'Lột xác' góc làm việc với các loại cây phong thủy 'vừa sang vừa chất'

Cây lan ý

Lan ý, còn gọi là bạch môn, huệ hòa bình, xuất xứ Nam Mỹ, được trồng phổ biến khắp thế giới nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Lá cây xanh đậm, bóng mượt, mọc thành bụi.

Hoa lan ý màu trắng tinh khiết, kéo dài 3–4 tháng, như chiếc thuyền nhỏ vươn lên giữa nền lá xanh.

Lan ý dễ chăm sóc, có thể sống tốt cả trong đất, thủy sinh và môi trường thiếu sáng. Đây cũng là loài cây lọc khí hiệu quả, được chứng minh có thể loại bỏ amoniac, toluen và formaldehyde trong không gian kín.

Ngoài ra, với sức sống dẻo dai, lan ý còn mang ý nghĩa về sự kiên cường và khát vọng tiến bộ. Cây đặc biệt phù hợp với người mệnh Thủy và mệnh Kim, hỗ trợ con đường sự nghiệp thêm thuận lợi.

Trong phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự bình an, cân bằng, giúp gia chủ hóa giải năng lượng tiêu cực, cải thiện sức khỏe tinh thần. Nhiều người tin rằng đặt một chậu lan ý trong nhà hay góc bàn làm việc giống như "lá bùa may mắn", mang lại sự hòa thuận cho gia đình, công việc hanh thông.

Cây tài lộc

Cây tài lộc - cây may mắn như đúng tên gọi của nó, đây chính là loại cây mang đến sự may mắn và tài lộc cho chủ nhân của nó. Loại cây này rất thích hợp trồng và trang trí trong phòng làm việc tại nhà hay văn phòng công ty.

Cây tài lộc ngoài ý nghĩa về mặt phong thủy còn đem đến sự thư thái, tinh thần thoải mái cho chủ nhân, từ đó giúp chủ nhân có nhiều cảm hứng hơn trong việc học tập cũng như công việc làm ăn, đưa ra những ý kiến hay và quyết định, phán đoán chuẩn xác.

Loại cây này chuộng ánh sáng dịu nhẹ, tránh ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào cây, bạn cũng có thể đem cây ra phơi trong nắng sáng nhẹ khoảng 15 đến 30 phút mỗi ngày để cây có thể phát triển một cách tốt nhất.

Cây phát lộc

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại cây phong thủy để phòng làm việc đem đến sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe thì cây phát lộc chính là sự gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Đặt một chậu cây phát lộc lên bàn làm việc sẽ giúp chủ nhân gặp được nhiều vận may về đường tài lộc cũng như công danh, sự nghiệp thăng tiến, sức khỏe tràn đầy chính là những gì mà cây phát lộc mang lại.

Do cây phát lộc không ưa ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào, nên đặt cây ở những nơi tránh ánh sáng trực tiếp và tưới cây một tuần từ 1 đến 2 lần là đủ.

Cây phú quý

Một loại cây khác thường được dùng trang trí phòng làm việc là cây phú quý. Cây phú quý bắt nguồn từ vùng đất Indonesia, loại cây này ngoài ý nghĩa về mặt phong thủy như đem đến sự may mắn, tốt lành, tài lộc, phú quý cho chủ nhân của nó thì cây còn có những khả năng vượt trội, nổi bật khác như: thanh lọc không khí, giảm thiểu sự ô nhiễm, khói bụi rất tốt cho sức khỏe. Cây phú quý không chỉ có những ưu điểm vượt trội mà cây còn nổi bật với vẻ ngoài ấn tượng.

Lá cây được bao bọc với viền đỏ, bên trong là sự phối trộn giữa sắc hồng đỏ và xanh, chính màu sắc nổi bật ấy đã tạo cho không gian phòng làm việc thêm phần sinh động, mới mẻ, điểm nhấn đặc sắc cho căn phòng.

Cây đại đế vương

Nếu bạn đang tìm kiếm một vận may, kỳ vọng một sự thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp thì cây đại đế vương chính là người bạn đồng hành tốt nhất cùng bạn.

Cây đại đế vương chính là loại cây tượng trưng cho tinh thần, uy quyền và sức mạnh của bậc đế vương - người lãnh đạo.

Ngoài ý nghĩa về mặt phong thủy, cây còn giúp xua đuổi tà chướng mang lại cho người trồng cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và dễ chịu giúp tinh thần chủ nhân luôn sảng khoái, không bị mệt mỏi trong môi trường công việc đầy áp lực, căng thẳng.

Đây là loại cây rất dễ trồng, bạn chỉ cần tưới nước đầy đủ để giúp cây có thể phát triển khỏe mạnh, lưu ý không nên tưới nước trực tiếp lên phần lá của cây và không để cây ngay dưới máy lạnh để tránh luồng không khí lạnh thổi trực tiếp vào cây.

Cây lá ngọc cành vàng

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến cây lá ngọc cành vàng khi nói về những loại cây giúp gia chủ "đổi vận". Không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt, cây cảnh này còn có tên gọi khiến chúng ta nghĩ đến một cuộc sống giàu sang.

Vì vậy, người ta thường trồng lá ngọc cành vàng trong nhà với mong muốn gia chủ có thể làm việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc chảy vào như thác.

Vì là loại cây mọng nước với lá dày, bóng khoẻ nên khi trồng lá ngọc cành vàng, bạn không cần tưới quá nhiều nước. Ngoài ra, nên đặt chậu cây ở những nơi ấm áp có ánh nắng mặt trời.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

