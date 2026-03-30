Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Vì sao trầm hương có công dụng trừ tà trong phong thủy?

Trầm hương là một loại gỗ được hình thành trên cây Dó Bầu. Theo đó, cây Dó Bầu khi gặp những tổn thương gây ra bởi tự nhiên như mưa bão, sét đánh, côn trùng đục khoét,... thì cây sẽ tự tiết ra một loại nhựa đặc biệt để chữa lành vết thương. Lớp dầu này sau một thời gian sẽ ăn sâu vào các thớ gỗ và tạo nên trầm hương. Giá trị của trầm phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng tinh dầu chứa trong gỗ. Lượng tinh dầu càng lớn thì giá thành của sản phẩm sẽ càng cao.

Gỗ trầm hương. Ảnh: Internet

Từ xưa đến nay, trầm hương luôn được xem là tinh hoa của tạo hóa. Dân gian cũng đã khám phá ra công dụng trừ tà của trầm hương từ rất lâu và sử dụng nó như một vật phẩm kết nối giữa thế giới thực và ảo.

Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.

Những thời điểm nên xông trầm hương trừ tà

Trầm hương ở bất cứ dạng nào (gỗ nguyên khối, bột trầm, nhang trầm hay trầm nụ) đều có thể trừ tà khí, chiêu dẫn tài lộc cho chủ nhân. Thông thường, trầm hương được sử dụng để diệt trừ âm khí trong nhiều trường hợp như:

Khi mua nhà hoặc chuyển đến nhà mới: Vì là không gian hoàn toàn xa lạ, đã lâu không có người ở nên có nguồn khí lạnh tích tụ, khả năng cao là nơi trú ngụ của những linh hồn "ma quỷ". Vì thế, gia chủ có thể dùng trầm hương để đánh tan âm khí, xua đuổi tà ma. Điều này góp phần thanh lọc không gian, thu hút nhiều may mắn, tài lộc.

Trong không gian buôn bán, cửa hàng: Trong không gian kinh doanh cửa hàng thường có rất nhiều người qua lại. Một số khách hàng có thể bị vướng phong long hoặc vận xui đeo bám. Khi họ bước vào cửa hàng thì sẽ làm tụ khí âm dẫn đến buôn bán ế ẩm, gia đình bất hòa. Vì vậy, bạn có thể đốt trầm hương để làm tiêu tan tà khí cho không gian.

Sau khi ra về từ nghĩa địa hoặc đám tang: Nghĩa địa và đám tang là những nơi tích tụ rất nhiều âm khí. Do đó tà khí có thể âm thầm đeo bám chúng ta khi trở về nhà. Để phòng ngừa trường hợp này, bạn nên đốt trầm hương trừ tà để làm sạch không gian sống, loại bỏ âm khí còn đọng lại.

Cách xua đuổi âm khí bằng trầm hương trừ tà

Thắp hương trầm: Thắp hương trầm là biện pháp phổ biến và đơn giản nhất để trừ tà. Bạn chỉ cần đốt nhang trầm hương nguyên chất và dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Hương khói từ trầm tỏa ra sẽ giúp xua đi tà khí và thu hút tài lộc cho gia đình.

Ngoài thắp hoặc xông, đeo vòng trầm hương cũng được xem là một cách trừ tà. Ảnh: Internet

Xông trầm hương bằng lò điện: Xông trầm hương là phương pháp trừ tà mang lại hiệu quả cao. Trong đó, cách xông bằng lò điện rất được yêu thích bởi người mua. Bạn chỉ cần cho vào một lượng trầm vừa đủ, cắm điện lò xông, điều chỉnh thời gian và nhiệt độ phù hợp là hoàn tất. Lúc này, năng lượng điện sẽ chuyển hóa thành nhiệt, tinh dầu được làm nóng và tỏa ra hương thơm thanh khiết.

Đeo vòng trầm hương: Bạn cần chọn lựa sản phẩm với số hạt theo sở thích của mình và ý nghĩa mà mình mong muốn vòng đem lại rồi chọn loại tròn đơn, hay dạng đốt trúc hoặc chuỗi 108 hạt. Dạng vòng tay thì sẽ đeo hàng ngày giúp người đeo tránh những điều không may mắn…

Cách thắp trầm hương để xông trừ tà

Chuẩn bị: Nụ trầm (hoặc nhang trầm), bật lửa, lư xông trầm bằng gốm hoặc đồng.

Đốt trầm: Dùng bật lửa đốt đỉnh nụ trầm khoảng 5-10 giây cho đến khi cháy đều.

Thổi lửa: Thổi nhẹ để tắt lửa ngọn, chỉ để phần đầu nụ cháy âm ỉ tỏa khói.

Khi xông, bạn chỉ để phần đầu nụ cháy âm ỉ tỏa khói trắng. Ảnh Internet

Đặt vào lư: Đặt nụ trầm vào lư xông (có thể đặt trên miếng lót chống cháy) và đậy nắp.

Xông nhà: Mang lư trầm đi khắp các góc nhà, đặc biệt là các góc tối, nơi có âm khí nặng.

Cách nhận biết trầm hương trừ tà thật – giả

Mùi hương: Mặc dù trầm hương có rất nhiều mùi khác nhau nhưng về cơ bản trầm tự nhiên luôn có mùi thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu, thanh mát. Còn trầm giả, không nguyên chất bao giờ có chút mùi khét khét, với trầm đốt còn gây cay mắt, khó thở…

Màu sắc: Trầm hương thật thì màu sẽ không giống nhau. Tùy theo độ tích trầm, thớ ngỗ mà có màu sắc khác nhau 1 chút. Thường thì trầm càng nhiều tinh dầu màu sẽ chuyển sang màu nâu sậm sậm hoặc sang màu đen (mức độ này giá thành đắt hơn hẳn).

Bề mặt: Trầm đốt hàng chất lượng luôn có bề mặt không được nhẵn mịn so với loại trầm có nhiều phụ gia. Hàng trầm đốt giá rẻ bao giờ cũng bắt mắt và mềm mịn hơn rất nhiều.

Màu khói: Trầm tự nhiên có khói màu trắng xám bay lên cao rồi tỏa ra xung quanh, mang lại hương thơm thanh mát, không cay và khét.