trạng thái nhớ nhung, không thể dứt khỏi quá khứ. 

Họ thường mất nhiều thời gian để cân bằng lại cảm xúc và bắt đầu lại. Chính sự thủy chung và lụy tình này khiến con giáp Sửu trở thành một trong những con giáp nữ dễ tổn thương nhất trong tình yêu.

Con giáp Tỵ: Mạnh mẽ bên ngoài, yếu mềm khi yêu

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình - Ảnh 3.

Vì quá coi trọng tình yêu, phụ nữ con giáp Tỵ dễ bị tổn thương nếu mối quan hệ tan vỡ. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Tỵ vốn thông minh, độc lập và có năng lực lãnh đạo. Trong công việc, họ quyết đoán và lý trí. 

Tuy nhiên, khi bước vào tình yêu, họ lại thay đổi hoàn toàn, sẵn sàng nghe theo cảm xúc nhiều hơn.

Khi yêu, con giáp Tỵ thường đặt người mình yêu lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống của họ dần xoay quanh đối phương, từ suy nghĩ đến hành động. 

Họ có xu hướng muốn kiểm soát mối quan hệ và mong muốn sự độc quyền trong tình cảm. Điều này đôi khi khiến đối phương cảm thấy áp lực.

Vì quá coi trọng tình yêu, phụ nữ con giáp Tỵ dễ bị tổn thương nếu mối quan hệ tan vỡ. Họ khó chấp nhận sự phản bội và cũng rất lâu mới có thể quên đi người cũ. 

Chính sự yêu sâu, yêu hết mình khiến con giáp này thường rơi vào trạng thái bi lụy.

Ba con giáp nữ trên đều có điểm chung là yêu chân thành và hết lòng vì tình cảm. Tuy nhiên, nếu không giữ cho mình một khoảng cách an toàn, họ rất dễ đánh mất bản thân và chịu nhiều tổn thương. 

Tình yêu bền vững luôn cần sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, bởi yêu hết mình không đồng nghĩa với hy sinh tất cả.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top