Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Đề nghị tăng lương cơ sở từ 1/1/2026

Đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa: TL

Theo VOV, tại kỳ họp thứ 10 vào sáng 29/10, Quốc hội khóa thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Tại kỳ họp, đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn Vĩnh Long kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho biết, sau gần 4 tháng, kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính đã "nhẹ hơn" về đầu mối, nhưng "nặng hơn" về công việc. Cán bộ, công chức ở nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở phải đi làm xa hơn, làm nhiều việc hơn mà thu nhập thì vẫn… không khá hơn.

Ông Tuấn dẫn báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp phản ánh sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ xã phải di chuyển xa hơn, có nơi từ 10-15 km mới đến trụ sở mới, trong khi phụ cấp đi lại, phụ cấp công vụ chưa được điều chỉnh.

Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ vùng sáp nhập, bởi đời sống gặp nhiều khó khăn, chi phí đi lại, thuê nhà, sinh hoạt tăng, khiến thu nhập thực tế giảm từ 10-12% so với trước đây.

"Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng được áp dụng từ 1/7/2024 đến nay và nếu so với mặt bằng giá sinh hoạt hiện tại, thì rõ ràng không còn phù hợp. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu, dù có nhân với hệ số cao hơn, thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ "từ đầu tháng đến ngày thứ 20", còn 10 ngày cuối tháng, phải "chạy bằng niềm tin và mì gói", ông Tuấn nói.

Đại biểu đoàn Vĩnh Long kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026 và không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.

Quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Từ ngày 30/11, Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: TL

Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ ngày 30/11.

Theo quy định, cơ quan BHXH quản lý trực tiếp đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm xác định hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; áp dụng hoặc trình cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng tháng, cơ quan BHXH quản lý trực tiếp đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp xác định số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng, trốn đóng và số ngày đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; tính số tiền người sử dụng lao động phải nộp bằng 0,03 %/ngày đối với số tiền chậm đóng, trốn đóng; thông báo với người sử dụng lao động để đối chiếu; tổ chức thu và quản lý theo quy định.

Chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh

Đối tượng Lê Văn Hải - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố thêm tội danh "Trốn Thuế". Ảnh: Công an Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 2 bị can về tội danh "Trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, xã Thanh Sơn.

Cơ quan công an cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở chính tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tiếp tục ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình có tài liệu, chứng cứ khẳng định, ngoài hành vi phạm tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng. Trong đó, đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế. Mặc dù, doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng, che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng.

Thủ đoạn cụ thể, tinh vi của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với Công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần hàng hóa mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ tết dương lịch 2026 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện. Ảnh minh họa: THPD

Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Thống nhất 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lịch nghỉ cụ thể từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Áp dụng theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cho ngày nghỉ lễ, Tết của các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh năm nay cũng nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định trên.

Nếu không có bất kỳ quyết định hoán đổi hay nghỉ bù nào từ Chính phủ cho ngày thứ Sáu liền kề, học sinh và giáo viên sẽ chỉ được nghỉ duy nhất một ngày thứ Năm và sẽ trở lại trường học vào ngày Thứ Sáu (2/1/2026).

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11

Theo dự báo, mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến khoảng đêm 4/11. Ảnh minh họa: TL

Theo tin dự báo mưa lớn tại khu vực Trung Bộ từ chiều tối 31/10 đến ngày 02/11 khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to. Cụ thể:

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 200–400mm, cục bộ có nơi: trên 700mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn: >150mm/3h.

Khu vực Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến: 100–200mm, cục bộ có nơi: trên 300mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn: >150mm/3h.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, đêm 2/11 và ngày 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.