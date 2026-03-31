Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7.
Nhóm đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?
Bộ Nội vụ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2026 tăng 8% là 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với hiện hành).
Tại dự thảo, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới.
Thứ nhất là cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.
Thứ hai là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.
Thứ ba là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Thứ bốn là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Thứ năm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.
Thứ sáu là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.
Thứ bảy là người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
Thứ tám là hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.
Thứ chín là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.
Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.
Cũng theo Dự thảo Nghị định, các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.
Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng của tháng 6/2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).
Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.
Lương cơ sở là gì?
Lương cơ sở là mức tiền do Nhà nước quy định, dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, và các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Đây là nền tảng tính thu nhập khu vực công, không phải lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp.
Công thức tính mức lương theo mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tính đến thời điểm hiện tại:
Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.
Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân PhươngĐời sống - 5 phút trước
GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đang cận kề, khu nhà xưởng tạm bợ lợp tôn, dựng khung sắt tại đường Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được sử dụng làm cụm sân pickleball và bóng rổ, thu hút đông người đến tập luyện mỗi tối, làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ và kết cấu công trình.
Ở hiền gặp lành: 4 con giáp không tranh giành vẫn hưởng lộc lớnĐời sống - 23 phút trước
GĐXH - Những người thuộc các con giáp dưới đây nổi tiếng với lối sống tử tế, cư xử đúng mực và chân thành.
Những tiếng chổi tre thầm lặng khi thành phố chìm vào giấc ngủĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những ánh đèn cao áp đổ bóng dài trên mặt đường cũng là lúc hành trình của các nữ công nhân môi trường bắt đầu. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chổi tre rào rạt và những bước chân thầm lặng "làm sạch" phố phường.
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần đến 5/4/2026, 3 con giáp này thuận lợi sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, cơ hội tình duyên đang chờ đón.
Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID.
Sinh đúng giờ 'hoàng kim', 3 con giáp này hưởng trọn phú quý, dễ thành đại giaĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng giờ Âm lịch đặc biệt sẽ được hưởng nhiều phúc khí, cuộc sống đủ đầy, ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Năm 2026, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam dùng giấy tờ này nhập cảnh vào Trung QuốcĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam dùng loại giấy tờ này thay thế để có thể nhập cảnh Trung Quốc.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh BìnhĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò ĐúcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?