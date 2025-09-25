Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026
Tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố cho sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ 3 - 4 tuần.
Trường Đại học Công Thương TP.HCM đã ban hành tiến độ đào tạo năm học 2025-2026. Căn cứ vào tiến độ đào tạo, nhà trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 4 tuần, từ ngày 9/2 - 8/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng).
Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM có lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).
Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 hệ chính quy của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 13/1 âm lịch).
Sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 27/2/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 11/1 âm lịch).
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đưa ra kế hoạch nghỉ Tết kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 2/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 15/12 cho đến ngày 13/1 âm lịch).
Trong khi đó, tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, lịch nghỉ Tết Bính Ngọ dành cho sinh viên kéo dài trong 14 ngày, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).
Tuy nhiên, vào tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên sẽ được học online theo bố trí của trường. Cụ thể, lịch học online trước Tết là từ ngày 2-8/2/2026 còn lịch sau Tết là từ ngày 22/2 đến 1/3/2026.
Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc của đại diện trường học về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.
Trên cơ sở đó, việc bố trí lịch nghỉ Tết sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.
Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT đã quy định rất rõ thời gian làm việc trong năm học. Vì vậy, các trường căn cứ vào văn bản này và thời điểm Tết để bố trí lịch nghỉ sao cho trọn tuần, thường là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần.
Theo đó, kế hoạch nghỉ Tết chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Tuy nhiên, sở đã dự kiến 2 tuần nghỉ Tết. Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học miễn đảm bảo đủ số tuần thực học.
Từ mốc 6.5 IELTS, sau 7 năm ôn luyện mài dũa 4 kỹ năng thầy Nguyễn Thanh Lộc chạm mốc 9.0 IELTS (Listening & Reading: 9.0, Speaking & Writing: 8.5).
GĐXH - Theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT, cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được quy định thế nào? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường, tổng số tiết dạy thêm được trả lương không quá 200 tiết/năm học.
Bộ GD&ĐT đề xuất quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.
Bộ GD&ĐT chính thức lấy ý kiến các trường đại học (ĐH) đối với phương thức xét tuyển học bạ. Thời gian qua, phương thức này có nhiều ý kiến trái chiều và các trường ĐH tốp đầu từ chối sử dụng.
GĐXH - UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5A3) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.
Khoảnh khắc cụ ông tóc bạc, dùng điện thoại nút bấm (điện thoại "cục gạch") chụp cháu gái nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.
GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập. Theo đó bảng lương giáo viên các cấp có thêm hệ số "đặc thù"?
GĐXH - Một nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) đã túm tóc, đè đầu, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học khi bị thu đồ chơi sắc nhọn...
GĐXH - Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.
