Những đối tượng này được tăng lương hưu từ tháng 7/2026

Thứ ba, 07:23 28/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, nhiều đối tượng sẽ được tăng 8% lương hưu theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.

Những đối tượng được tăng 8% lương hưu từ tháng 7/2026

Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Nội vụ dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu. Cụ thể:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang), cùng với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các nghị định của Chính phủ qua các thời kỳ.

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định trước đây.

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các chính sách tại Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT.

Thứ năm, quân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung).

Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg.

Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung).

Thứ tám, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Thứ chín, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 dự thảo, nhóm đối tượng đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 01/01/1995, sau khi điều chỉnh nếu có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh bổ sung theo quy định, nhằm bảo đảm mức hưởng tối thiểu.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu. Ảnh minh họa: TL

Quy định về hình thức chi trả lương hưu hàng tháng

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu tháng và các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước như sau:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng qua hệ thống bưu điện như sau:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;

Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến

- Chi trả tại điểm giao dịch bưu điện: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu cho phù hợp.

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026? - Ảnh 2.Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026? - Ảnh 3.Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

GĐXH - Theo Nghị định 233/2025/NĐ-CP, người hưởng bảo hiểm xã hội được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Tin liên quan

Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?

Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2025?

Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2025?

Tin vui cho nhóm đối tượng nghỉ hưu, thu nhập sắp có sự thay đổi khi tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng

Tin vui cho nhóm đối tượng nghỉ hưu, thu nhập sắp có sự thay đổi khi tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi sắp được tăng lương hưu và trợ cấp xã hội

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi sắp được tăng lương hưu và trợ cấp xã hội

Hai nhóm đối tượng này được tăng lương hưu từ 1/7/2025

Hai nhóm đối tượng này được tăng lương hưu từ 1/7/2025

Cùng chuyên mục

Giờ sinh Âm lịch 'cầm vàng trong tay': Sinh ra đã có số hưởng lộc

Giờ sinh Âm lịch 'cầm vàng trong tay': Sinh ra đã có số hưởng lộc

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là "cát thời", người sinh ra đã mang sẵn phúc khí, dễ gặp quý nhân, tài lộc hanh thông.

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đay là 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui và tài chính thịnh vượng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội

Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc làm nhiệm vụ tại Lễ hội Then Kin Pang (tỉnh Lai Châu), tổ công tác CSGT đã kịp thời phát hiện và cứu sống một cháu bé 10 tuổi bị điện giật rơi vào trạng thái nguy kịch.

Mục sở thị chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp, nỗi lo hiện hữu từng góc nhà

Mục sở thị chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp, nỗi lo hiện hữu từng góc nhà

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hai khu chung cư cũ 181 và 207 ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhất là mùa mưa bão đang chuẩn bị đến gần.

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Chính sự chân thành và giản dị trong cách sống khiến những con giáp này dễ dàng chiếm được cảm tình của người xung quanh.

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch mà người sinh ra dù gặp trở ngại ban đầu nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, họ vẫn từng bước đạt được thành công.

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc – Nam chưa được đưa vào sử dụng khiến phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình buộc phải chuyển hướng sang đường gom. Thực trạng này không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi Gia đình và Xã hội phản ánh.

Xem nhiều

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Đời sống
Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Đời sống
3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống
Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
