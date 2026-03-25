Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi

Thứ tư, 17:04 25/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc đăng tải các video quảng cáo vay tiền tín chấp lãi suất thấp trên nền tảng TikTok. Các video được dàn dựng với nội dung hấp dẫn như thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn.

Quá trình điều tra xác định, cơ quan công an xác định các đối tượng gồm Phạm Thị Hảo (SN 1997) và Trần Huyền Trang (SN 2001), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tự quay, đăng tải video quảng cáo vay tiền, sau đó dẫn dụ người có nhu cầu liên hệ qua Zalo. Để phục vụ hành vi phạm tội, chúng đã nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ bị hại.

Khi có người liên hệ vay, các đối tượng giả danh nhân viên tư vấn, thẩm định hồ sơ nhằm tạo lòng tin, đồng thời đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp phí như: phí hồ sơ, lỗi chuyển khoản, tiền phạt,...

Tài khoản của các đối tượng có liên quan cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến - (ảnh CALC).

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng thủ đoạn "bẫy lỗi chuyển khoản", yêu cầu bị hại chuyển lại tiền và tiếp tục nộp thêm tiền khi ghi sai nội dung. Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền, chúng hứa hẹn hoàn trả nhưng thực tế chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 09/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin vay tiền trên mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho các đối tượng không rõ danh tính; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tổ chức cho vay hợp pháp.

Người dân nên lựa chọn các tổ chức tín dụng uy tín, được cấp phép để thực hiện giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.

GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.

GĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.

GĐXH - Trộm cắp tài sản tại chùa Hương, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ.

GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

