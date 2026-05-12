Cây giữ tiền ra hoa có độc không, ý nghĩa?

Thứ ba, 07:11 12/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Cây giữ tiền không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang theo những ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cây giữ tiền khi ra hoa.

Cây giữ tiền là cây gì?

Cây giữ tiền là loại cây thân thảo, thuộc họ nhà Ráy. Thân cây khá mảnh, mềm mại, một cây sẽ có chiều cao trung bình khoảng 40-50cm. Lá cây giữ tiền có màu xanh lục, hình trái tim, dày và bóng, thường mọc xen kẽ nhau. Hoa cây giữ tiền có màu trắng, nhỏ và mọc thành chùm.

Cây giữ tiền có nguồn gốc từ Đông Nam Á, hiện nay được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cây giữ tiền được ưa chuộng trồng trong nhà bởi vẻ đẹp thanh nhã, sang trọng và ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Ngoài ra, cây giữ tiền còn có tác dụng lọc không khí, thanh lọc môi trường, mang lại không gian sống trong lành, tươi mát.

Theo quan niệm phong thủy, cây giữ tiền có ý nghĩa thu hút tài lộc, tiền tài về cho gia chủ. Cây càng xanh tốt, càng nhiều lá thì càng có nhiều tiền tài.

Cây giữ tiền có những công dụng gì?

Tượng trưng về tài lộc và may mắn

Theo quan điểm của một số người, cây giữ tiền mang lại tài lộc và may mắn cho người chủ nhân. Vì vậy, nó thường được trưng bày trong nhà, văn phòng hoặc cửa hàng với hi vọng sẽ thu hút và giữ lại tiền bạc.

Theo phong thủy, cây giữ tiền có tác dụng thu hút tài lộc, tiền tài về cho gia chủ.

Làm đẹp nội thất

Ngoài tác dụng tâm linh, cây giữ tiền còn được trồng để làm đẹp cho không gian nội thất. Với lá xanh tươi và dáng cây thân thảo, nó tạo điểm nhấn thú vị trong không gian sống và làm việc.

Giúp tinh thần thư giãn và lọc không khí

Cây giữ tiền không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng lọc bớt một số chất độc hại trong không khí. Bên cạnh đó, việc chăm sóc cây cũng mang lại cảm giác thư giãn và tăng cường tinh thần.

Góp phần vào phong thủy

Trong phong thủy, cây giữ tiền được xem là một biểu tượng của sự may mắn, cũng như là một phần không thể thiếu trong việc cân bằng năng lượng trong không gian sống.

Cây giữ tiền ra hoa có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Tượng trưng cho sự thịnh vượng

Khi cây giữ tiền ra hoa, đây thường được xem là dấu hiệu của sự thịnh vượng, may mắn và thành công. Bông hoa thường đẹp và đầy màu sắc, tượng trưng cho sự giàu có và hạnh phúc.

Cây giữ tiền không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng lọc bớt một số chất độc hại trong không khí.

Tăng cường sức sống

Ánh sáng tự nhiên là nguồn năng lượng quan trọng giúp cây giữ tiền phát triển và tăng cường sức sống. Nó giúp cây có thể sản xuất năng lượng thông qua quá trình quang hợp, từ đó giữ cho cây luôn xanh tươi và khỏe mạnh.

Thu hút và cân bằng năng lượng

Cây giữ tiền được tin rằng có khả năng thu hút năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh nó. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường sống hoà hợp và dương tính.

Hoa của cây giữ tiền không độc, nên đây là một loại cây cảnh phổ biến và được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp xanh mướt cùng ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Tạo điểm nhấn trong không gian

Ánh sáng tự nhiên làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cây giữ tiền. Lá cây được thể hiện rõ nét, màu sắc sẽ rực rỡ hơn dưới ánh sáng mặt trời, tạo điểm nhấn và làm phong phú thêm cho không gian xung quanh.

Hoa cây giữ tiền có độc không?

Hoa của cây giữ tiền không độc, nên đây là một loại cây cảnh phổ biến và được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp xanh mướt cùng ý nghĩa phong thủy tốt lành. Tính đến nay chưa có bất kỳ báo cáo khoa học nào cho thấy hoa cây giữ tiền có chứa độc gây hại cho sức khỏe con người.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

