Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7

Theo VTC News, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến từ 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hưu trí xã hội...

Phó Thủ tướng cho rằng, đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Các cơ quan chức năng đang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 (Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Đối tượng nào được áp dụng tăng mức lương cơ sở?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

(1) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019);

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019);

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019);

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

(2) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

(3) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo đó, lương cơ sở tăng dẫn đến một số đối tượng được tăng lương gồm các cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã theo quy định, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động…

