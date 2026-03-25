Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Theo thông tin từ Báo Biên phòng, Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên) đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm, Đồn Biên phòng Mường Nhà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Đội Kiểm soát Hải quan (Chi Cục Hải quan khu vực VII) vừa bắt quả tang một đối tượng nam giới về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Giàng A Đông và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng

Vào lúc 17 giờ ngày 24/3, tại khu vực bản Trại Bò (xã Na Son, tỉnh Điện Biên), tổ công tác của các đơn vị phối hợp nói trên tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Đông khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên đi giao cho một người đàn ông không rõ danh tính để lấy tiền công.

Các đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.