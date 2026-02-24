Mới nhất
Về già, giữ được 2 điều này hậu vận an yên, phúc khí đầy nhà

Thứ ba, 13:02 24/02/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Về già, nếu sở hữu hai thói quen dưới đây sẽ giúp bạn có một tuổi già viên mãn, được người đời kính trọng.

Cuộc đời vốn là một bản giao hưởng đầy những nốt thăng trầm và mâu thuẫn đan xen. Với người cao tuổi, khi sức lực đã vơi nhưng trải nghiệm đã đầy, việc sống sao cho an nhiên, tự tại giữa cõi nhân gian phức tạp là một nghệ thuật. Về già, nếu sở hữu hai thói quen dưới đây, chính là biểu hiện của một trí tuệ bậc cao, giúp họ có một tuổi già viên mãn và được người đời kính trọng.

Về già, giữ được 2 điều này hậu vận an yên, phúc đức đầy nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 thói quen giúp bạn có hậu vận an yên lúc về già

1. Nhìn thấu nhưng giữ kín trong lòng

Thế gian có câu: "Kẻ trí nói khi có điều cần nói, kẻ khờ nói vì muốn nói điều gì đó". Một người già thông thái là người nhìn thấu nhưng không nói thấu, nhìn xuyên nhưng không chỉ điểm, thấy rõ nhưng coi như không nghe, hiểu thấu nhưng giữ kín trong lòng.

Tại sao đây lại là trí tuệ? Bởi vì một người biết giữ miệng sẽ không gây ra rắc rối cho người xung quanh, tạo ra một cảm giác an toàn và hài hòa tuyệt đối trong các mối quan hệ. Họ không đem chuyện của người này kể cho người kia, không tiết lộ "thiên cơ" hay những góc khuất của người khác. Đó gọi là "khẩu đức".

Nhìn bề ngoài, họ có vẻ chậm chạp hay "vụng về" trong giao tiếp, nhưng thực chất bên trong là một tâm hồn cực kỳ sắc sảo và am hiểu nhân tính. Những người già có "đức trên miệng" đi đến đâu cũng được tôn trọng, bảo vệ và yêu mến. Nhờ vậy, năm tháng xế chiều của họ luôn trôi qua trong sự bình yên và thuận lợi.

2. Chuyện cũ đã qua không bao giờ nhắc lại

Xã hội phức tạp này không thiếu những người dành cả đời để tính toán nợ cũ, thù xưa. Họ không biết tha thứ, chẳng thể bao dung, hễ ai làm gì phật ý là ghi hận trong lòng, không bao giờ chịu "lật sang trang mới". Sống như vậy, tâm hồn lúc nào cũng nặng nề và đầy rẫy mâu thuẫn.

Ngược lại, người già có trí tuệ lớn luôn biết cách xóa bỏ những dữ liệu tiêu cực trong "bộ nhớ" của mình. Dù quá khứ người đời đối xử với họ ra sao – vô tình hay hữu ý, thật lòng hay giả dối, yêu thương hay thù hận – họ cũng chỉ chọn ghi nhớ những điều tốt đẹp và tích cực. Họ tuyệt nhiên không bao giờ đem những vết thương cũ ra để "nhấm nháp" hay phàn nàn.

Khi một người già có thể xóa bỏ những bất công và bất hạnh đã trải qua trong tâm trí, họ sẽ trở nên đáng yêu, đáng kính trong mắt con cháu và xã hội. Đây chính là "tâm đức". Việc giỏi "lật trang" quá khứ cho thấy một chỉ số IQ và EQ cực cao, thể hiện sự thấu hiểu tường tận về bản chất của thế gian. Thái độ sống này không chỉ mang lại sự thư thái cho chính họ mà còn chiêu mời thêm nhiều phúc lộc và vận may cho hậu vận.

Lời kết

Người già thông tuệ giống như một mặt hồ tĩnh lặng, nhìn thì thấy nông nhưng thực ra rất sâu, nhìn thì thấy bình thường nhưng thực ra lại vô cùng bản lĩnh. Trí tuệ của họ không nằm ở việc tranh hơn thua bằng lời nói, hay giữ khư khư những quyền lợi cho mình, mà nằm ở khả năng điều phục chính bản thân.

Biết giữ miệng để tích đức, biết buông tâm để tích phúc – đó chính là hai báu vật giúp tuổi già trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bạn đã gặp người già nào có những đặc điểm tuyệt vời này chưa? Hãy cùng chia sẻ cảm nhận của bạn để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này!

