Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Nhóm đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Bộ Nội vụ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2026 tăng 8% là 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với hiện hành).

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới.

Thứ nhất là cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.

Thứ hai là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Thứ ba là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ bốn là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thứ năm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.

Thứ sáu là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.

Thứ bảy là người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Thứ tám là hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.

Thứ chín là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Bảng lương viên chức khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2024 GĐXH - Dự kiến từ ngày 1/7/2024, khi tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng, lương cơ bản cao nhất của viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập gần 19 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2026.

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương cũng áp dụng cách bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng của tháng 6/2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở là mức tiền do Nhà nước quy định, dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, và các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Đây là nền tảng tính thu nhập khu vực công, không phải lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp.

Công thức tính mức lương theo mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tính đến thời điểm hiện tại:

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026? GĐXH - Lương cơ sở là mức lương nền tảng do Nhà nước quy định, dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, các khoản đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự kiến, từ 1/7, tăng lương cơ sở khoảng 8% mức hưởng sẽ thế nào?