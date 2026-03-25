Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững
Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển. Việc nắm vững lộ trình cũng như các quy tắc xét tuyển mới sẽ là "chìa khóa" giúp sĩ tử tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào những ngôi trường mong muốn.
Quy định mới về điều kiện cư trú và đăng ký nguyện vọng
Theo hướng dẫn, điều kiện dự tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội thay vì quy định nơi thường trú như trước đây. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên toàn địa bàn thành phố.
Thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4 và có quyền điều chỉnh nguyện vọng trước 24h ngày 17/4. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ khóa dữ liệu và không thể thay đổi. Chậm nhất ngày 6/5, Sở sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường để phụ huynh và học sinh theo dõi.
Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 1 xét theo điểm chuẩn của trường; Nguyện vọng 2 chỉ xét nếu thí sinh có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 0,5 điểm; Nguyện vọng 3 yêu cầu mức chênh lệch ít nhất là 1,0 điểm. Học sinh cần lưu ý, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng trước sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng sau.
Lịch thi và cấu trúc đề thi theo chương trình mới
Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm 2026 diễn ra vào các ngày 30 và 31/5 với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng bám sát yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.
Cụ thể, sáng 29/5 thí sinh tập trung học quy chế thi. Ngày 30/5, buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút, tự luận), buổi chiều thi Ngoại ngữ (60 phút, trắc nghiệm). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán (120 phút, tự luận). Riêng ngày 01/6 dành cho các môn chuyên.
Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn và được quyền chọn thứ tiếng khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS. Bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính để đảm bảo tính khách quan.
Công bố kết quả thi và quy trình nhập học
Từ ngày 19/6 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi trên các cổng thông tin điện tử chính thức. Sau khi biết kết quả, học sinh có quyền nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục từ ngày 19/6 đến 25/6.
Quy trình xác nhận nhập học là yêu cầu bắt buộc, diễn ra từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Thí sinh có thể xác nhận bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (riêng các trường chất lượng cao tổ chức xác nhận trực tiếp).
Sau thời hạn 27/6, những trường hợp không xác nhận nhập học sẽ được coi là từ bỏ quyền lợi trúng tuyển vào trường.
