Những người kiếm tiền giỏi thường sở hữu 3 đặc điểm này ngay từ khi còn nhỏ

Những đứa trẻ 'ít được ôm ấp' khi lớn lên có thực sự độc lập hơn không?: Câu trả lời sẽ khiến bạn phải khóc! GĐXH - Ôm ấp là ngôn ngữ đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Đối với trẻ nhỏ, những lần được bế bồng, ôm ấp có thể gieo vào lòng chúng hạt giống của sự an toàn. Vậy, những đứa trẻ "ít được ôm ấp" sẽ xây dựng mối quan hệ khác biệt nào với thế giới này?

Mặc dù "kiếm tiền giỏi" không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sự thành công của một đứa trẻ, nhưng quan sát những người đạt được thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau, không khó để nhận thấy họ thường có một số phẩm chất chung.

Dựa trên tâm lý học giáo dục và các ví dụ thực tế, chúng tôi đã tổng kết 3 đặc điểm then chốt dưới đây để các bậc phụ huynh tham khảo.

Ảnh minh họa

3 đặc điểm của những người sẽ kiếm tiền giỏi

1. Khả năng xác định mục tiêu: Định hướng rõ ràng là nền tảng thành công

Tiểu Lâm từ nhỏ đã đam mê lập trình. Hồi tiểu học, cậu tham gia cuộc thi robot, dù lần đầu thất bại nhưng về nhà cậu đã chủ động tra cứu tài liệu và điều chỉnh chương trình nhiều lần. Đến cấp hai, cậu khẳng định rõ ràng "muốn trở thành kỹ sư phần mềm" và lập kế hoạch học tập, kiên trì luyện tập code mỗi ngày. Hiện tại, cậu đã là nhà phát triển cốt lõi tại một công ty công nghệ, với mức thu nhập đáng kể.

Ảnh minh họa

Đứa trẻ có mục tiêu rõ ràng thường biết chính xác mình muốn gì và sẵn lòng nỗ lực vì điều đó. Đặc điểm này không phải bẩm sinh mà được hình thành qua quá trình nuôi dưỡng.

Cha mẹ có thể giúp con xây dựng mục tiêu bằng cách:

- Khuyến khích khám phá sở thích: Cho con tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau (âm nhạc, hội họa, thể thao) để con tìm ra đam mê.

- Thiết lập mục tiêu nhỏ: Bắt đầu từ các mục tiêu ngắn hạn, như "Đọc xong một cuốn sách trong tuần này," rồi dần chuyển sang mục tiêu dài hạn.

- Kịp thời khẳng định: Khi con đạt được mục tiêu, hãy khen ngợi kịp thời để tăng cường sự tự tin cho con.

2. Khả năng chống chọi thất bại: Sức mạnh lấy lại tinh thần từ sai lầm

Tiểu Vũ học múa từ bé. Trong một cuộc thi quan trọng, cô bé mắc lỗi vì quá căng thẳng và không lọt vào vòng chung kết. Nhưng cô bé không bỏ cuộc, ngược lại còn luyện tập chăm chỉ hơn, kiên trì với các bài tập cơ bản mỗi ngày. Năm sau, cô bé thi lại và giành chức vô địch. Hiện tại, cô đã là một vũ công chuyên nghiệp với thu nhập ổn định.

Đứa trẻ có khả năng chống chọi thất bại tốt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi đối mặt với thất bại, mà coi đó là cơ hội để trưởng thành. Đặc điểm này đặc biệt quan trọng trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt.

Chia sẻ câu chuyện vượt khó của những người nổi tiếng hoặc người xung quanh để con hiểu rằng "Thành công cần sự kiên trì". Ảnh minh họa

Cha mẹ có thể nuôi dưỡng khả năng chống chọi thất bại của con bằng cách:

- Cho phép sai lầm: Nói với con rằng "Thất bại là mẹ thành công," khuyến khích con học hỏi từ lỗi sai.

- Mô phỏng thử thách: Thông qua các trò chơi hoặc nhiệm vụ, cho con trải nghiệm cảm giác thất bại và hướng dẫn con phân tích nguyên nhân.

- Xây dựng tấm gương: Chia sẻ câu chuyện vượt khó của những người nổi tiếng hoặc người xung quanh để con hiểu rằng "Thành công cần sự kiên trì".

3. Sáng tạo: Tư duy phá vỡ lối mòn

Tiểu Kiệt, từ nhỏ đã thích mày mò chế tạo. Hồi tiểu học, cậu dùng vật liệu phế thải làm ra một "máy tưới cây tự động" giải quyết được vấn đề tưới cây trong nhà. Cấp hai, cậu thiết kế một "thùng rác thông minh" có thể tự động phân loại rác. Hiện nay, cậu đã là một nhà thiết kế sản phẩm, thu nhập vượt xa bạn bè cùng lứa.

Cho phép con tự do khám phá mà không giới hạn trí tưởng tượng của chúng. Ảnh minh họa

Đứa trẻ có sáng tạo mạnh mẽ thường đưa ra được những ý tưởng mới lạ và biến chúng thành hành động thực tế. Đặc điểm này mang lại lợi thế lớn trong xã hội thay đổi nhanh chóng.

Cha mẹ có thể kích thích sáng tạo của con bằng cách:

- Cung cấp Không gian tự do: Cho phép con tự do khám phá (xây khối, vẽ vời, lắp ráp) mà không giới hạn trí tưởng tượng của chúng.

- Khuyến khích đặt câu hỏi: Khi con hỏi "Tại sao," hãy kiên nhẫn giải đáp và hướng dẫn con suy nghĩ về nhiều khả năng khác.

- Tiếp xúc đa văn hóa: Dẫn con đi tham quan bảo tàng, triển lãm nghệ thuật để mở rộng tầm nhìn của chúng.

Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng độc đáo

"Kiếm tiền lớn" không phải là thước đo duy nhất cho giá trị của một đứa trẻ, nhưng những đứa trẻ có mục tiêu rõ ràng, khả năng chống chọi thất bại tốt và sáng tạo cao thường có khả năng tự lập tốt hơn trong tương lai.

Là cha mẹ, chúng ta không cần quá lo lắng mà nên tập trung vào quá trình trưởng thành của con, giúp con khám phá ra ưu điểm của chính mình. Đúng như lời nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland đã nói: "Giáo dục không phải là làm đầy một cái xô, mà là thắp lên một ngọn lửa". Hãy dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để đồng hành cùng con, giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Theo Abolouwang