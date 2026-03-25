Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc đăng tải các video quảng cáo vay tiền tín chấp lãi suất thấp trên nền tảng TikTok. Các video được dàn dựng với nội dung hấp dẫn như thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn.
Quá trình điều tra xác định, cơ quan công an xác định các đối tượng gồm Phạm Thị Hảo (SN 1997) và Trần Huyền Trang (SN 2001), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tự quay, đăng tải video quảng cáo vay tiền, sau đó dẫn dụ người có nhu cầu liên hệ qua Zalo. Để phục vụ hành vi phạm tội, chúng đã nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ bị hại.
Khi có người liên hệ vay, các đối tượng giả danh nhân viên tư vấn, thẩm định hồ sơ nhằm tạo lòng tin, đồng thời đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp phí như: phí hồ sơ, lỗi chuyển khoản, tiền phạt,...
Tài khoản của các đối tượng có liên quan cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến - (ảnh CALC).
Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng thủ đoạn "bẫy lỗi chuyển khoản", yêu cầu bị hại chuyển lại tiền và tiếp tục nộp thêm tiền khi ghi sai nội dung. Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền, chúng hứa hẹn hoàn trả nhưng thực tế chiếm đoạt và chặn liên lạc.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 09/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin vay tiền trên mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho các đối tượng không rõ danh tính; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tổ chức cho vay hợp pháp.
Người dân nên lựa chọn các tổ chức tín dụng uy tín, được cấp phép để thực hiện giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị OanhPháp luật
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.