Những điều đàn ông ao ước trong phòng ngủ nhưng không bao giờ dám nói

Các chuyên gia cho rằng sự im lặng này không xuất phát từ vô tâm, mà từ nỗi sợ bị đánh giá, bị hiểu lầm hoặc làm tổn thương người bạn đời của mình.

Ảnh minh họa

Anh ấy muốn được khen – dù chỉ một câu rất nhỏ

Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông có một “điểm yếu” mà phụ nữ thường lướt qua: họ rất dễ tổn thương khi cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ hấp dẫn trước vợ. Một lời khen đơn giản như “Hôm nay trông anh rất nam tính” hay “Em thích cách anh ôm em như vậy” có sức mạnh lớn hơn phụ nữ tưởng.

Tiến sĩ Thomas Hill, chuyên gia trị liệu tình cảm, từng nói: “Đàn ông không cần quá nhiều lời khen. Nhưng nếu họ không nhận được bất kỳ tín hiệu khích lệ nào từ vợ, lòng tự tin của họ trong phòng ngủ sẽ giảm sút”.

Anh ấy rất muốn vợ chủ động – nhưng lại ngại nói ra

Nhiều người đàn ông tâm sự với các chuyên gia rằng họ thèm khát cảm giác được vợ “muốn mình”, chứ không chỉ là người luôn bắt đầu mọi chuyện. Họ ao ước có lần vợ chủ động ôm từ phía sau, chạm nhẹ vào cổ, hoặc đơn giản là một ánh mắt tinh nghịch.

Nhưng lý do họ không nói ra? Bởi họ sợ vợ hiểu lầm rằng cô ấy chưa đủ hấp dẫn, hay nghĩ rằng anh ta quá ham muốn. Những hiểu lầm như vậy khiến họ chọn cách im lặng, hy vọng vợ tự cảm nhận được.

Anh ấy muốn được dẫn dắt cảm xúc, không chỉ “thực hiện nhiệm vụ”

Nhiều phụ nữ vô tình biến chuyện chăn gối thành một phần công việc gia đình: làm vì gần gũi, vì trách nhiệm, vì chiều chồng. Trong khi đó, điều đàn ông ao ước nhất lại là cảm giác được kết nối về mặt cảm xúc, dù họ ít khi thừa nhận.

Chuyên gia tình dục học Emily Vargas cho biết: “Đàn ông cũng muốn được âu yếm, được tạo bầu không khí mềm mại. Họ muốn biết rằng vợ đang thực sự tận hưởng, chứ không chỉ ‘đồng ý’ cho có”.

Một cái chạm nhẹ ở lưng, một câu nói nhỏ bên tai, hoặc nụ cười khi nhìn nhau cũng đủ khiến họ cảm thấy được yêu.

Anh ấy muốn bạn chia sẻ thật nhưng sợ bị phán xét

Đàn ông khao khát biết vợ thích gì, không thích gì, mong muốn điều gì khi gần gũi. Nhưng họ lại không dám hỏi. Vì họ sợ bị đánh giá là “không có kinh nghiệm”; sợ làm vợ khó xử; sợ bị hiểu lầm rằng mình đang đòi hỏi điều quá đáng.

Kết quả là họ thử đoán, rồi tự trách mình khi không làm vợ hài lòng. Sự thật là đàn ông rất thích sự chỉ dẫn nhẹ nhàng: “Em thích thế này hơn”; “Chậm một chút nữa”; “Đừng làm vậy hôm nay”… Những câu nói tưởng nhỏ nhưng lại khiến họ cảm thấy được kết nối, được tin tưởng.

Anh ấy muốn cảm giác được vợ ngưỡng mộ

Khao khát lớn nhất của đàn ông không phải là “được thỏa mãn”, mà là cảm giác mình có giá trị với người phụ nữ bên cạnh. Trong phòng ngủ, điều này càng rõ rệt hơn.

Họ ao ước vợ nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng, tự hào. Ao ước vợ đặt tay lên vai họ như một lời khẳng định: “Em an toàn khi ở cạnh anh”. Ao ước mình là bến bờ duy nhất, không phải sự so sánh với ai khác. Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng cảm giác được ngưỡng mộ có ảnh hưởng lớn đến sự gắn kết của đàn ông hơn cả nhu cầu thể xác.