70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

Thứ bảy, 19:01 18/04/2026 | Sống khỏe
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Nếu người 70 tuổi vẫn giữ được một số đặc điểm tích cực khi đi bộ, đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể còn dẻo dai và có khả năng sống thọ.

70 tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nhanh hơn, vì vậy mọi biểu hiện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày đều có thể phản ánh tình trạng sức khỏe. Trong đó, đi bộ là hoạt động đơn giản nhưng lại cho thấy khá rõ thể trạng của người cao tuổi. 

Vì sao mốc 70 tuổi được xem là bước ngoặt sức khỏe?

Ngày xưa, sống đến 70 tuổi được coi là hiếm hoi. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học và chất lượng cuộc sống, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, việc bước sang tuổi 70 đã không còn quá xa vời. 

Dù vậy, đây vẫn là giai đoạn cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn sau 70 tuổi. Sự suy giảm của hệ miễn dịch, chức năng tim phổi, hệ xương khớp và khả năng phục hồi khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn. 

Các tế bào máu và tủy xương cũng giảm khả năng tái tạo, khiến cơ thể yếu đi, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Bên cạnh đó, thống kê y học còn cho thấy nhóm người trên 70 tuổi có nguy cơ mắc ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh thoái hóa cao hơn. Chính vì vậy, việc giữ được thể trạng tốt ở tuổi này là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người 70 tuổi đi bộ ổn định: Dấu hiệu cho thấy dễ sống thọ

Đi bộ là hình thức vận động nhẹ nhàng, phù hợp với người cao tuổi. Thông qua cách đi bộ, có thể nhận biết phần nào sức khỏe tổng thể. 

Nếu người 70 tuổi vẫn giữ được những đặc điểm dưới đây, đó là dấu hiệu tích cực cho thấy cơ thể còn khỏe mạnh và có khả năng sống thọ.

Người 70 tuổi khi đi bộ mà vẫn duy trì được nhịp thở ổn định chứng tỏ chức năng tim phổi còn tốt. Ảnh minh họa

Nhịp bước vững vàng, không loạng choạng

Khi đi bộ, bước chân chắc chắn, không khập khiễng hay lảo đảo cho thấy hệ thần kinh và cơ xương khớp vẫn hoạt động tốt. 

Người giữ được dáng đi cân bằng thường có nguy cơ té ngã thấp hơn, đồng nghĩa với việc sức khỏe tổng thể ổn định hơn.

Hô hấp đều, không hụt hơi

Người 70 tuổi khi đi bộ mà vẫn duy trì được nhịp thở ổn định chứng tỏ chức năng tim phổi còn tốt. 

Ngược lại, nếu đi một quãng ngắn đã khó thở hoặc mệt mỏi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về tim mạch hoặc phổi.

Không đau nhức chân khi di chuyển

Nếu đi bộ mà không cảm thấy đau gối, không bị co rút cơ hay tê chân, điều đó cho thấy hệ xương khớp còn linh hoạt. Đây là yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi duy trì vận động và kéo dài tuổi thọ.

Tim mạch ổn định khi vận động

Trong quá trình đi bộ, nếu không xuất hiện cảm giác đau ngực, tim đập quá nhanh hoặc choáng váng, điều này chứng tỏ hệ tim mạch hoạt động hiệu quả. 

Một trái tim khỏe là nền tảng quan trọng để người 70 tuổi sống thọ.

Tốc độ đi bộ phù hợp và duy trì được lâu

Người cao tuổi không cần đi nhanh, nhưng nếu có thể duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài mà không mệt mỏi, đó là dấu hiệu của sức bền tốt. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy người giữ được tốc độ đi bộ hợp lý thường có tuổi thọ cao hơn.

Muốn sống thọ sau 70 tuổi, cần duy trì những thói quen này

Bên cạnh việc giữ thói quen đi bộ, người 70 tuổi muốn sống thọ cần chú ý đến lối sống tổng thể. 

Chế độ dinh dưỡng cân bằng là yếu tố đầu tiên. Việc bổ sung đầy đủ protein từ cá, trứng, sữa và các thực phẩm dễ tiêu giúp duy trì khối cơ và tăng cường miễn dịch.

Song song với đó, người cao tuổi vẫn nên duy trì vận động phù hợp. Không cần tập luyện quá sức, chỉ cần đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc các bài tập nhẹ nhàng cũng đủ giúp cải thiện tuần hoàn và giữ cơ thể dẻo dai.

Việc kiểm soát bệnh nền cũng rất quan trọng. Người 70 tuổi nên theo dõi sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị của bác sĩ và không tự ý thay đổi thuốc. Điều này giúp hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ.

Cuối cùng, tinh thần lạc quan đóng vai trò không kém phần quan trọng. Người giữ được tâm trạng vui vẻ, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ thường có hệ miễn dịch tốt hơn và khả năng sống thọ cao hơn.

Tuổi 70 không phải là dấu mốc đáng lo ngại nếu cơ thể vẫn duy trì được những dấu hiệu tích cực. Việc đi bộ đều đặn, ăn uống khoa học, kiểm soát bệnh nền và giữ tinh thần thoải mái sẽ giúp người cao tuổi kéo dài tuổi thọ. 

Khi 70 tuổi vẫn đi lại linh hoạt, thở đều và không đau nhức, đó chính là tín hiệu cho thấy cơ thể đang ở trạng thái tốt và khả năng sống thọ là hoàn toàn có thể.

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

GĐXH - Khi biết chú tôi sắp nhận khoản đền bù đất lớn, hai con trai bỗng xuất hiện, tranh nhau đưa cha về nuôi. Quyết định thừa kế bất ngờ của cụ ông đã khiến cả gia đình chấn động.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

