70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi
GĐXH - Nếu người 70 tuổi vẫn giữ được một số đặc điểm tích cực khi đi bộ, đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể còn dẻo dai và có khả năng sống thọ.
70 tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nhanh hơn, vì vậy mọi biểu hiện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày đều có thể phản ánh tình trạng sức khỏe. Trong đó, đi bộ là hoạt động đơn giản nhưng lại cho thấy khá rõ thể trạng của người cao tuổi.
Vì sao mốc 70 tuổi được xem là bước ngoặt sức khỏe?
Ngày xưa, sống đến 70 tuổi được coi là hiếm hoi. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học và chất lượng cuộc sống, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, việc bước sang tuổi 70 đã không còn quá xa vời.
Dù vậy, đây vẫn là giai đoạn cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn sau 70 tuổi. Sự suy giảm của hệ miễn dịch, chức năng tim phổi, hệ xương khớp và khả năng phục hồi khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn.
Các tế bào máu và tủy xương cũng giảm khả năng tái tạo, khiến cơ thể yếu đi, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.
Bên cạnh đó, thống kê y học còn cho thấy nhóm người trên 70 tuổi có nguy cơ mắc ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh thoái hóa cao hơn. Chính vì vậy, việc giữ được thể trạng tốt ở tuổi này là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Người 70 tuổi đi bộ ổn định: Dấu hiệu cho thấy dễ sống thọ
Đi bộ là hình thức vận động nhẹ nhàng, phù hợp với người cao tuổi. Thông qua cách đi bộ, có thể nhận biết phần nào sức khỏe tổng thể.
Nếu người 70 tuổi vẫn giữ được những đặc điểm dưới đây, đó là dấu hiệu tích cực cho thấy cơ thể còn khỏe mạnh và có khả năng sống thọ.
Nhịp bước vững vàng, không loạng choạng
Khi đi bộ, bước chân chắc chắn, không khập khiễng hay lảo đảo cho thấy hệ thần kinh và cơ xương khớp vẫn hoạt động tốt.
Người giữ được dáng đi cân bằng thường có nguy cơ té ngã thấp hơn, đồng nghĩa với việc sức khỏe tổng thể ổn định hơn.
Hô hấp đều, không hụt hơi
Người 70 tuổi khi đi bộ mà vẫn duy trì được nhịp thở ổn định chứng tỏ chức năng tim phổi còn tốt.
Ngược lại, nếu đi một quãng ngắn đã khó thở hoặc mệt mỏi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về tim mạch hoặc phổi.
Không đau nhức chân khi di chuyển
Nếu đi bộ mà không cảm thấy đau gối, không bị co rút cơ hay tê chân, điều đó cho thấy hệ xương khớp còn linh hoạt. Đây là yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi duy trì vận động và kéo dài tuổi thọ.
Tim mạch ổn định khi vận động
Trong quá trình đi bộ, nếu không xuất hiện cảm giác đau ngực, tim đập quá nhanh hoặc choáng váng, điều này chứng tỏ hệ tim mạch hoạt động hiệu quả.
Một trái tim khỏe là nền tảng quan trọng để người 70 tuổi sống thọ.
Tốc độ đi bộ phù hợp và duy trì được lâu
Người cao tuổi không cần đi nhanh, nhưng nếu có thể duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài mà không mệt mỏi, đó là dấu hiệu của sức bền tốt.
Nhiều nghiên cứu cho thấy người giữ được tốc độ đi bộ hợp lý thường có tuổi thọ cao hơn.
Muốn sống thọ sau 70 tuổi, cần duy trì những thói quen này
Bên cạnh việc giữ thói quen đi bộ, người 70 tuổi muốn sống thọ cần chú ý đến lối sống tổng thể.
Chế độ dinh dưỡng cân bằng là yếu tố đầu tiên. Việc bổ sung đầy đủ protein từ cá, trứng, sữa và các thực phẩm dễ tiêu giúp duy trì khối cơ và tăng cường miễn dịch.
Song song với đó, người cao tuổi vẫn nên duy trì vận động phù hợp. Không cần tập luyện quá sức, chỉ cần đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc các bài tập nhẹ nhàng cũng đủ giúp cải thiện tuần hoàn và giữ cơ thể dẻo dai.
Việc kiểm soát bệnh nền cũng rất quan trọng. Người 70 tuổi nên theo dõi sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị của bác sĩ và không tự ý thay đổi thuốc. Điều này giúp hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ.
Cuối cùng, tinh thần lạc quan đóng vai trò không kém phần quan trọng. Người giữ được tâm trạng vui vẻ, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ thường có hệ miễn dịch tốt hơn và khả năng sống thọ cao hơn.
Tuổi 70 không phải là dấu mốc đáng lo ngại nếu cơ thể vẫn duy trì được những dấu hiệu tích cực. Việc đi bộ đều đặn, ăn uống khoa học, kiểm soát bệnh nền và giữ tinh thần thoải mái sẽ giúp người cao tuổi kéo dài tuổi thọ.
Khi 70 tuổi vẫn đi lại linh hoạt, thở đều và không đau nhức, đó chính là tín hiệu cho thấy cơ thể đang ở trạng thái tốt và khả năng sống thọ là hoàn toàn có thể.
Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Chủ động xây dựng chế độ ăn khoa học, kết hợp theo dõi sát tình trạng dinh dưỡng chính là chìa khóa quan trọng giúp người bệnh ung thư đi đường dài một cách vững vàng hơn.
Dấu hiệu cảnh báo sớm suy thận, người Việt cần cảnh giácSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Suy thận là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường tiến triển âm thầm, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.
Dấu hiệu cảnh báo suy thận: Đi bộ thấy biểu hiện này cần đặc biệt lưu ýSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân... không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài, người bệnh cần được khám sớm.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.
Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánhY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh nữ 70 tuổi vô tình ăn phải gói chống ẩm trong túi bánh, dẫn đến rối loạn tiêu hóa chỉ sau vài giờ.
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyênBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Các món cuốn từ rau sống, thịt và hải sản được nhiều người ưa chuộng nhờ cảm giác nhẹ bụng, ít ngấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên, đặc biệt là một số nhóm đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.
Nam sinh 19 tuổi bị 'bàn chân rủ', dáng đi biến dạng vì 1 thói quen nhiều người Việt đang mắc phảiSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nam thanh niên bất ngờ bị tê yếu chân, không thể gấp cổ chân, dáng đi biến dạng vì thói quen ngồi khoanh chân.
Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Người bệnh ung thư gan giai đoạn muộn biết mình mắc viêm gan B từ trước. Tuy nhiên, do lầm tưởng bệnh đã ổn định nên không duy trì theo dõi định kỳ.
Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phảiMẹ và bé - 2 ngày trước
GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.
5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửaSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu không điều chỉnh 5 thói quen ăn uống dưới đây, hiệu quả của thuốc sẽ bị triệt tiêu, thậm chí làm gia tăng đột biến các biến chứng tim mạch nguy hiểm.
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trìBệnh thường gặp
GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.