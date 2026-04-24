Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
TTO đưa tin, căn cứ các chỉ đạo, trong Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất phương án tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.
Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.
Với nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:
Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
Theo Bộ Nội vụ, với phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trên, kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng, trong đó kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo ước là 8.760 tỷ đồng.
Trước đó trong dự thảo tháng 3, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án. Phương án 1 chia người hưởng thành hai nhóm với mức tăng khác nhau, gồm 4,5% cộng thêm 200.000 đồng và mức 8%. Phương án 2 là tăng đồng đều 8% cho tất cả.
Bộ Nội vụ đã tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trong dự thảo tờ trình. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đảm bảo bám sát tinh thần đề án tiền lương, phụ cấp đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại tờ trình 06/2025 và được Bộ Chính trị thông qua tại kết luận 206, Bộ Nội vụ đề xuất trong lần điều chỉnh lương hưu lần này thực hiện theo phương án 2.
Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.
3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nướcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.
3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấmĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.
Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?
Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?Đời sống - 20 giờ trước
Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.
Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn TrãiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/4, một sự cố giao thông hy hữu đã xảy ra trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) khi mặt đường bất ngờ lún sụt, "nuốt chửng" bánh sau của một chiếc xe tải đang lưu thông.
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới.
Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 3 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài nặng gần 300kg mắc kẹt trong phòng vệ sinh.
Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và DậuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Theo dự báo tử vi tháng 3 âm lịch cho con giáp Thân và Dậu có thể nói vận trình tài lộc cũng vô cùng khả quan với sự hỗ trợ của các cát tinh chủ về tiền bạc. Những bất ngờ dưới đây đang chờ đón cho 2 con giáp này.
Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà TĩnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng trăm con cò nhạn, loài trong Sách đỏ Việt Nam vừa xuất hiện kiếm ăn tại các thửa ruộng ở Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt dưới mọi hình thức.
Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giápĐời sống
GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.