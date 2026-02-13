Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội
GĐXH - Vụ việc dùng hai ô tô chặn đầu, khóa đuôi một xe tải đậu chắn trước cửa hàng tại Nghệ An đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, các bên thống nhất giải quyết trong hòa giải.
Sáng 13/2, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết Công an phường đã làm việc với các bên liên quan đến vụ việc xảy ra trên đường Phan Chu Trinh.
Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra sự việc không có biển cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, cách ứng xử giữa các bên đã khiến mâu thuẫn phát sinh, gây xôn xao dư luận.
Sau khi được phân tích quy định pháp luật và trách nhiệm ứng xử nơi công cộng, các chủ phương tiện đã thống nhất phương án giải quyết, di chuyển xe để đảm bảo trật tự.
Anh Trần Mạnh Hùng (trú phường Thành Vinh), chủ cửa hàng bị xe tải đậu chắn lối ra vào, xác nhận trưa 12/2, Công an phường đã mời các bên lên làm việc. Đến chiều cùng ngày, anh Hùng cho di chuyển hai ô tô đang đậu chặn đầu và đuôi xe tải, chiếc xe tải đậu trước cửa hàng cũng được đưa đi.
Trước đó, sáng 11/2, khi mở cửa kinh doanh dịp cận Tết, anh Hùng phát hiện một xe tải đậu chắn trước cửa hàng. Anh cho biết, đã gọi điện theo số in trên thùng xe để đề nghị chủ phương tiện di chuyển nhằm tạo lối đi lại, buôn bán, song không nhận được sự hợp tác.
Sau đó, anh Hùng đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để tìm hướng xử lý. Nhiều ý kiến cho rằng do tuyến đường không có biển cấm nên việc dừng, đỗ không vi phạm quy định. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc đậu xe chắn trước cửa hàng trong cao điểm kinh doanh Tết là thiếu ý thức.
Từ những "hiến kế" trên mạng, chủ cửa hàng đã dùng hai ô tô đậu sát đầu và đuôi xe tải, đồng thời đưa một xe tải khác đậu trước nhà chủ xe tải. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra nhiều tranh luận trái chiều.
Chính quyền địa phương cho biết vụ việc đã được giải quyết trên tinh thần hòa giải, các bên thống nhất chấm dứt hành vi gây cản trở, tránh phát sinh mâu thuẫn kéo dài.
