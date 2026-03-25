Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Theo thông tin từ Báo Biên phòng, Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên) đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm, Đồn Biên phòng Mường Nhà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Đội Kiểm soát Hải quan (Chi Cục Hải quan khu vực VII) vừa bắt quả tang một đối tượng nam giới về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Vào lúc 17 giờ ngày 24/3, tại khu vực bản Trại Bò (xã Na Son, tỉnh Điện Biên), tổ công tác của các đơn vị phối hợp nói trên tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Đông khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên đi giao cho một người đàn ông không rõ danh tính để lấy tiền công.
Các đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nầnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.
Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.
Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị OanhPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.
Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk LắkPháp luật - 17 giờ trước
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵnPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh ánPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.
Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa HươngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Trộm cắp tài sản tại chùa Hương, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ.
Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.
Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.
