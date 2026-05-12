Cây giữ tiền ra hoa có độc không, ý nghĩa?
GĐXH - Cây giữ tiền không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang theo những ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cây giữ tiền khi ra hoa.
Cây giữ tiền là cây gì?
Cây giữ tiền là loại cây thân thảo, thuộc họ nhà Ráy. Thân cây khá mảnh, mềm mại, một cây sẽ có chiều cao trung bình khoảng 40-50cm. Lá cây giữ tiền có màu xanh lục, hình trái tim, dày và bóng, thường mọc xen kẽ nhau. Hoa cây giữ tiền có màu trắng, nhỏ và mọc thành chùm.
Cây giữ tiền có nguồn gốc từ Đông Nam Á, hiện nay được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cây giữ tiền được ưa chuộng trồng trong nhà bởi vẻ đẹp thanh nhã, sang trọng và ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.
Ngoài ra, cây giữ tiền còn có tác dụng lọc không khí, thanh lọc môi trường, mang lại không gian sống trong lành, tươi mát.
Theo quan niệm phong thủy, cây giữ tiền có ý nghĩa thu hút tài lộc, tiền tài về cho gia chủ. Cây càng xanh tốt, càng nhiều lá thì càng có nhiều tiền tài.
Cây giữ tiền có những công dụng gì?
Tượng trưng về tài lộc và may mắn
Theo quan điểm của một số người, cây giữ tiền mang lại tài lộc và may mắn cho người chủ nhân. Vì vậy, nó thường được trưng bày trong nhà, văn phòng hoặc cửa hàng với hi vọng sẽ thu hút và giữ lại tiền bạc.
Làm đẹp nội thất
Ngoài tác dụng tâm linh, cây giữ tiền còn được trồng để làm đẹp cho không gian nội thất. Với lá xanh tươi và dáng cây thân thảo, nó tạo điểm nhấn thú vị trong không gian sống và làm việc.
Giúp tinh thần thư giãn và lọc không khí
Cây giữ tiền không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng lọc bớt một số chất độc hại trong không khí. Bên cạnh đó, việc chăm sóc cây cũng mang lại cảm giác thư giãn và tăng cường tinh thần.
Góp phần vào phong thủy
Trong phong thủy, cây giữ tiền được xem là một biểu tượng của sự may mắn, cũng như là một phần không thể thiếu trong việc cân bằng năng lượng trong không gian sống.
Cây giữ tiền ra hoa có ý nghĩa gì trong phong thủy?
Tượng trưng cho sự thịnh vượng
Khi cây giữ tiền ra hoa, đây thường được xem là dấu hiệu của sự thịnh vượng, may mắn và thành công. Bông hoa thường đẹp và đầy màu sắc, tượng trưng cho sự giàu có và hạnh phúc.
Tăng cường sức sống
Ánh sáng tự nhiên là nguồn năng lượng quan trọng giúp cây giữ tiền phát triển và tăng cường sức sống. Nó giúp cây có thể sản xuất năng lượng thông qua quá trình quang hợp, từ đó giữ cho cây luôn xanh tươi và khỏe mạnh.
Thu hút và cân bằng năng lượng
Cây giữ tiền được tin rằng có khả năng thu hút năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh nó. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường sống hoà hợp và dương tính.
Tạo điểm nhấn trong không gian
Ánh sáng tự nhiên làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cây giữ tiền. Lá cây được thể hiện rõ nét, màu sắc sẽ rực rỡ hơn dưới ánh sáng mặt trời, tạo điểm nhấn và làm phong phú thêm cho không gian xung quanh.
Hoa cây giữ tiền có độc không?
Hoa của cây giữ tiền không độc, nên đây là một loại cây cảnh phổ biến và được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp xanh mướt cùng ý nghĩa phong thủy tốt lành. Tính đến nay chưa có bất kỳ báo cáo khoa học nào cho thấy hoa cây giữ tiền có chứa độc gây hại cho sức khỏe con người.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đặt cây xanh ở chân cầu thang có tác dụng gì? Lợi ích phong thủy ít người biếtỞ - 12 giờ trước
GĐXH – Không chỉ giúp làm đẹp không gian, việc đặt chậu cây ở chân cầu thang còn được xem là giải pháp phong thủy giúp hút tài lộc, giảm năng lượng xấu. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, gia chủ cần bố trí hợp lý và chọn đúng loại cây phù hợp.
Những sai lầm phổ biến khi chọn nệm ngủ mà nhiều người thường mắc phảiỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Việc chọn nệm ngủ tưởng chừng đơn giản nhưng nếu lựa chọn không đúng, nệm có thể khiến giấc ngủ không thoải mái và ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi chọn nệm ngủ mà nhiều người thường mắc phải.
Mẹo nhỏ loại bỏ cặn bẩn ấm đun nước siêu sạch, siêu nhanhỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn dùng ấm đun nước có lớp cáu bẩn này lâu ngày sẽ cực kỳ có hại cho sức khỏe. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn làm sạch cặn bẩn của ấm đun nước siêu nhanh và siêu sạch.
Cây kim ngân hợp với mệnh gì để sinh tài lộc, thịnh vượngỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng hiểu rõ cây kim ngân hợp mệnh gì, hợp tuổi nào hay cách chọn loại cây phù hợp để thu hút vận khí tốt trong năm 2026. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện, dễ hiểu và ứng dụng ngay vào cuộc sống.
Mẹo giúp bạn vệ sinh dụng cụ nhà bếp bằng nguyên liệu tự nhiên đảm bảo an toànỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những cách vệ sinh dụng cụ nhà bếp từ các nguyên liệu tự nhiên mà bạn có thể áp dụng cho căn bếp nhà mình thêm tươi sáng.
Loại cây trồng hút bức xạ máy tính để thanh lọc không khí nơi làm việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn có thể đặt cây hút bức xạ máy tính để thanh lọc không khí tại nơi làm việc của mình. Cùng điểm danh những loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả dân văn phòng không thể bỏ qua.
Mẹo trồng cây kim ngân để tiền vào như nước, mang lại vận khí tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây kim ngân nổi bật với lá xanh mướt, thân xoắn ấn tượng, là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách và góc làm việc. Không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, cây còn hỗ trợ thanh lọc không khí và mang lại vận khí tốt.
Kỳ lạ cây khế hơn 400 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tốtKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù phần thân đã rỗng ruột, nhiều đoạn đủ chỗ cho vài người chui vào, cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi ở Nghệ An vẫn xanh tốt quanh năm, sai trĩu quả và gắn với nhiều câu chuyện lịch sử, cách mạng của địa phương.
Những dấu hiệu sức khoẻ nhận biết bạn cần thay nệm mớiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nệm là vật dụng được sử dụng hằng ngày nhưng lại dễ bị bỏ qua trong việc kiểm tra chất lượng. Dưới đây là những dấu hiệu sức khoẻ phổ biến cho thấy đã đến lúc bạn nên thay nệm mới.
Xem ngày giờ tuần mới 11/5 - 17/5/2026 để thu hút tài lộc và làm ăn thuận lợiỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 11/5 - 17/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tham khảo những điều dưới đây để chọn thời điểm phù hợp cho công việc, khai trương, xuất hành và tận dụng các khung giờ đẹp để thu hút tài lộc.
Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủyỞ
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.