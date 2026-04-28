Những đối tượng này được tăng lương hưu từ tháng 7/2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những đối tượng được tăng 8% lương hưu từ tháng 7/2026

Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Nội vụ dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu. Cụ thể:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang), cùng với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các nghị định của Chính phủ qua các thời kỳ.

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định trước đây.

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các chính sách tại Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT.

Thứ năm, quân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung).

Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg.

Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung).

Thứ tám, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Thứ chín, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 dự thảo, nhóm đối tượng đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 01/01/1995, sau khi điều chỉnh nếu có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh bổ sung theo quy định, nhằm bảo đảm mức hưởng tối thiểu.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu.

Quy định về hình thức chi trả lương hưu hàng tháng

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu tháng và các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước như sau:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng qua hệ thống bưu điện như sau:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;

Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến

- Chi trả tại điểm giao dịch bưu điện: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu cho phù hợp.

