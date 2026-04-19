Xúc động vì con dâu tặng 5 nhẫn vàng ngày sinh nhật, nhưng mang bán mới 'ngã ngửa'

Ba năm trước, tôi lên thành phố sống cùng con trai và con dâu để phụ chăm cháu nội vừa chào đời.

Ban đầu, tôi khá lúng túng vì chưa quen việc chăm trẻ nhỏ. Tuy vậy, nhờ có con dâu hướng dẫn tận tình, tôi dần thích nghi với nhịp sinh hoạt mới.

Mỗi ngày, tôi cùng con dâu nấu ăn, dọn dẹp, thay nhau trông cháu. Không khí gia đình vì thế luôn ấm áp và vui vẻ.

Tôi luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ hài hòa với con dâu. Tôi nghĩ rằng khi sống chung, chỉ cần nhường nhịn một chút, mọi chuyện sẽ êm ấm.

Con dâu tôi cũng là người nhẹ nhàng, biết trước biết sau nên cuộc sống chung không xảy ra mâu thuẫn đáng kể.

Ba năm trôi qua, cháu trai ngày càng cứng cáp, tình cảm giữa tôi và con dâu cũng trở nên gắn bó như mẹ con ruột.

Sinh nhật đặc biệt và món quà bất ngờ từ con dâu

Khi cháu đến tuổi đi học mẫu giáo, tôi quyết định trở về quê để chăm sóc nhà cửa. Trước ngày tôi về, các con giữ tôi lại để tổ chức sinh nhật.

Bữa tiệc hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. Con trai, con dâu và cháu nội đều có mặt đầy đủ.

Đến lúc nhận quà, con dâu đưa cho tôi một chiếc hộp nhung đỏ. Khi mở ra, tôi ngỡ ngàng thấy bên trong là 5 chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh.

Con dâu nhẹ nhàng nói rằng đó là lời cảm ơn vì tôi đã giúp các con chăm cháu suốt thời gian qua.

Nghe những lời ấy, tôi xúc động vô cùng. Tôi cảm thấy công sức của mình được con dâu trân trọng.

Mang nhẫn vàng con dâu tặng đi bán, tôi nhận tin "sét đánh"

Khoảng một tuần sau, vì cần tiền sửa lại nhà ở quê, tôi mang 5 chiếc nhẫn mà con dâu tặng đến tiệm vàng gần nhà để bán.

Chủ tiệm xem xét rất lâu, kiểm tra kỹ từng chiếc rồi bất ngờ nói rằng tất cả đều là vàng giả. Tôi sững sờ, không tin vào tai mình.

Nghĩ rằng có thể tiệm này nhầm lẫn, tôi tiếp tục mang đến ba cửa hàng khác. Tuy nhiên, câu trả lời tôi nhận được vẫn giống nhau.

Lúc ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng và bối rối. Tôi không hiểu vì sao con dâu lại tặng mình món quà không có giá trị. Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn và có phần trách móc.

Lời giải thích của con dâu khiến tôi thay đổi suy nghĩ

Tối hôm đó, tôi gọi điện hỏi con dâu. Câu trả lời của con khiến tôi bất ngờ. Hóa ra, 5 chiếc nhẫn vàng này không phải do con dâu mua mà là món quà từ một người bạn tặng.

Thấy không phù hợp nên con dâu đã đem tặng lại cho tôi mà không hề biết đó là thật hay giả.

Nghe đến đây, những nghi ngờ trong tôi dần tan biến. Tôi nhận ra đây chỉ là sự hiểu nhầm ngoài ý muốn.

Tôi quyết định không bận tâm đến giá trị của món quà nữa. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con dâu dành cho mình.

Suy cho cùng, tình cảm gia đình mới là thứ đáng quý hơn bất cứ món quà vật chất nào.

Sau hiểu lầm, tình cảm giữa tôi và con dâu càng gắn bó

Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa tôi và con dâu không hề rạn nứt mà ngược lại còn trở nên thân thiết hơn.

Dù tôi đã về quê, các con vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Những lúc không thể đưa cháu về, con trai và con dâu mở camera để cả gia đình trò chuyện, cùng cười trước những câu nói ngây ngô của cháu.

Thỉnh thoảng, con dâu vẫn chủ động gửi thuốc bổ về biếu bố mẹ. Tôi nhận ra mình thật may mắn khi có người con dâu hiếu thảo và biết quan tâm.

Dù 5 chiếc nhẫn vàng không có giá trị, nhưng chính câu chuyện ấy lại khiến tôi hiểu rõ hơn tấm lòng của con dâu, và đó mới là món quà vô giá mà tôi trân trọng nhất.

* Bài viết là chia sẻ của bà Tường (Nam Ninh, Trung Quốc) trên nền tảng Sohu.