Những sai lầm kinh điển khiến nhà nhỏ càng thêm bí bách
GĐXH - Thiết kế nội thất không chỉ là chọn đồ đẹp và sắp xếp hợp mắt, mà còn là thẩm mỹ và phong thủy. Đặc biệt bạn cần tránh những sai lầm khi thiết kế nội thất khiến ngôi nhà không bị bí bách.
Vì sao phải thiết kế nội thất khi xây nhà?
Tối ưu hóa không gian và công năng sử dụng
Thiết kế nội thất giúp bạn tận dụng tối đa từng mét vuông diện tích, đặc biệt với những ngôi nhà có không gian nhỏ.
Bằng cách sắp xếp các khu vực chức năng một cách khoa học, chọn lựa nội thất đa năng và bố trí hợp lý, bạn sẽ có một không gian sống gọn gàng, tiện nghi và thoải mái hơn.
Nâng cao tính thẩm mỹ và phong cách cá nhân
Một ngôi nhà đẹp không chỉ ở kiến trúc bên ngoài, mà còn ở không gian bên trong. Thiết kế nội thất tạo ra một tổng thể hài hòa về màu sắc, ánh sáng, vật liệu và đồ vật trang trí.
Điều này không chỉ làm tăng giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ và cá tính riêng của gia chủ.
Tiết kiệm chi phí và thời gian
Thay vì mua sắm nội thất một cách ngẫu hứng và tốn kém, việc có một bản thiết kế nội thất chi tiết sẽ giúp bạn lập kế hoạch và dự trù ngân sách hiệu quả hơn. Điều này giúp bạn tránh lãng phí mua phải những món đồ không phù hợp, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thi công.
Cải thiện sức khỏe và tinh thần
Một không gian sống được thiết kế tốt, gọn gàng, thoáng đãng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên sẽ mang lại cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện tinh thần cho các thành viên trong gia đình.
Hơn nữa, việc bố trí hợp lý còn giúp đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro không đáng có trong sinh hoạt hàng ngày.
Đảm bảo yếu tố phong thủy
Trong thiết kế nội thất, yếu tố phong thủy thường được các kiến trúc sư chú trọng để tạo ra một không gian sống hài hòa, cân bằng, mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ.
Việc sắp xếp đồ đạc, hướng cửa, màu sắc... đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra một môi trường sống tốt nhất.
Sai lầm sau khiến ngôi nhà bí bách
Chọn đồ có kích thước quá lớn, thiết kế nặng nề
Khi chọn đồ cho một căn hộ nhỏ, hãy đảm bảo rằng đồ nội thất đó phải có màu sắc, kiểu dáng nhẹ nhàng. Ví dụ như một bộ tràng kỷ với chân bàn chân ghế to, tay vịn cầu kỳ chắc chắn sẽ không phù hợp.
Nội thất nhỏ
Một quy tắc tương tự áp dụng như với thảm - chỉ vì bạn có một không gian nhỏ, không có nghĩa là bạn phải chọn đồ nội thất nhỏ.
Trong thực tế, nhiều đồ nội thất nhỏ có thể tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, lộn xộn hơn. Vì vậy, đừng ngại chọn những nội thất to cho căn nhà.
Không có rèm cửa
Thông thường mọi người sẽ giữ mọi thứ siêu tối giản cho không gian nhỏ, và sẽ từ bỏ rèm cửa để cố gắng giúp không gian bớt bừa bộn hơn. Tuy nhiên, rèm cửa có thể giúp thu hút ánh nhìn, đánh lạc hướng tầm nhìn trong không gian.
Một mẹo nhỏ là bạn nên treo rèm cao hơn so với cửa sổ, tạo ảo giác cửa sổ to rộng hơn. Không cần rèm cửa đắt tiền, bạn sẽ ngạc nhiên về tác động mà chúng tạo ra trong căn phòng.
Đẩy đồ đạc vào quá sát tường
Mặc dù có vẻ như việc đẩy đồ đạc của bạn lên sát tường sẽ tạo ra không gian rộng rãi hơn ở trung tâm căn phòng - do đó làm cho nó trông lớn hơn - nó thực sự có thể thu nhỏ không gian của bạn một cách trực quan.
Để tránh tạo ra ảo giác về một phòng khách chật hẹp với đầy đồ đạc, các nhà thiết kế nội thất khuyên bạn nên di chuyển đồ nội thất cách tường từ hai đến ba inch để tạo bóng. Điều này tạo ra ảo giác về chiều sâu và làm cho căn phòng có cảm giác rộng hơn.
Đồ nội thất tối màu
Nội thất tối màu mang lại sự sang trọng và giá trị cho món đồ. Đồng thời, nội thất màu tối có thể dễ dàng hơn khi nói đến việc dọn dẹp.
Tuy nhiên chúng không mang lại lợi ích cho không gian của bạn về kích thước và cảm giác rộng rãi. Sử dụng đồ nội thất, sàn và sơn tối màu có thể khiến căn phòng trông nhỏ hơn.
Sơn toàn bộ căn phòng một màu tối
Sơn toàn bộ căn phòng bằng một màu tối có thể làm cho căn nhà thiếu sáng và có cảm giác không gian bị nhỏ lại.
Nếu bạn muốn tối đa hóa không gian của mình, bạn chỉ nên sơn hai bức tường đối diện nhau bằng màu tối, điều này sẽ "đẩy các bức tường ra ngoài một cách trực quan, khiến căn phòng có cảm giác rộng hơn so với thực tế".
Đèn chiếu sáng lắp đặt không hợp lý
Hệ thống ánh sáng cần đặc biệt lưu ý trong ngôi nhà nhỏ vì nếu không có đủ ánh sáng sẽ khiến căn phòng nhỏ hơn so với diện tích thực tế.
Bạn cần đặc biệt lưu ý đến loại đèn và bố trí đèn chiếu sáng như thế nào. Tốt nhất chúng ta không nên dùng đèn chùm, đèn trang trí cầu kỳ, thay vào đó là dùng đèn chiếu sáng âm hoặc đèn có kích cỡ nhỏ.
