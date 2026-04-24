Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

TTO đưa tin, căn cứ các chỉ đạo, trong Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất phương án tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026.

Với nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Theo Bộ Nội vụ, với phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trên, kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng, trong đó kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo ước là 8.760 tỷ đồng.

Trước đó trong dự thảo tháng 3, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án. Phương án 1 chia người hưởng thành hai nhóm với mức tăng khác nhau, gồm 4,5% cộng thêm 200.000 đồng và mức 8%. Phương án 2 là tăng đồng đều 8% cho tất cả.

Bộ Nội vụ đã tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trong dự thảo tờ trình. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đảm bảo bám sát tinh thần đề án tiền lương, phụ cấp đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại tờ trình 06/2025 và được Bộ Chính trị thông qua tại kết luận 206, Bộ Nội vụ đề xuất trong lần điều chỉnh lương hưu lần này thực hiện theo phương án 2.

