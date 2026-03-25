Vị trí nốt ruồi 'đại phú đại quý': Ai sở hữu tiền vào như nước, cả đời không lo thiếu thốn
GĐXH - Theo nhân tướng học, vị trí nốt ruồi có thể phần nào phản ánh vận mệnh, tài lộc và con đường sự nghiệp của mỗi người.
Có những nốt ruồi được xem là dấu hiệu đại phú đại quý, giúp chủ nhân cả đời cát tường, danh lợi song toàn, làm ăn thuận lợi.
Nếu sở hữu những vị trí dưới đây, cuộc sống thường hanh thông, tiền bạc dồi dào, dễ đạt được thành công như mong muốn.
Nốt ruồi ẩn trong lông mày: "Ngọc ẩn" mang phú quý
Trong nhân tướng học, nốt ruồi nằm ẩn trong lông mày được ví như "ngọc ẩn", tượng trưng cho phúc khí và tài vận dồi dào.
Người sở hữu nốt ruồi này thường thông minh, nhanh nhạy, cư xử khéo léo và được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, con đường sự nghiệp rộng mở, tài chính ổn định và dễ đạt thành tựu lớn.
Đặc biệt, nốt ruồi càng kín đáo càng tốt, vì điều này thể hiện tài lộc được giữ vững. Nếu nốt ruồi lộ rõ bên ngoài, theo quan niệm dân gian, tiền tài dễ hao hụt, phú quý khó bền lâu.
Nốt ruồi ở mông: Dấu hiệu cả đời cát tường
Người có nốt ruồi ở mông thường được cho là có vận mệnh tốt, tư duy rộng rãi và ý chí kiên định. Họ có khả năng lãnh đạo, làm việc quyết đoán nên dễ đạt thành công trong kinh doanh, tài lộc ngày càng tăng.
Đây cũng là vị trí nốt ruồi được xem là vượng phu ích tử, đặc biệt với phụ nữ. Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân, người có nốt ruồi này còn được cho là có phúc khí cho gia đình và con cháu, cuộc sống nhìn chung khá ổn định.
Nốt ruồi ở lòng bàn chân: Quý nhân nâng đỡ
Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở lòng bàn chân được coi là nốt ruồi lành, biểu tượng của vận mệnh thuận lợi.
Người sở hữu thường có quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển tốt, dễ đạt danh lợi song toàn.
Những người này thường có tố chất lãnh đạo, được tín nhiệm trong công việc và có khả năng tạo dựng sự nghiệp riêng.
Tuy nhiên, nếu nốt ruồi nằm ở mu bàn chân thì lại mang ý nghĩa trái ngược, biểu thị cuộc sống bận rộn, vất vả, tiền bạc khó tích lũy.
Nốt ruồi trên đầu mũi: Tài lộc dồi dào
Theo nhân tướng học, mũi đại diện cho cung tài lộc. Nếu chóp mũi có nốt ruồi cát tường, người sở hữu thường có vận may về tiền bạc, thu nhập ổn định và sự nghiệp phát triển thuận lợi.
Đặc biệt, đầu mũi đầy đặn kết hợp với nốt ruồi đẹp càng cho thấy khả năng tích lũy tài sản tốt. Những người này dễ gặp vận may bất ngờ, tài vận suôn sẻ và biết giữ của.
Nốt ruồi trên môi: Phúc khí trời ban
Dân gian có câu "miệng rộng ăn tứ phương", người có nốt ruồi trên môi thường được xem là có phúc khí.
Họ không phải lo lắng nhiều về cơm áo, dễ kiếm tiền nhờ khả năng giao tiếp tốt và mối quan hệ rộng.
Ngoài ra, những người này thường có duyên trong kinh doanh, biết tận dụng cơ hội để tăng thu nhập. Tiền bạc vì thế cũng dễ đến từ nhiều nguồn, cuộc sống khá sung túc và ổn định.
Nhìn chung, theo quan niệm nhân tướng học, những vị trí nốt ruồi trên đều mang ý nghĩa may mắn, giúp chủ nhân dễ đạt thành công, tài lộc dồi dào và cuộc sống thuận lợi.
Tuy nhiên, đây chỉ là góc nhìn tham khảo, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực và cách mỗi người xây dựng cuộc đời của mình.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Theo Sina
