Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

Tết Thanh minh 2026 sẽ diễn ra vào ngày nào trong năm 2026?

Theo lịch pháp phương Đông, một năm được chia thành 24 tiết khí nhằm phản ánh sự vận động của Mặt Trời và những chuyển biến của thời tiết qua từng giai đoạn. Thanh minh là tiết khí thứ năm, tới sau các tiết khí như Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập và Xuân phân.

Tên gọi "Thanh minh" hàm chứa ý nghĩa về trạng thái thời tiết đặc trưng của giai đoạn này. "Thanh" nghĩa là trong trẻo, "minh" là sáng sủa. Thời điểm này báo hiệu sự chuyển mình từ cuối xuân sang đầu hạ, khí hậu mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Không chỉ gắn với vòng tuần hoàn của thời tiết, tiết Thanh minh còn mang đậm ý nghĩa văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây là thời điểm để con cháu hướng về tổ tiên, chăm sóc phần mộ và gìn giữ truyền thống gia đình.

Thanh minh 2026 sẽ vào chủ Nhật ngày 5/4 dương lịch.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, thông thường, tiết Thanh minh kéo dài khoảng 15–16 ngày. Thời điểm bắt đầu thường rơi vào ngày 4/4 hoặc 5/4 dương lịch và kết thúc vào khoảng 19/4 hoặc 20/4, ngay trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ.

Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5/4 và kéo dài đến ngày 20/4 dương lịch, trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ. Ngày chính của tiết Thanh minh rơi vào Chủ nhật (5/4/2026), tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian đi tảo mộ, sum họp mà không ảnh hưởng đến công việc.

Các hoạt động trong Thanh minh 2026

Tảo mộ trong Thanh minh 2026

Hoạt động quan trọng và có ý nghĩa nhất trong dịp này là tảo mộ, hay còn gọi là viếng mộ. Đây là dịp để con cháu sửa sang, chăm sóc phần mộ tổ tiên: dọn dẹp cỏ dại, lau chùi bia mộ, thay hoa và thắp hương tưởng niệm. Việc làm này thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những người đã khuất, đồng thời tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Ảnh Lạc Hồng Viên

Các lễ vật khi đi tảo mộ thường gồm hoa tươi, trái cây, bánh kẹo để dâng lên tổ tiên. Đây là sinh hoạt văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc, không mang màu sắc mê tín, mà chủ yếu nhấn mạnh yếu tố tri ân và gắn kết gia đình.

Dọn dẹp bàn thờ gia tiên

Cùng với việc tảo mộ, trong dịp Thanh minh, các gia đình cần coi trọng việc dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ gia tiên. Bàn thờ là không gian thiêng liêng trong mỗi gia đình Việt, nơi tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Trước khi đi tảo mộ, các gia đình nên thắp hương tại nhà. Vào trước ngày lễ, gia đình cần lau dọn bàn thờ, thay nước, thay hoa, sắp xếp lại các vật phẩm thờ cúng một cách trang trọng và sạch sẽ. Không gian thờ tự được chăm chút không chỉ thể hiện sự thành kính mà còn tạo sự trang nghiêm và ấm cúng.

Chuẩn bị lễ cúng Tết Thanh minh tại nhà

Lễ cúng Thanh minh có thể được tổ chức tại gia đình hoặc ngay tại mộ phần tổ tiên. Tại nhà, mâm cúng thường bao gồm mâm cơm truyền thống, trái cây, hoa, rượu và bánh trái. Gia chủ thắp hương, khấn vái để bày tỏ lòng thành và cầu mong sự bình an cho gia đình.

Mâm lễ cúng Thanh minh tại nhà thường có các lễ vật cơ bản:

+ Hương và nến

+ Hoa tươi như hoa cúc hoặc hoa huệ, tượng trưng cho sự trong sạch và lòng hiếu thảo

+ Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành với ý nghĩa cầu phúc lộc

+ Trầu cau, rượu, trà, tiền vàng mã

Đối với mâm cỗ mặn, tùy theo phong tục vùng miền, gia chủ có thể chuẩn bị các món ăn như xôi, gà luộc, nem rán, bánh chưng, món xào, canh mọc, rau củ luộc.

Những gia đình theo Phật giáo thường chuẩn bị mâm cỗ chay, hướng đến sự thanh tịnh và đơn giản. Các món thường gồm xôi gấc hoặc xôi đỗ xanh, nem chay, đậu hũ chiên sả, canh nấm chay, rau củ luộc hoặc xào, chè trôi nước chay.

Trong trường hợp điều kiện thời gian và kinh tế không cho phép, gia chủ có thể giản lược mâm lễ. Đồ lễ đơn giản có thể chỉ gồm hoa tươi, trái cây và bánh kẹo, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm.

Việc chuẩn bị mâm cúng ở ngoài mộ thường cũng đơn giản hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng. Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, mâm lễ cúng có thể là lễ mặn hoặc lễ chay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

